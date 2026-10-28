 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Commodities 28.10.2026, 08:17
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερο από 1% αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίο την Τετάρτη, μετά την πτώση κατά 2 δολ. που κατέγραψε την Τρίτη, καθώς η επίθεση σε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τους κινδύνους εφοδιασμού από έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,59 δολάρια, ή 1,4%, στα 115,47 δολάρια το βαρέλι, στις 06:35 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,43 δολαρίων, ή 1,4%, στα 101,33 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, δήλωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις επιθέσεις τους εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας στον κόσμο. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών ημερησίως.

Η αγορά αναμένει κλιμάκωση

«Προς το παρόν, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά ως πιθανότερο το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης», ανέφεραν την Τετάρτη οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αγορά αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την επόμενη κίνηση του προέδρου Τραμπ απέναντι στο Ιράν», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

«Εάν ολοκληρωθούν οι εκλογές χωρίς να υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αυτό ενδέχεται να είναι αρκετό ώστε να αρχίσει να υποχωρεί το ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές της αγοράς», πρόσθεσαν.

Η αγορά αναμένει την επίσημη εβδομαδιαία έκθεση αποθεμάτων της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ταυτόχρονα με ενδιαφέρον περιμένουν οι επενδυτές τη συνάντηση των χωρών-μελών του OPEC+ κατά την οποία αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η παραγωγή των περισσότερων από τις επτά βασικές χώρες του OPEC+ —της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, της Αλγερίας, του Καζακστάν και του Ομάν— βρίσκεται κάτω από τους προβλεπόμενους στόχους παραγωγής τους.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τα ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας ενδέχεται να μειωθούν τον επόμενο μήνα, καθώς τα εγχώρια διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή ντίζελ, μετά από συμφωνία με την Ουάσιγκτον που επιτεύχθηκε αυτόν τον μήνα, ανέφεραν traders.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed
Ευρωπαικά Χρηματιστήρια: Σε πτώση ο δείκτης STOXX 600
Markets

Σε πτώση οι ευρωπαικές μετοχές, με απώλειες Deutsche Bank και Santader
Wall Street: Μικρές διακυμάνσεις στις μετοχές εν αναμονή της απόφασης της Fed
Wall Street

Μικρές διακυμάνσεις στη Wall Street εν αναμονή της απόφασης της Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά πτωτικά στο άνοιγμα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οριακά πτωτικά άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία
Ασία

Η τεχνολογία οδηγεί τις ασιατικές αγορές
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας
Commodities

Πετρέλαιο: Άνοδος μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανατροπές Google στο cloud για να πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

Η Alphabet, ανακοίνωσε ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που αναπτύσσει από το 2013

Δημήτρης Σταμούλης
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας
Commodities

Πετρέλαιο: Άνοδος μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Πετρέλαιο: Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου στα 101 δολάρια
Commodities

Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο έπεσε εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εχθροπραξιών που συνδέονται με το Ιράν

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: Γιατί σορτάρουν τα hedge funds

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 15%

Πετρέλαιο: Εβδομάδα κερδών- Στα υψηλά εξαμήνου το Brent
Commodities

Τρίτη εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι εκτιμήσεις για επίθεση των ΗΠΑ στον Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο Brent σε υψηλό εξαμήνου

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent
Commodities
Upd: 19:03

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent

Σε υψηλό εξαμήνου διαπραγματεύεται το αργό πετρέλαιο Brent

Χρυσός: Οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed
Commodities

Ο χρυσός συνεχίζει πτωτικά προς τις 4.000 δολ.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Ο άργυρος, η πλατίνα και το παλλάδιο οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες

Πετρέλαιο: Στα 113 δολάρια μετά από υψηλό πενταμήνου
Commodities

Μικρή πτώση στα 113 δολ. για το πετρέλαιο μετά το ρεκόρ 5μηνου

Σχεδόν αμετάβλητο το πετρέλαιο, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την προσφορά εν μέσω επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Latest News
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Inside Stories

Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου

Στάση αναμονής με τον πληθωρισμό να επιμένει

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας

Μειώθηκε πράγματι το γενικότερο διοικητικό βάρος πολιτών και οργανισμών ή απλώς έλαβε ψηφιακή μορφή;

Γεώργιος Μπάλτας
Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών
Business

Αναψυκτικά: Η «συνταγή» ανάπτυξης για τα local brands

Ενόσω ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, οι ελληνικές εταιρείες στα αναψυκτικά επενδύουν σε εγκαταστάσεις, «ψηφίζουν» τουρισμό και ενισχύουν την εξωστρέφεια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μάχη Τράτσα
Ράλι δίχως τέλος
Opinion

Ράλι δίχως τέλος

Οι πιέσεις, τα αγκάθια και οι τιμές που... ζαλίζουν

ΕΚΤ: Νέα χρηματοπιστωτική αναταραχή φέρνει η γαλλική κρίση – Η επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική
World

ΕΚΤ: Η γαλλική κρίση ανατρέπει τους σχεδιασμούς για τα επιτόκια

Η εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων, ο φόβος μετάδοσης της κρίσης και το παρασκήνιο για την επόμενη αύξηση των επιτοκίων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ
World

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός για το 2027 της κυβέρνησης Μελόνι

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη
World

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη

Η ΕΕ δεν προτίθεται να υποκύψει στις αμερικανικές απειλές σχετικά με τις δορυφορικές συχνότητες, λέει η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βιρκούνεν

Μαρία Βασιλείου
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα

Η Μπελέν Γκαρίχο αναδιοργανώνει την έρευνα και ανάπτυξη, περιορίζει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και στρέφεται σε εξαγορές, με στόχο να καλύψει το κενό που απειλεί τα μελλοντικά έσοδα της Sanofi

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies