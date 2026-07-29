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Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Τράπεζες 29.07.2026, 07:00
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Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Με τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του 2026 για τις καταθέσεις των νοικοκυριών, οι οποίες επέστρεψαν στον Αύγουστο του 2011, ξεπερνώντας τα 153 δισ. ευρώ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια. Στα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος αποτυπώνεται η δυναμική που έχει αναπτυχθεί εφέτος μέχρι στιγμής, κόντρα στη γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής και στις νέες πληθωριστικές πιέσεις μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αυτά, τα υπόλοιπα των φυσικών προσώπων στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2026 άνοδο της τάξης των 1,08 δισ. ευρώ έναντι υποχώρησής τους κατά 800 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων σε λογαριασμούς πρώτης ζήτησης κατά 2,43 δισ. ευρώ και της υποχώρησης το ίδιο διάστημα των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις κατά 1,35 δισ. ευρώ.

Ρεκόρ 3ετίας στις καταθέσεις

Είναι η πρώτη φορά από το 2023 που σε επίπεδο α΄εξαμήνου τα χρήματα που τηρούν τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, στις τράπεζες καταγράφονται ενισχυμένα.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των σχετικών μεγεθών στο β΄ τρίμηνο του 2026 κατά 2,2 δισ. ευρώ, η οποία υπερκάλυψε την υποχώρηση κατά 1,13 δισ. ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες της εφετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι κινήσεις αυτές ταιριάζουν με την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τους υπό εξέταση μήνες.

Όπως λένε, η άνοδος του α΄εξαμήνου στα υπόλοιπα των νοικοκυριών στις τράπεζες, αποδίδεται κυρίως στα εξής:

-Μισθοί / απασχόληση

Η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης συνεχίζεται, ενώ ελλείψει προσφοράς εργαζομένων οι μισθοί ενισχύονται. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί η νέα προς τα πάνω αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Σε μία οικονομία όπως η ελληνική, με θετικό παραγωγικό κενό, οι πιέσεις στην αγορά εργασίας οδηγούν σε αύξηση των αποδοχών για μεγάλο μέρος των εργαζόμενων.

-Οικονομική δραστηριότητα

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πετυχαίνουν καλύτερες αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία για τις καταθέσεις φυσικών προσώπων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, από το Μάιο και μετά ξεκινά η τουριστική περίοδος, και οι εισπράξεις όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών, που δραστηριοποιούνται εντός ή πέριξ του ευρύτερου τουριστικού οικοσυστήματος, επωφελούνται. Αυξημένα εισοδήματα έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που είτε τα μισθώνουν μακροχρόνια ή τα εκμεταλλεύονται τουριστικά.

-Επενδύσεις

Μείωση καταγράφουν σε ετήσια βάση οι καθαρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, στο α΄ εξάμηνο του 2026 το νέο χρήμα που εισέρρευσε σε προϊόντα της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 2,04 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα χαμηλότερα κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κι αυτό δικαιολογεί μέρος της βελτιωμένης εικόνας των καταθέσεων κατά την εφετινή χρονιά, καθώς λιγότερα χρήματα κατευθύνθηκαν προς επενδυτικά προϊόντα.

Επιπλέον, φαίνεται πως μετά τη λήξη μίας σειράς από επενδυτικών προϊόντων ορισμένης διάρκειας, πχ. αμοιβαία κεφάλαια ή έντοκα γραμμάτια, δεν επιλέχθηκε η ανανέωσή τους.

-Πιστωτική επέκταση

Πρόσθετη ώθηση δίνει το γύρισμα της πιστωτικής επέκτασης στη λιανική τραπεζική σε θετικό έδαφος. Μόνο τον Ιούνιο η καθαρή ροή χρηματοδότησης στους ιδιώτες έφτασε τα 256 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 104 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε στεγαστικά δάνεια, τα 146 εκατ. ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια και τα 47 εκατ. ευρώ σε επαγγελματικά.

Ένα μέρος αυτής της ρευστότητας κατέληξε σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Αυτό ισχύει για παράδειγμα στα στεγαστικά δάνεια που αφορούν συναλλαγές αγοραπωλησείας ακινήτων μεταξύ ιδιωτών. Συνολικά στο α΄ εξάμηνο η καθαρή ροή retail δανείων έφτασε τα 370 εκατ. ευρώ έναντι 250 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

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