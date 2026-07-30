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Η Wall Street επιβραβεύει το Azure της Microsoft, αμφισβητεί τις δαπάνες AI της Meta Platforms

Τεχνολογία 30.07.2026, 16:31
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Διχασμένη Wall Street: H Microsoft σε άνοδο 9%, ενώ η Meta καταγράφει πτώση 9%
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Οι μετοχές της Microsoft σημείωσαν άνοδο στις συναλλαγές πριν την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street, ενώ η Meta κατέγραψε πτώση, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα κέρδη των δύο τεχνολογικών κολοσσών.

Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές της Microsoft έκλεισαν προηγουμένως με άνοδο 9%, ενώ η Meta κατέγραψε πτώση 9%.

Την Τετάρτη, η Microsoft ανακοίνωσε έσοδα για το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ανακοίνωσε αύξηση 43% στον βασικό τομέα υπηρεσιών cloud Azure, η οποία επίσης υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον πάνω από 30 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή για το Microsoft 365 Copilot, τον βοηθό εργασίας τεχνητής νοημοσύνης της, από πάνω από 20 εκατομμύρια τον Απρίλιο, σε ένα ακόμη σημάδι ότι μέρος των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει καρπούς.

«Η ισχυρή απόδοση των εσόδων της Microsoft, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη υιοθέτηση του Copilot, σηματοδοτεί ότι η επένδυση ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κέντρων δεδομένων της αρχίζει να αποδίδει», ανέφερε η Τρέισι Γου, κύρια αναλύτρια της Forrester, σε σημείωμα που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Η μετοχή της Microsoft σημείωσε άνοδο, παρότι η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 και άφησε να εννοηθεί πιθανή αύξηση των δαπανών κατά το οικονομικό έτος 2027, σε μια περίοδο που η αγορά εκδηλώνει ανησυχία για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή στην Wall Street σημείωσε άνοδο 8% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης, ενώ φέτος έχει υποχωρήσει κατά περίπου 24%.

Για τη Meta, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των επενδυτών όσον αφορά τα κέρδη και τις προβλέψεις για τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου.

Η Meta ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα για το τρέχον τρίμηνο μεταξύ 61 και 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το μέσο όρο του εύρους να ανέρχεται στα 62,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν προβλέψεις ύψους 63,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Meta κατέγραψαν πτώση 91% σε ετήσια βάση, στα 784 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Meta σημείωσαν πτώση στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη και έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 16% φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι η εταιρεία «λαμβάνει πολλές προσφορές για υπολογιστική ισχύ με σημαντική πριμοδότηση» σε σχέση με το ποσό που κατέβαλε η ίδια για την απόκτησή της. Αυτό θα αποτελούσε αλλαγή κατεύθυνσης για τη Meta, εάν αρχίσει να εκμισθώνει την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ σε τρίτους. Ωστόσο, δόθηκαν ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο Ζάκερμπεργκ παραδέχτηκε ότι η εταιρεία θα πρέπει να διατηρήσει υπολογιστικούς πόρους για δική της χρήση, προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα.

«Προς το παρόν, η περιγραφή του Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι κάπως ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες και βασίζεται σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον», ανέφερε ο Μπεν Μπάρινγκερ, επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας στην Quilter Cheviot, σε σημείωμα που δημοσίευσε την Πέμπτη.

«Η Meta εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο της σε κάποιο βαθμό και γι’ αυτό παρατηρούμε ότι τόσο τα έξοδα όσο και τα έσοδα εμφανίζονται κάπως ασταθή».

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