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Σιτηρά: Το ρωσικό λόμπι προειδοποιεί με διακοπή εξαγωγών από τις ουκρανικές επιθέσεις

Θα επηρεαστεί το 15% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου στα σιτηρά και θα επανακάμψει η επισιτιστική κρίση

AGRO 31.07.2026, 17:37
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Σιτηρά: Το ρωσικό λόμπι προειδοποιεί με διακοπή εξαγωγών από τις ουκρανικές επιθέσεις
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Το κύριο λόμπι συμφερόντων στα σιτηρά στη Ρωσία προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά πλοία και λιμάνια απειλούν να διακόψουν τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας στο εγγύς μέλλον, αυξάνοντας τις τιμές και κλιμακώνοντας την επιστιστική κρίση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο, και η Ουκρανία, επίσης ένας σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, έχουν επιτεθεί η μία σε εγκαταστάσεις εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και εμπορικά πλοία της άλλης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ένωση Εξαγωγέων και Παραγωγών Σιτηρών της Ρωσίας δήλωσε στο Reuters ότι οι συνέπειες των επιθέσεων θα γίνουν αισθητές σε πολλές χώρες στο εγγύς μέλλον.

«Οι συστηματικές επιθέσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο θα μπορούσαν σύντομα να οδηγήσουν σε πλήρη αποκλεισμό των διαδρόμων εξαγωγών στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε η ένωση σε ανακοίνωσή της προς το Reuters.

Ανέφερε ότι το έλλειμμα στην προμήθεια ρωσικού σιταριού σε άλλες χώρες αυτή την εποχή θα μπορούσε να φτάσει τα 30 – 35 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου σιταριού.

Δεν θα ήταν δυνατό να καλυφθεί το έλλειμμα με την αύξηση των εξαγωγών από εναλλακτικές πηγές σε άλλες χώρες, τόνισε η Ένωση.

«Οι διαταραχές στη ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα που προκαλούνται από ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία ξηρού φορτίου και λιμενικές υποδομές αποτελούν άμεση απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», ανέφερε.

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