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Ασιατικά χρηματιστήρια: Ιστορικό άλμα 17% του Kospi

Ο Kospi εκτοξεύτηκε κατά 17% μετά τις βαριές απώλειες των προηγούμενων ημερών

Ασία 31.07.2026, 09:25
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Ιστορικό άλμα 17% του Kospi
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Το ιστορικό άλμα του Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε μεταξύ των δεικτών στα ασιατικά χρηματιστήρια που επιδόθηκαν σε ανοδικό ράλι την Παρασκευή.

Ο Kospi εκτοξεύτηκε κατά 17% μετά τις βαριές απώλειες των προηγούμενων ημερών, δημιουργώντας ελπίδες ότι το πρόσφατο sell off στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του – για την ώρα. Συνολικά, πάντως, παρά τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής, ο δείκτης καταγράφει απώλειες μεγαλύτερες του 20% τον Ιούλιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 1997.

Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai σημειώνει άνοδο 0,8% και ο δείκτης CSI 300 των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,2%.  Ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 5,4%.

Η εταιρεία τεχνολογίας Furukawa Electric σημείωσε άνοδο 18%, ενώ η Advantest, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό αυτόματων δοκιμών για τη βιομηχανία ημιαγωγών, σημείωσε επίσης άνοδο 18%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,5%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,8%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,6%.

Ωθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και τεχνολογίας στην Ασία σημείωσαν άνοδο στον απόηχο των εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, τα οποία καθησύχασαν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Ο αμερικανικός δείκτης ημιαγωγών PHLX «SOX» πραγματοποίησε άλμα 8% την Πέμπτη.

Η Amazon ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις στον τομέα του cloud computing επιταχύνονται, και ότι οι επενδύσεις της σε κέντρα δεδομένων για την εξυπηρέτηση των πελατών cloud επιταχύνονται επίσης — ένας συνδυασμός που ενθάρρυνε τους επενδυτές. Η Microsoft ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα εντυπωσιακή αύξηση εσόδων στη μονάδα cloud computing, υποδεικνύοντας τις πιθανές αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα ισχυρότερα αποτελέσματα από έναν κορυφαίο πάροχο ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών cloud μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης [την Πέμπτη] ενίσχυσαν την άποψη ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να δημιουργούν στιβαρή ζήτηση και ελκυστικές αποδόσεις», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Commerzbank Research, αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της Amazon.

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