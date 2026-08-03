ΟΑΣΘ: Επιπλέον 171 οδηγοί στο επόμενο διάστημα

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Μέσα στις επόμενες ημέρες, 171 επιπλέον οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΟΑΣΘ, με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον Οργανισμό, με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Οι πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.

ΟΑΣΘ: Οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν

Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εκφράζει την ικανοποίησή του «διότι, για μία ακόμα φορά, οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του», αλλά και για το γεγονός πως «παρά το ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο, οι διαδικασίες έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς».

Εν τω μεταξύ στα 100 ευρώ, από 36 που ήταν προηγουμένως, αυξήθηκε το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο, όπως έχει επισημάνει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ.

Τα νέα αναπροσαρμοσμένα πρόστιμα αφορούν τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς το προβλεπόμενο επαναφορτιζόμενο εισιτήριο ThessTicket ή χωρίς την απαιτούμενη προσωποποιημένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών ThessCard.

Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, στους οποίους περιλαμβάνονται φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι και πολίτες άνω των 65 ετών, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ από 18, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα του δικαιούχου πιστοποιείται μέσω της έκδοσης και χρήσης προσωποποιημένης κάρτας ThessCard.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, η αναπροσαρμογή των προστίμων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων, που αποσκοπεί στη δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, στη διασφάλιση των εσόδων του οργανισμού και κατ’ επέκταση στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.