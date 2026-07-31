Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026

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Η παγκόσμια αγορά smartphone συρρικνώθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 277,5 εκατομμύρια μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έκθεσης «Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker» της International Data Corporation (IDC). Η κρίση στα τσιπ μνήμης συνεχίζει να διαταράσσει την αγορά των smartphone, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη προσφορά, ενώ το 2ο τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο με ετήσια μείωση, αναφέρεται στην έκθεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Omdia, η οποία στη δική της ανάλυση «βλέπει» μείωση 6% σε ετήσια βάση στις παγκόσμιες αποστολές smartphone διαμορφωμένες στα 272,0 εκατομμύρια μονάδες το β’ τρίμηνο του 2026. Όπως αναφέρει στη δική της έκθεση η εταιρεία ερευνών, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόωρης ζήτησης που παρατηρήθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, η οποία έδωσε τη θέση της στη φάση προσαρμογής του κύκλου κόστους της μνήμης. Οι επίμονα υψηλές τιμές της μνήμης διατάραξαν την προσφορά, αύξησαν το κόστος των εξαρτημάτων και ανάγκασαν τους προμηθευτές να επανεξετάσουν την τιμολόγηση, τα χαρτοφυλάκια προϊόντων και τις στρατηγικές διανομής.

Το αποτέλεσμα ήταν μια έντονα πολωμένη αγορά, όπου η απόδοση των προμηθευτών καθορίζεται όλο και περισσότερο από το μέγεθός τους, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη δυνατότητα καθορισμού των τιμών και την έκθεσή τους στα smartphone εισόδου.

«Το κόστος των μνημών έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 300% σε σχέση με πέρυσι και πλέον αντιπροσωπεύει πάνω από το 65% του κόστους υλικών (BOM) στην κατηγορία των οικονομικών μοντέλων, καθιστώντας την επιβίωση όλο και πιο δύσκολη για τους κατασκευαστές OEM με χαρτοφυλάκια προϊόντων χαμηλής κατηγορίας», σημειώνει η IDC στην ανάλυσή της

«Το δεύτερο τρίμηνο επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει: δεν πρόκειται για μια ομοιόμορφη ύφεση· η κρίση της μνήμης ευνοεί τους παίκτες της premium κατηγορίας και τιμωρεί τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία χαμηλού κόστους. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, η Apple και η Samsung επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς ήταν οι μόνοι δύο προμηθευτές στην πρώτη πεντάδα που κατέγραψαν αύξηση», καταλήγουν οι αναλυτές της IDC.

Διεύρυνση του χάσματος

Η Apple πέτυχε ρεκόρ αποστολών για το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στη δυναμική του iPhone 17 και στον φόβο για επικείμενες αυξήσεις τιμών, διατηρώντας την Apple σε τροχιά για ένα ρεκόρ ετήσιου μεριδίου αγοράς 22% φέτος. «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σηματοδότησε τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ της κορυφής και της βάσης της αγοράς. Τόσο η Samsung όσο και η Apple αύξησαν τις αποστολές τους και διεύρυναν το προβάδισμά τους, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά 3,2 και 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα», συμπληρώνουν οι αναλυτές της IDC.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από την πλευρά της Omdia, η Samsung διατήρησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone παγκοσμίως, με αποστολές 60,5 εκατομμυρίων μονάδων (+5% σε ετήσια βάση) και μερίδιο αγοράς 22%. Η κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα της Samsung στον τομέα της μνήμης τη βοήθησε να διαχειριστεί την έλλειψη εξαρτημάτων πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, παράλληλα η καθυστέρηση στην κυκλοφορία της σειράς Galaxy S26 μετατόπισε επίσης τη ζήτηση για προϊόντα premium στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η Samsung κέρδισε επιπλέον μερίδιο στην κατηγορία των βασικών μοντέλων, καθώς οι Κινέζοι ανταγωνιστές μείωσαν τις σειρές προϊόντων τους και αύξησαν τις τιμές.

Η Apple από την πλευρά της, σύμφωνα με την Omdia, σημείωσε το ισχυρότερο δεύτερο τρίμηνο στην ιστορία της, διανέμοντας 55,1 εκατομμύρια μονάδες (+23% σε ετήσια βάση) και κατακτώντας μερίδιο αγοράς ρεκόρ 20% κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου που παραδοσιακά αποτελεί το πιο αδύναμο εποχιακά για την εταιρεία. Η εταιρεία ερευνών σημειώνει ότι οι συνεργάτες διανομής δημιούργησαν σημαντικά υψηλότερα αποθέματα του βασικού iPhone 17 εν όψει των αναμενόμενων αυξήσεων τιμών και των προσδοκιών ότι η σειρά iPhone 18 θα κυκλοφορήσει σε υψηλότερες τιμές, υποστηρίζοντας τις ισχυρότερες πωλήσεις της τρέχουσας γενιάς.

Ενώ η Apple έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό σταθερές τις τιμές του iPhone παρά τις αυξήσεις τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο, οι πρόσφατες προσαρμογές τιμών σε άλλες κατηγορίες προϊόντων στα τέλη του 2ου τριμήνου αυξάνουν την πιθανότητα αυξήσεων τιμών για το iPhone αργότερα φέτος.

Δυναμική της αγοράς

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 σηματοδότησε την αρχή μιας αναδιαμόρφωσης του κλάδου των smartphone, η οποία καθοδηγήθηκε από την πλευρά της προσφοράς. Οι διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της μνήμης, του χώρου αποθήκευσης και των επεξεργαστών εφαρμογών αναδιαμόρφωσαν ριζικά τις προτεραιότητες των κατασκευαστών, μετατοπίζοντας την εστίαση του κλάδου από τη μεγιστοποίηση του όγκου των αποστολών προς την προστασία των περιθωρίων κέρδους και των μέσων τιμών πώλησης (ASP).

Οι προμηθευτές προσαρμόστηκαν γρήγορα, μετακυλίοντας επιλεκτικά το υψηλότερο κόστος των εξαρτημάτων στους καταναλωτές, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη αυστηρότητα στα χαρτοφυλάκια προϊόντων εισόδου και επιταχύνοντας τη στροφή τους προς τα smartphone μεσαίας και premium κατηγορίας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της σχετικά ανθεκτικής πορείας των εσόδων του κλάδου.

Οι περιφερειακές διαταραχές συνέβαλαν επίσης στην ασθενέστερη απόδοση της αγοράς. Στη Μέση Ανατολή, οι αποστολές smartphone μειώθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, καθώς οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις διατάραξαν τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη λιανική δραστηριότητα και τη ζήτηση των καταναλωτών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις επίμονες πιέσεις στο κόστος, η Omdia αναμένει ότι αυτές οι περιφερειακές διαταραχές θα είναι προσωρινές, με τις συνθήκες της αγοράς να σταθεροποιούνται σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υψηλότερες τιμές όχι μόνο επηρέασαν αρνητικά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, αλλά και αναπροσαρμόσαν τις προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά τις τιμές. Καθώς οι καταναλωτές συνηθίζουν τις υψηλότερες τιμές των smartphone, οι προμηθευτές έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία να καθιερώσουν μια διαρθρωτικά υψηλότερη τιμολογιακή δομή, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αύξηση της μέσης τιμής πώλησης (ASP) πέρα από τον τρέχοντα κύκλο κόστους μνήμης. Αυτό σηματοδοτεί μια διαρθρωτική αναπροσαρμογή των τιμών στην αγορά των smartphone, όπου η κερδοφορία υπερισχύει ολοένα και περισσότερο έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Προοπτικές της αγοράς

Παρότι τα αποθέματα στα κανάλια διανομής έχουν σε μεγάλο βαθμό ομαλοποιηθεί, το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων αναμένεται να διατηρήσει την αγορά των smartphone υπό πίεση κατά το υπόλοιπο του 2026, περιορίζοντας την προσφορά και διατηρώντας τις τιμές των συσκευών σε υψηλά επίπεδα. Ενώ ο ρυθμός μείωσης των αποστολών αναμένεται να μετριαστεί μετά τη απότομη διόρθωση του 2ου τριμήνου, μια γενικευμένη ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων είναι απίθανη έως ότου αρχίσει να μειώνεται το κόστος των εξαρτημάτων.

Αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον δημιουργεί επίσης νέες εμπορικές ευκαιρίες. Καθώς οι καταναλωτές προσαρμόζονται στις υψηλότερες τιμές των συσκευών, οι προμηθευτές αναμένεται να επιταχύνουν τη χρηματοδότηση αγοράς συσκευών, να επεκτείνουν τα προγράμματα ανταλλαγής παλαιών συσκευών και τις προσφορές πακέτων, καθώς και να αυξήσουν τα έσοδα από υπηρεσίες, προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα, αυξάνοντας παράλληλα την αξία του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προμηθευτές αναμένεται να διατηρήσουν πειθαρχημένες πρακτικές πώλησης, να εξορθολογίσουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους και να δώσουν προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι του μεριδίου αγοράς. Τα έσοδα του κλάδου αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ανθεκτικά, καθώς οι υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης (ASP) και η βελτίωση του μείγματος προϊόντων αντισταθμίζουν τους χαμηλότερους όγκους αποστολών. Ωστόσο, παραμένουν κίνδυνοι πτώσης, σε περίπτωση που το κόστος της μνήμης παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο ή οι μακροοικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των πωλήσεων.