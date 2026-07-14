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Brown Hotels: Στο χαρτοφυλάκιό της το Marathon Beach Resort

Το παραθαλάσσιο resort εντάσσεται πλέον στη Beach & Resort Collection του Ομίλου Brown Hotels

Τουρισμός 14.07.2026, 14:59
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Brown Hotels: Στο χαρτοφυλάκιό της το Marathon Beach Resort
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Η Brown Hotels συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του Marathon Beach Resort στη Νέα Μάκρη. Το παραθαλάσσιο resort εντάσσεται πλέον στη Beach & Resort Collection του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Brown Hospitality Management στους leisure προορισμούς της Αττικής και διευρύνοντας τις επιλογές διαμονής σε έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Με 160 δωμάτια και σουίτες, το resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας για κάθε τύπο ταξιδιώτη

Το Marathon Beach Resort βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, απέναντι από τη μαρίνα, μόλις 25 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και περίπου 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Η προνομιακή του τοποθεσία το καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για σύντομες αποδράσεις όσο και για πολυήμερες διακοπές, συνδυάζοντας την ηρεμία ενός παραθαλάσσιου resort με την άμεση πρόσβαση στην πρωτεύουσα.

Brown Hotels

160 δωμάτια και σουίτες

Με 160 δωμάτια και σουίτες, το resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Ανάμεσα σε φοίνικες και καταπράσινους κήπους, οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην εξωτερική πισίνα θαλασσινού νερού, να απολαύσουν μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο και δροσιστικά ποτά στο pool bar, ή να βρεθούν σε λίγα μόλις βήματα στην παραλία και τη μαρίνα της Νέας Μάκρης. Την εμπειρία συμπληρώνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως το γήπεδο τένις, καθώς και υπηρεσίες μασάζ κατόπιν ραντεβού.

Πέρα από την εμπειρία διαμονής, το Marathon Beach Resort διαθέτει εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Με ευέλικτους χώρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περίστασης, μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, γάμους και κάθε είδους εκδήλωση. Το Bayside Hall με θέα προς τη μαρίνα, ξεχωρίζει ως ένας χώρος που συνδυάζει λειτουργικότητα και μοναδικό φυσικό σκηνικό, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για κάθε ξεχωριστή περίσταση.

Στο πλαίσιο της νέας διαχείρισης, για την επόμενη θερινή σεζόν προγραμματίζεται το πλήρες relaunch του Marathon Beach Resort υπό το brand της Brown Hotels.

Η ένταξη του Marathon Beach Resort στη Beach & Resort Collection σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τη Brown Hotels, εμπλουτίζοντας τις επιλογές φιλοξενίας του ομίλου στην Ελλάδα με έναν ακόμη παραθαλάσσιο προορισμό. Με έμφαση στο σύγχρονο lifestyle hospitality και την ανάδειξη ξεχωριστών προορισμών, η Brown Hotels συνεχίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της στον τομέα της ξενοδοχειακής διαχείρισης, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας στην Ελλάδα.

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