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ΕΕ: Καλεί τις χώρες μέλη να καταρτίσουν σχέδια αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης

Ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται από πλημμύρες, καύσωνες και πυρκαγιές

Κλιματική αλλαγή 27.10.2026, 12:45
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ΕΕ: Καλεί τις χώρες μέλη να καταρτίσουν σχέδια αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης
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Σχέδια προσαρμογής σε μια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα θα υποχρεούνται να καταρτίσουν οι χώρες μέλη της EE, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που προτείνονται,  με τον επίτροπο για το Κλίμα να προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες μείωσης των εκπομπών «δεν είναι πλέον ούτε κατά διάνοια επαρκείς».

Με βάση τις ισχύουσες πολιτικές των κυβερνήσεων διεθνώς, ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά αύξησης της μέσης θερμοκρασίας κατά 2,8°C έως το 2100, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.

Η συγκεκριμένη πρόταση θα αποτελέσει την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που προετοιμάζει τα κράτη-μέλη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατά τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με σχέδιο πρότασης που περιήλθε σε γνώση των FT, οι χώρες θα υποχρεούνται επίσης να ορίσουν τους αρμόδιους φορείς που θα διαχειρίζονται τους κλιματικούς κινδύνους σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

«Ακόμη κι αν κάνουμε σήμερα τα πάντα σωστά στον τομέα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, αυτό δεν θα αρκεί για να κρατήσουμε τους πολίτες μας ασφαλείς», δήλωσε στους FT ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα. «Το περασμένο καλοκαίρι απέδειξε ότι αυτή η προσέγγιση από μόνη της δεν είναι πλέον ούτε κατά διάνοια επαρκής», πρόσθεσε με έμφαση.

Τα στοιχεία

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν σε περίπου 50.000 θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, αριθμός πολύ υψηλότερος από το προηγούμενο ρεκόρ των 29.000 θανάτων που συνδέονταν με τη ζέστη το καλοκαίρι του 2022.

Η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, διαπίστωσε ότι οι κλιματικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν 154 χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού θα μπορούσαν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μόλις κατά 6% έως το 2035.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο ένα δέκατο της μείωσης κατά 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, η οποία απαιτείται για να περιοριστεί η υπερθέρμανση στον 1,5°C.

Για να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C, οι εκπομπές θα πρέπει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, να μειωθούν κατά 37% έως το 2035.

Η έκθεση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή αφορά τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές —τις δεσμεύσεις των κρατών για τη μείωση των εκπομπών τους— που υποβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2026. Οι δεσμεύσεις αυτές καλύπτουν το 71% των παγκόσμιων εκπομπών.

Το πλαίσιο της ΕΕ – Αλλαγή προτεραιοτήτων

Η τελευταία πρόταση της ΕΕ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την κλιματική ανθεκτικότητα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα προσαρμοστεί στην άνοδο της θερμοκρασίας. Η ευρωπαϊκή ήπειρος θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εν μέρει λόγω της εγγύτητάς της στον Αρκτικό Ωκεανό, όπου οι πάγοι λιώνουν.

Το πλαίσιο σηματοδοτεί μια αλλαγή προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας καθιστά ολοένα και πιο αναγκαία την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών.

Ορισμένες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία του κλίματος υποστηρίζουν ότι η έμφαση στην προσαρμογή στις υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να αποσπάσει πόρους από τις προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η τελευταία αυτή πολιτική πρωτοβουλία έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.

Η Ευρώπη αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άσκηση πίεσης προς άλλες χώρες, ώστε να ενισχύσουν τη δράση τους για το κλίμα, παρά την υπαναχώρηση της ίδιας της ΕΕ από ορισμένες προτάσεις της, σύμφωνα με τους FT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ΕΕ χρειάζεται να δαπανά 70 δισ. ευρώ ετησίως για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έως το 2050.

Χωρίς επίμαχες διατάξεις

Ωστόσο, η πρόταση για την προσαρμογή δεν θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα από την επιβολή εισφοράς στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων, μέτρο που προωθεί η Ισπανία.

Η χρηματοδότηση των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών θα εξαρτηθεί από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η πρόταση δεν θα ικανοποιήσει επίσης τις εκκλήσεις της Μαδρίτης και άλλων χωρών για τη θέσπιση νομικά δεσμευτικής «υποχρέωσης» των αρμόδιων αρχών να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες επενδύσεις λαμβάνουν υπόψη τους κλιματικούς κινδύνους.

Πηγή προσκείμενη στις σχετικές συζητήσεις δήλωσε ότι η απαίτηση αυτή αφαιρέθηκε κατά τη διαδικασία σύνταξης της πρότασης, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να προκαλέσει νομικές συνέπειες.

Ωστόσο, ο Χούκστρα επέμεινε ότι η νομοθετική πρόταση, η οποία προβλέπει τον σχεδιασμό με βάση μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3°C έως το 2100 και την αποσαφήνιση της «ευθύνης για τους κινδύνους», θα έχει πραγματική ισχύ και θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα αντιδρά ταχύτερα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει εξαρχής σαφήνεια σχετικά με το ποιος πρέπει να κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος», δήλωσε, αναφερόμενος στους καύσωνες του καλοκαιριού και στις πρόσφατες πλημμύρες στη Βαλένθια. «Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πολύ περισσότερες πλημμύρες, πολύ περισσότερους καύσωνες και πολύ περισσότερες δασικές πυρκαγιές».

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