Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking

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Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να αναχαιτίσει τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και να μην χάσει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων, ενώ το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,08% στις 2.609,77 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 33,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,1 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,10% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.659,71 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,19% στις 3.031,21 μονάδες.

Ήπιο profit taking

Με ήπιες διαθέσεις κατοχύρωσης κερδών κινείται στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μια εξέλιξη που θεωρείται αναμενόμενη μετά το εντυπωσιακό ανοδικό ράλι των τελευταίων εβδομάδων. Από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.433 μονάδων στις 17 Ιουλίου, ο Γενικός Δείκτης έχει πραγματοποιήσει μια σχεδόν αδιάκοπη ανοδική πορεία, με μοναδική ουσιαστική διόρθωση στις 23 Ιουλίου, φτάνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Αντιθέτως, οι μεγάλες αγορές παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου συνεχίζει να τροφοδοτεί την αισιοδοξία των επενδυτών.

Στην Αθήνα, οι αγοραστές κινούνται επιλεκτικά σε τίτλους, τάση που ενδεχομένως να συνεχιστεί και τις επόμενες συνεδριάσεις. Άλλωστε η αυριανή ημέρα φέρνει νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων, με την αγορά να περιμένει τις επιδόσεις από blue chips, όπως η ΔΕΗ, η Coca Cola, η HELLENiQ ENERGY, η METLEN και η CrediaBank.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημειώνει κέρδη 3,75%, με τις Κύπρου και Aktor να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, Credia Bank, Motor Oil, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, Optima Bank, Metlen, Τιτάν, ΔΕΗ, Λάμδα, Allwyn και Εθνική.

Στον αντίποδα, η Coca Cola χάνει 1,73%, με τις Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΔΑΑ, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ και Aegean να κινούνται ήπια πτωτικά.