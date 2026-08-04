Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 252 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στα οικονομικά αποτελέσματά της για το α’ εξάμηνο 2026, εκ των οποίων 131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 11,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση, ενώ η καταθετική βάση διαμορφώθηκε στα 22,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 3% από τις αρχές του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 0,58 ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας.

Αναλυτικότερα:

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.4 δις, αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση

Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.8 δις, αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ., εκ των οποίων €131 εκατ. 1 αφορούν το β’ τρίμηνο 2026

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.8% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026

Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.58

Δείκτης κόστος προς έσοδα2 στο 36%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων που ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 12 μ.β., λόγω συγκεκριμένων πελατειακών αναστροφών

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.0%

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση που στηρίζει ελκυστικές διανομές για τους μετόχους

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 20.9%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.8%3

Oργανική δημιουργία κεφαλαίων4 ύψους 225 μ.β.

Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο 2026. Ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) ενδιάμεσου μερίσματος 2026 ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε: «Καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2026, τα οποία αντανακλούν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη συνεχιζόμενη ισχυρή μας απόδοση. Η υλοποίηση της στρατηγική μας οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων.

Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη κόστος προς έσοδα στο 36%. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε υγιής, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%. Συνολικά, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18.8% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους στα €22.8 δις στις 30 Ιουνίου 2026. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας.

Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.9% και 25.8% αντίστοιχα. Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον τουρισμό τον Ιούνιο 2026 να ανακάμπτει σταδιακά στα επίπεδα-ρεκόρ του 2025.

Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης ύψους περίπου 2.5%1 για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%2 της κερδοφορίας του 2026. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας απόδοση για το α’ εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να πετύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026. Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»