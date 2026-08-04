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Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα εκκαθαριστικά σε…. ξεχασιάρηδες – Τα πρόστιμα

Πώς διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 04.08.2026, 07:00
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Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα εκκαθαριστικά σε…. ξεχασιάρηδες – Τα πρόστιμα
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Εκκαθαριστικά για την πληρωμή φόρου εισοδήματος θα στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, η ΑΑΔΕ θα εκδίδει και θα στέλνει εκκαθαριστικά για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει καν τις σχετικές δηλώσεις (Ε1 ή Ν).

Οι φορολογικές δηλώσεις

Στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων τα οποία θα αναρτώνται στους λογαριασμούς που διατηρούν στο ΤΑΧΙSnet οι μη συμμορφωμένοι φορολογούμενοι:

α) τα φορολογητέα εισοδήματα θα είναι προσδιορισμένα με βάση στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και τις οικονομικές δραστηριότητες των εν λόγω φορολογουμένων, τα οποία θα έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ από τα δικά της ψηφιακά αρχεία και εφαρμογές (δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ προηγούμενων ετών, πλατφόρμα myData κ.λπ.), καθώς και από τρίτους φορείς (εργοδότες, τράπεζες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.) και

β) οι πληρωτέοι φόροι θα προ κύπτουν βάσει των προσδιορισμένων από την ΑΑΔΕ φορολογητέων εισοδημάτων και θα είναι προσαυξημένοι με τα αναλογούντα ποσά προστίμων λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστά 10% έως 50% επί των ποσών των πληρωτέων φόρων. Για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί ου (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που θα είναι αποδέκτες των εκκαθαριστικών αυτών θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:

• είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών, τα αναγραφόμενα ποσά,

• είτε να υποβάλουν οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου με βάση τις δηλώ σεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής, στα οποία τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων ενώ ελέγχεται εάν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

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