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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Διστάζει» στις 2.600 μονάδες η αγορά

Το ΧΑ προσπαθεί να αφήσει πίσω του το επίπεδο των 2.500 μονάδων και να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο στόχο των 2.650 μονάδων

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.08.2026, 14:34
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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Διστάζει» στις 2.600 μονάδες η αγορά
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με τις 2.600 μονάδες «φλερτάρει» αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διαπεράσει το ψυχολογικό όριο που θα το φέρει σε νέα υψηλά 17ετών, αλλά και θα ενεργοποιήσει εν μέσω θέρους μεγαλύτερο μέρος αγοραστών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,15% στις 2.599,36 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 131 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,23% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.630,98 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,56% στις 3.011,09 μονάδες.

Πανστρατιά…

Με τη συντριπτική πλειονότητα των τίτλων του σε θετικά εδάφη, το ΧΑ προσπαθεί να αφήσει πίσω του το επίπεδο των 2.500 μονάδων και να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο στόχο των 2.650 μονάδων. Η περιοχή των 2.530 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική στήριξη, σύμφωνα με τη Fast Finance, ενώ οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.638 και στις 2.678 μονάδες στο ημερήσιο γράφημα.

Παρότι η τεχνική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική, μια πιο ήπια ανοδική πορεία του Γενικού Δείκτη, συνοδευόμενη από μεγαλύτερη διάχυση της ανόδου στο σύνολο της αγοράς, θα ήταν πιο πειστική. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεχνικά πιο υγιής, καθώς η υπερβολικά επιθετική προσέγγιση των στόχων αυξάνει την πιθανότητα να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ένας ανοδικός κύκλος της παρούσας φάσης με κίνδυνο μια απότομη και μεγάλη διόρθωση.

Το μεγάλο ερώτημα για τη συνέχεια, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, είναι εάν η άνοδος θα επεκταθεί και στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση, οι οποίες μέχρι στιγμής υστερούν σημαντικά έναντι των blue chips. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE 25 καταγράφουν κέρδη περίπου 22% από τις αρχές του έτους, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης μόλις τώρα επιχειρεί να περάσει σε διψήφια ποσοστά ανόδου. Όπως εξηγεί ο αναλυτής, όσο η αγορά διατηρεί την ανοδική της δυναμική και η διαθέσιμη ρευστότητα αυξάνεται, τόσο περισσότερο αναζητούνται νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέρα από τα βαριά χαρτιά. Και αυτό σημαίνει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor σημειώνει κέρδη 4,41%, με τις Cenergy, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο να ακολουθούν με κέρδη άνω του 3%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε Jumbo, ΔΕΗ, Πειραιώς και Εθνική και άνω του 1% σε Allwyn, Τιτάν, ΟΤΕ, Metlen, Alpha Bank και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Motor Oil, CrediaBank, Optima Bank και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Coca Cola και Helleniq Energy χάνουν 1,20% και 1,54% αντίστοιχα.

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