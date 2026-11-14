 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως

Πόσες νέες συμφωνίες συνήψε η IWG στο τρίτο τρίμηνο του 2026 - Οι οικονομικές επιδόσεις της

Business 14.11.2026, 23:30
Σχολιάστε
IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε 1,26 δισ. δολ. ανήλθαν για το τρίτο τρίμηνο του έτους τα έσοδα του ομίλου International Workplace Group (IWG), ο οποίος είναι πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας με το δίκτυό της να εκτείνεται σε περισσότερες από 120 χώρες. Τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι αυξημένα κατα 12%, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από 5 δισ. δολ., όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

IWG: Νέες συμφωνίες

Περισσότερα από 5.000 κέντρα γραφείων βρίσκονται σε λειτουργία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Οι νέες συμφωνίες και τα εγκαίνια νέων χώρων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Νέες συμφωνίες στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 332 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 335)
  • Εγκαίνια νέων χώρων στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 211 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 215)

Τα έσοδα των ιδιόκτητων καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 8% και αύξηση του RevPAR ήταν 2% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από αμοιβές διαχείρισης και δικαιωμάτων franchise ανήλθαν σε 45 εκατ. δολαρίων, με αύξηση 28% σε ετήσια βάση.

Οι επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους ήταν ύψους 139 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια των 9 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2026 μέσω επαναγοράς μετοχών, ενώ έχουν ανακοινωθεί επιστροφές έως και 200 εκατ. δολαρίων για ολόκληρο το έτος, χάρη στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών κατά το 3ο τρίμηνο του 2026

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε από 880 εκατ. δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2026 σε 874 εκατ. δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2026 Το εύρος των προβλέψεων για το Προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 περιορίστηκε και πλέον αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από την τρέχουσα συναίνεση των 599 εκατ. Δολαρίων (Bloomberg, 2 November 2026), ενώ το καθαρό χρέος αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α΄ εξαμήνου του 2026. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος καθαρού χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA στο τέλος του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 1,4-1,5 φορές, σύμφωνα με την προηγούμενη καθοδήγηση.

Βάση για περαιτέρω ανάπτυξη

Ο Christian Schmitz, Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group plc, δήλωσε πως για την «IWG ήταν ένα ακόμα εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο, με αυξημένα έσοδα σε όλες τις δραστηριότητές μας, σημειώνοντας σταθερά ανοδική τροχιά στον τομέα των Managed & Franchised υπηρεσιών. Παράλληλα, πετύχαμε δύο σημαντικά ορόσημα: το παγκόσμιο δίκτυό μας να ξεπερνά πλέον τα 5.000 κέντρα, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα του δικτύου να αγγίζουν τα 1,26 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε πάνω από 5 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση».

«Το μοντέλο ανάπτυξής μας», είπε μεταξύ άλλων, «στις Managed & Franchised δραστηριότητες συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, επιτρέποντάς μας πλέον να εξορθολογίζουμε τη βάση κόστους μας, χωρίς να φρενάρουμε την αναπτυξιακή μας πορεία. Ο Όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να κλείσει το έτος σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και να εισέλθει στο 2027 διαθέτοντας μια σταθερή και ισχυρή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ 15ετίας η πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες – Το στοίχημα των 16 δισ.
Τράπεζες

Τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ η πιστωτική επέκταση - Το στοίχημα των 16 δισ.
Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός
IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Business

IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Ελληνικές τράπεζες: Καμπανάκι ΤτΕ για τους ψηφιακούς κινδύνους – Από τα μοντέλα AI έως την κβαντική απειλή
Τράπεζες

Ψηφιακές απειλές για τράπεζες - Από τα μοντέλα AI ως την κβαντική απειλή
Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης
World

Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης

Μετά από χρόνια πτώσης των πωλήσεων, η Kraft Heinz επενδύει 700 εκατ. δολάρια, προσλαμβάνει προσωπικό και λανσάρει νέες εκδοχές ιστορικών προϊόντων με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη έως το 2028.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταξίδια: Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε το 2026
World

Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Νέα παγκόσμια έκθεση αναδεικνύει τις ανερχόμενες πόλεις ενδιαφέροντος. Από ακμάζουσες πολιτιστικές σκηνές μέχρι γειτονιές που αλλάζουν, οι ντόπιοι αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που καθιστά τα μέρη αυτά άξια εξερεύνησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της
Τεχνολογία

Το -ανυπολόγιστο- κόστος από το μπλακ άουτ στη Microsoft

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 70 χώρες - Παρέλυσαν χρηματιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές
Business

Η μάχη των προσφορών και η παγίδα της... Black Friday

Δύο εβδομάδες πριν τη Black Friday, η αγορά προσπαθεί να θερμανθεί ακόμη - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός

Πώς βλέπει ο CEO της Μασούτης Θοδωρής Γεροστεργιούδης την επόμενη μέρα του σούπερ μάρκετ – Πώς θα επένδυε 100 εκατ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Business

IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως

Πόσες νέες συμφωνίες συνήψε η IWG στο τρίτο τρίμηνο του 2026 - Οι οικονομικές επιδόσεις της

Ελληνικές τράπεζες: Καμπανάκι ΤτΕ για τους ψηφιακούς κινδύνους – Από τα μοντέλα AI έως την κβαντική απειλή
Τράπεζες

Ψηφιακές απειλές για τράπεζες - Από τα μοντέλα AI ως την κβαντική απειλή

Από τις κυβερνοεπιθέσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική απειλή

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2

Οινοποιίες: Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα
Τρόφιμα – ποτά

Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα

Για ποιους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η συγχώνευση για τις δύο οινοποιίες

Επιμελητήριο Λέσβου: Αποκλείονται οι τοπικές επιχειρήσεις από τις προμήθειες των στρατιωτικών πρατηρίων
Business

Το Επιμελητήριο Λέσβου για τις προμήθειες του στρατού

Η τοπική αγορά ζητά να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, παραγωγών και συνεταιρισμών της Λέσβου και της Λήμνου στους διαγωνισμούς

Latest News
Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους

Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Επιτραπέζια ελιά: Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές
AGRO

Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς

Η επιτραπέζια ελιά είναι ισχυρό χαρτί των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων - Η προειδοποίηση για την υποχώρηση των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου

Η καταβολή αφορά αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που έχουν λάβει την έγκριση του οργανισμού

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων
Κλιματική αλλαγή

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C, τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ 15ετίας η πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες – Το στοίχημα των 16 δισ.
Τράπεζες

Τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ η πιστωτική επέκταση - Το στοίχημα των 16 δισ.

Στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ.

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών
Πολιτική

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Το πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του χωρίς εντάσεις, ενώ η Ελλάδα πέτυχε η Τουρκία να αποδεχθεί και να υιοθετήσει το κείμενο της γαλλικής ενημέρωσης, όπως και η Ελλάδα, ως ένα διπλωματικό συμβιβασμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Για ποιους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων - Πώς υπολογίζεται

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ από την Ιταλία
Τεχνολογία

Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ιταλία στη Meta

Το πρόστιμο ισοδυναμεί με περίπου το 0,4% των ετήσιων εσόδων του ομίλου της Meta

Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα

Το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διευρύνει τη στήριξη μέσα στον χειμώνα εξαρτάται από μια εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες

Αθανασία Ακρίβου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης;
Financial Times

Και όμως... η Ευρώπη συμμετέχει στην έκρηξη της AI

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, αρχίζει να διακρίνεται στα οικονομικά στοιχεία

Soumaya Keynes

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies