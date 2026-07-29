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FIFA: «Πουλά» το Παγκόσμιο Κύπελλο ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;

Ο Ινφαντίνο δέχεται πυρά για τα σχέδιά του να πουλήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Business of Sport 29.07.2026, 22:17
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FIFA: «Πουλά» το Παγκόσμιο Κύπελλο ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;
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Στην εκχώρηση όλων των εμπορικών δικαιωμάτων της σε μία νέα εταιρεία, στην οποία θα υπάρχει χώρος και για ιδιώτες, προχωρά η FIFA, με τον επικεφαλής της, Τζιάνι Ινφαντίνο, να δέχεται σφοδρά πυρά ότι «πουλά το Παγκόσμιο Κύπελλο» και με τον ίδιο να απαντά ότι πρόκειται για «εκδημοκρατισμό του ποδοσφαίρου παγκοσμίως».

Τι ετοιμάζει η FIFA

Μετά από ρεπορτάζ στους Times και τους Financial Times που αποκάλυψαν την είδηση, την Τρίτη, η FIFA δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση εγκψμιάζοντας τη νέα επιχείρηση.
Όπως αναφέρει ο Guardian, η νέα εταιρεία, γνωστή ως Fifa Forward Enterprise ή FFE, θα πουλήσει όλα τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA – σε όλες τις εκπομπές, τις χορηγίες, τα εισιτήρια και τις άδειες – και θα αναλάμβανε επίσης την «επιχειρησιακή υλοποίηση» των τουρνουά της FIFA.

Θα συγκεντρώσει το κερδοφόρο κομμάτι της FIFA και το διοικητικό όργανο θα διατηρεί, μεν, «τον αποκλειστικό έλεγχο της FFE», αλλά θα μπορεί να «κελεί επίσης τρίτους να πραγματοποιήσουν μειοψηφικές, μη ελεγχόμενες επενδύσεις» (σσ: πρόκειται για κεφάλαια που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις ή φορείς όπου ο επενδυτής δεν ασκεί αποφασιστικό ή πλειοψηφικό έλεγχο).

Αυτοί οι επενδυτές «θα επιλέγονται με βάση σαφή μακροπρόθεσμα, διακυβερνητικά και στρατηγικά κριτήρια».

Η FIFA επιβεβαίωσε στους Times ότι ο προτεινόμενος κύριος επενδυτής για να αποκτήσει μερίδιο στην FFE θα ήταν ο Τζόσουα Κούσνερ, ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ.

Όπως επεσήμανε ο Ινφαντίνο σε μια ανάρτηση 15 διαφανειών στο Instagram τη Δευτέρα, η FIFA βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή οργανώνοντας, δουλεύοντας σκληρά και προσφέροντας το καλύτερο σόου στον κόσμο».

Πηγές έχουν δηλώσει στον Guardian ότι τα σχέδια της FFE δεν θα επιτρέψουν στους επενδυτές να λάβουν μερίσματα, αν και οι επενδυτές θα μπορούσαν αργότερα να πουλήσουν το μερίδιό τους.

Η εκδοχή Ινφαντίνο

Στο μεταξύ, το μήνυμα του διοικητικού οργάνου επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά οφέλη που θα αποφέρει το σχέδιο στις ομοσπονδίες – μέλη του.

Η FIFA έχει υποσχεθεί ότι οποιαδήποτε εξωτερική επένδυση θα παρέχει «προαιρετική» χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε κάθε κράτος που τη θέλει.

Έχει επίσης υποσχεθεί αύξηση των ετήσιων εκταμιεύσεων και έχει προβλέψει ότι συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον χρηματοδότηση θα κατανεμηθούν τελικά.

Η FIFA έχει δηλώσει ότι η πλειοψηφία των 211 μελών της πρέπει να εκφράσει ενδιαφέρον για τη λήψη της επιπλέον χρηματοδότησης, εάν πρόκειται να επιτραπεί η εξωτερική επένδυση.

Ωστόσο, πολλά κράτη εξαρτώνται ήδη από τη FIFA για να λειτουργήσουν και φέτος ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι χωρίς το διοικητικό όργανο «δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σε 150 χώρες στον κόσμο».

Επομένως, φαίνεται πιθανό να λάβει τις απαραίτητες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Υπάρχει προηγούμενο

Ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν.

Ανακοίνωσε μια συμφωνία με την ιαπωνική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Softbank για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2018, μέχρι που μια αντίδραση δεν την άφησε να υλοποιηθεί.

Δημοσιεύματα στους Times ανέφεραν ότι ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να γίνει διευθύνων σύμβουλος της FFE μόλις αποχωρήσει από τη FIFA αν και είναι έτοιμος να κερδίσει μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία τον επόμενο χρόνο, η οποία θα παρατείνει την παραμονή του έως το 2031.

Η FIFA επιμένει επίσης ότι οι κοινοπραξίες είναι κάτι συνηθισμένο.

Η UEFA έχει μια τέτοια συμφωνία με την European Football Clubs για την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της.

Η FIFA δήλωσε: «Πολλοί μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί έχουν αναδιαρθρώσει τις εμπορικές τους δραστηριότητες με παρόμοιους τρόπους τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας τον ίδιο μακροπρόθεσμο στόχο: βιώσιμη ανάπτυξη που μπορεί να επανεπενδυθεί στο ίδιο το άθλημα».

Ο Guardian ανέφερε την Τρίτη ότι η έναρξη της FFE – η οποία είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο – εξέπληξε τον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Μέλη του βασικού οργάνου λήψης αποφάσεων, του συμβουλίου της FIFA, δεν γνώριζαν το σχέδιο και δεν συμμετείχαν στην ανάπτυξή του.

Η UEFA, στο μεταξύ, δημοσίευσε τη δεύτερη ανακοίνωσή της μέσα σε ένα μήνα, προειδοποιώντας για την υπέρβαση του Ρουβίκωνα.

Πιθανότατα θα υπάρξουν περαιτέρω εκφράσεις δυσαρέσκειας και θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτά τα γεγονότα.

Αλλά το αν κάποιος ποδοσφαιρικός φορέας θα κάνει πράγματι κάτι για να σταματήσει τα σχέδια είναι αβέβαιο

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