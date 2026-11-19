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Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η έκθεση XENIA 2026 για την Φιλοξενία με συμμμετοχή πάνω από 500 premium εκθετών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πιο σύγχρονες λύσεις για κάθε τύπο και μέγεθος τουριστικού καταλύματος.

Κάτω από την ίδια στέγη θα συνυπάρξουν 500 εκθέτες

Η έκθεση απευθύνεται σε ιδιοκτήτης ή στελέχη από Luxury Resort, Boutique, City Hotel, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Lighting & Landscape designer, F&B manager ή όσους προσφέρουν εναλλακτικές μορφές διαμονής, από ένα απλό διαμέρισμα μέχρι ολόκληρες βίλες.

Κάτω από την ίδια στέγη θα συνυπάρξουν 500 εκθέτες, με ξενοδοχειακό εξοπλισμό, αρχιτεκτονικές τάσεις, δομικά υλικά, κατασκευαστικές λύσεις, συστήματα εξοικονόμησης ενέργεια, F&B επιλογές, ψηφιακές εφαρμογές κρατήσεων και καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης.

Τι θα ανακαλύψετε στην XENIA 2026

• Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός & Επίπλωση: Καινοτόμες προτάσεις σε έπιπλα, στρώματα, συστήματα σκίασης και διακοσμητικές λύσεις που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τους χώρους.

• Λειτουργικές Λύσεις & Amenities: Οικολογικά καλλυντικά, λευκά είδη υψηλής αντοχής, καθώς και επαγγελματικά συστήματα καθαριότητας και υγιεινής.

• Δόμηση, Ανακαίνιση & Hotel Design: Σύγχρονα δομικά υλικά, κορυφαία αρχιτεκτονικά concepts και προτάσεις φωτισμού από κορυφαία γραφεία.

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνολογία: Ολοκληρωμένα συστήματα κρατήσεων (PMS), εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ψηφιακού μάρκετινγκ.

• F&B & Εξοπλισμός Κουζίνας: Ελληνικά προϊόντα, λύσεις για τον μπουφέ, καφέ και ποτά, καθώς και επαγγελματικές συσκευές μαγειρικής και ψύξης.

• Health & Well-Being: Εξειδικευμένος εξοπλισμός Spa και Fitness για μοναδικές εμπειρίες αναζωογόνησης.

Δείτε όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν: https://www.xenia.gr/ekthetes/lista-ektheton/

Τhe Digi Hotel Stage: Τάσεις & challenges του digital hospitality

Το μέλλον του Digital Hospitality αποκαλύπτεται στο Digi Hotel Stage της XENIA 2026! 40+ κορυφαίοι experts του digital marketing & των AI τεχνολογιών, αναλύουν και συζητούν για τα πιο δυνατά εργαλεία και τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς.

• Σύγχρονες εφαρμογές Online Κρατήσεων & Hospitality Management

• Hot trends στο Tourism Digital Marketing

• Έξυπνα εργαλεία ανέπαφης εξυπηρέτησης και πολλά ακόμα.

Τhe Red Spot Stage: Η αρχιτεκτονική & το σύγχρονο hotel design στο επίκεντρο

Αρχιτεκτονική, Design, Xρηματοδοτήσεις & ΑΙ συναντώνται στο Red Spot Stage της XENIA 2026! Αναζητάτε έμπνευση, νέες τάσεις και στρατηγικές λύσεις για το επόμενο project σας; Η ελίτ της ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής σας περιμένει.

• Case studies από βραβευμένα ξενοδοχειακά projects & luxury καταλύματα.

• Panel discussions για το μέλλον του Hotel Architecture & Design.

• Συζητήσεις για τους σύγχρονους αυτοματισμούς και το ΑΙ στην ξενοδοχειακή υποδομή.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Toποθεσία: Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo

Πρόσκληση Δωρεάν Εισόδου: https://www.xenia.gr/online-prosklisi/