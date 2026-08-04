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Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]
Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγοράΜαρία Σιδέρη
Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα
Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,Αγης Μάρκου
Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο
Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένειΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»Γιάννης Αγουρίδης
Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕΓρηγόρης Τραγγανίδας
Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία
Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τουςΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη
Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» τουΓρηγόρης Τραγγανίδας
Μητσοτάκης σε Politico: Νέα όπλα από ΕΕ για το Μεταναστευτικό
Οι τυποποιημένες διαδικασίες της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια όπου το άσυλο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υβριδικής πίεσης, σημειώνει ο Κυριάκος ΜητσοτάκηςΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιές στη Δυτική Αττική: Κρίσιμες οι μεσημεριανές ώρες
LIVE όλες οι εξελίξεις από το in - Η φωτιά έχει ήδη κάψει πάνω από 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις
Ψάθα: Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων
Την τελική απάντηση για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων αναμένεται να δώσει η επίσημη έρευνα, την οποία κατόπιν εισαγγελική εντολής έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, και η οποία θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα από τη μοιραία πτήση.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα
Με επιστολή της, με αφορμή τη Θέουτα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών είναι εκ των ουκ άνευ.
Δύο νέες προκηρύξεις για την ενίσχυση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης
Στόχος η αναβάθμιση για την τουριστική εκπαίδευση και η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών
Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα
Πεντέλη, Κάρυστος και Ρέθυμνο περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου το μελτέμι ήταν ιδιαίτερα ισχυρό.
Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα
JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ
Υπό έλεγχο συγκρατεί το profit taking το ΧΑ
Το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στην πορεία του πετρελαίουΑλεξάνδρα Τόμπρα
Πώς διαμορφώνεται η εργασία στην εποχή της AI
Τι αποκαλύπτει μελέτη της ManpowerGroup για την τεχνητή νοημοσύνη
Ο πόλεμος υπερδιπλασίασε τα κέρδη της BP
Τα κέρδη της BP διαμορφώθηκαν στα 5,73 δισ. το δεύτερο τρίμηνο
Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ
Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουνΑλεξάνδρα Τόμπρα
Άνοδος στα ευρωπαϊκά με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου
Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις
Μέσω του myAGRO της ΑΑΔΕ οι αιτήσεις, οι εξουσιοδοτήσεις και οι διορθώσεις - Οι καταληκτικές ημερομηνίες
UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ
Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλοΑλεξάνδρα Τόμπρα
Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon
Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan GelatoΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Saudi Aramco: «Άλμα» 33% στα κέρδη παρά τον πόλεμο στο Ιράν
Οι εξαγωγές της Aramco συνεχίζουν να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικών οδών παρά των αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ
Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών
Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδοΑνθή Γεωργίου
Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.
Μαρκόπουλος: Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ
Οι συναντήσεις εντάσσονται στον διάλογο με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.