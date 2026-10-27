Πόρτο Καρράς: Προσδοκίες ανάκαμψης με την ανακαίνιση του Σιθωνία

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Στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική και στην ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων επικεντρώνεται η στρατηγική της Belterra Investments. Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό διαδραματίζει η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου Σιθωνία, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, αυξάνοντας τη διαθέσιμη ξενοδοχειακή δυναμικότητα και προσελκύοντας επισκέπτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Πόρτο Καρράς Α.Ε., που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 23 Οκτωβρίου, ο κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε στα 17,36 εκατ. ευρώ, έναντι 17,25 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 0,6%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της ξενοδοχειακής δραστηριότητας, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 4,6%, φθάνοντας τα 16,49 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι το ξενοδοχείο Σιθωνία παρέμεινε κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισής του.

Το ξενοδοχείο Μελίτων λειτούργησε από τις 18 Απριλίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2025, ενώ το καζίνο παρέμεινε σε λειτουργία ολόκληρο το έτος.

Η περιορισμένη αξιοποίηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, επηρέασε την κερδοφορία. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το αρνητικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 4,56 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη ημέρα του συγκροτήματος

Η διοίκηση προσβλέπει στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Σιθωνία, εκτιμώντας ότι θα επιτρέψει την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και την ενίσχυση των πληροτήτων.

Το συγκρότημα διαθέτει συνολικά 970 δωμάτια και 2.400 κλίνες, καθώς και σημαντικές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, συνεχίζεται η οικονομική υποστήριξη από τον βασικό μέτοχο. Εντός του 2026, η Belterra Investments πραγματοποίησε πρόσθετες καταθέσεις ύψους 3,96 εκατ. ευρώ, με σκοπό μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε εκταμίευση 4,27 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακής χρηματοδότησης.

Στο τέλος του 2025, το συνολικό ενεργητικό της Πόρτο Καρράς διαμορφωνόταν στα 364,14 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 185,85 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε 75,67 εκατ. ευρώ.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον Δήμο Σιθωνίας, που υπογράφηκε στις 24 Αυγούστου 2026. Βάσει της συμφωνίας, προβλέπεται η επιστροφή στην εταιρεία ποσού 4,23 εκατ. ευρώ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πλέον νόμιμων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 6%.

Εκκρεμεί ο οριστικός προσδιορισμός του τιμήματος εξαγοράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά των οικονομικών καταστάσεων στην εξαγορά του συγκροτήματος από την Belterra Investments το 2020.

Η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών από τις T.O. International Holding Ltd, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής, και Alfita Ltd είχε υπογραφεί στις 15 Απριλίου 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, μέχρι την ημερομηνία σύνταξής της δεν είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία προσδιορισμού του τελικού τιμήματος της συναλλαγής.

Μέρος του τιμήματος προβλέπεται να παραμείνει σε δεσμευμένους λογαριασμούς (escrow accounts) για ένα έτος μετά την οριστικοποίηση των πορισμάτων του ανεξάρτητου ελεγκτή, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ανάγονται στην περίοδο πριν από την εξαγορά.

Με την κεφαλαιακή υποστήριξη της Belterra και την προοπτική ολοκλήρωσης της ανακαίνισης του Σιθωνία, η Πόρτο Καρράς επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση των εσόδων και επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός από τα μεγαλύτερα τουριστικά συγκροτήματα της Χαλκιδικής.