 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Ακτοπλοΐα 04.08.2026, 13:36
Σχολιάστε
Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα.

Η πληρωμή αφορά στην επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την ουσιαστική στήριξη της νησιωτικής χώρας.

Σημειώνεται ότι, μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών, των νησιωτικών επιχειρήσεων και του κόστους μεταφοράς καυσίμων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε:

«Η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, η διασφάλιση της συνδεσιμότητας, η πάση θυσία συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια και -φυσικά και πάνω απ’ όλα- η ασφάλεια, ήταν οι βασικοί, αδιαπραγμάτευτοι στόχοι που έθεσα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλη μάχη, ώστε να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών και προχωρήσαμε σε τετραετείς διαγωνισμούς, ώστε να έχουμε  σταθερές ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τα νησιά μας. Και στο κομμάτι της ασφάλειας, μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι σε πλοία όλων των τύπων έχουν ξεπεράσει τους 1800.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών. Με τη σημερινή πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση για το 2025 και περισσότεροι από 281.000 κάτοικοι των νησιών μας λαμβάνουν πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ, ως επιστροφή μέρους του κόστους των μετακινήσεών τους.

Τα νησιά μας αποτελούν στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να τα ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους κατοίκους τους με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και θα συνεχίσουμε με στρατηγικό σχεδιασμό και συνέπεια».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο το ΧΑ
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
AGRO

Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα - Οι δικαιούχοι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πάνω από 23 εκατ. ευρώ σε 280 χιλ. νησιώτες

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Ακτοπλοΐα: Στήριξη 60 εκατ. ευρώ με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων
Ακτοπλοΐα

«Ένεση» ρευστότητας 60 εκατ. στην ακτοπλοΐα

Το σχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια στην ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών

Έχουν γίνει πάνω από 1.800 έλεγχοι σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Ακτοπλοΐα: Περισσότεροι από 109.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής
Ακτοπλοΐα

Με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν προγραμματιστεί 313 δρομολόγια απο την Παρασκευή έως και την Κυριακή

Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο
Ακτοπλοΐα

Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ακτοπλοΐα

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

«Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Latest News
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, αναφέρει το ΕΒΕΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη ψυχραιμία τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας ενοίκιο, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού 1.150 ευρώ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
AGRO

Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα - Οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστικοποίηση των στοιχείων για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πάνω από 23 εκατ. ευρώ σε 280 χιλ. νησιώτες

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας
Executive

Τα «θέλω» των CEOs εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας [γραφήματα]

Αποκαλυπτική η έρευνα Deloitte CEO Business Barometer 2026 - Ζητούν βελτιστοποίηση κόστους και τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα ζητούν οι πολίτες

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων της HSBC αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων
AGRO

Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20% - Οι προτάσεις των λογιστών

Τι αναφέρει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών λιγο πριν την 90η ΔΕΘ

Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ράφια - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies