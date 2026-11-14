IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως

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Σε 1,26 δισ. δολ. ανήλθαν για το τρίτο τρίμηνο του έτους τα έσοδα του ομίλου International Workplace Group (IWG), ο οποίος είναι πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας με το δίκτυό της να εκτείνεται σε περισσότερες από 120 χώρες. Τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι αυξημένα κατα 12%, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από 5 δισ. δολ., όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

IWG: Νέες συμφωνίες

Περισσότερα από 5.000 κέντρα γραφείων βρίσκονται σε λειτουργία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Οι νέες συμφωνίες και τα εγκαίνια νέων χώρων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Νέες συμφωνίες στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 332 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 335)

Εγκαίνια νέων χώρων στο Γ΄ τρίμηνο 2026: 211 (Γ΄ τρίμηνο 2025: 215)

Τα έσοδα των ιδιόκτητων καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 8% και αύξηση του RevPAR ήταν 2% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από αμοιβές διαχείρισης και δικαιωμάτων franchise ανήλθαν σε 45 εκατ. δολαρίων, με αύξηση 28% σε ετήσια βάση.

Οι επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους ήταν ύψους 139 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια των 9 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2026 μέσω επαναγοράς μετοχών, ενώ έχουν ανακοινωθεί επιστροφές έως και 200 εκατ. δολαρίων για ολόκληρο το έτος, χάρη στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών κατά το 3ο τρίμηνο του 2026

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε από 880 εκατ. δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2026 σε 874 εκατ. δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2026 Το εύρος των προβλέψεων για το Προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 περιορίστηκε και πλέον αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από την τρέχουσα συναίνεση των 599 εκατ. Δολαρίων (Bloomberg, 2 November 2026), ενώ το καθαρό χρέος αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α΄ εξαμήνου του 2026. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος καθαρού χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA στο τέλος του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 1,4-1,5 φορές, σύμφωνα με την προηγούμενη καθοδήγηση.

Βάση για περαιτέρω ανάπτυξη

Ο Christian Schmitz, Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group plc, δήλωσε πως για την «IWG ήταν ένα ακόμα εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο, με αυξημένα έσοδα σε όλες τις δραστηριότητές μας, σημειώνοντας σταθερά ανοδική τροχιά στον τομέα των Managed & Franchised υπηρεσιών. Παράλληλα, πετύχαμε δύο σημαντικά ορόσημα: το παγκόσμιο δίκτυό μας να ξεπερνά πλέον τα 5.000 κέντρα, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα του δικτύου να αγγίζουν τα 1,26 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε πάνω από 5 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση».

«Το μοντέλο ανάπτυξής μας», είπε μεταξύ άλλων, «στις Managed & Franchised δραστηριότητες συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, επιτρέποντάς μας πλέον να εξορθολογίζουμε τη βάση κόστους μας, χωρίς να φρενάρουμε την αναπτυξιακή μας πορεία. Ο Όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να κλείσει το έτος σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και να εισέλθει στο 2027 διαθέτοντας μια σταθερή και ισχυρή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους μας».