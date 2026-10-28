Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά η τιμή του μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας

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Περισσότερο από 1% αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίο την Τετάρτη, μετά την πτώση κατά 2 δολ. που κατέγραψε την Τρίτη, καθώς η επίθεση σε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τους κινδύνους εφοδιασμού από έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,59 δολάρια, ή 1,4%, στα 115,47 δολάρια το βαρέλι, στις 06:35 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 1,43 δολαρίων, ή 1,4%, στα 101,33 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, δήλωσαν την Τρίτη ότι έπληξαν με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις επιθέσεις τους εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας στον κόσμο. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών ημερησίως.

Η αγορά αναμένει κλιμάκωση

«Προς το παρόν, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά ως πιθανότερο το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης», ανέφεραν την Τετάρτη οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αγορά αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την επόμενη κίνηση του προέδρου Τραμπ απέναντι στο Ιράν», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

«Εάν ολοκληρωθούν οι εκλογές χωρίς να υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αυτό ενδέχεται να είναι αρκετό ώστε να αρχίσει να υποχωρεί το ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές της αγοράς», πρόσθεσαν.

Η αγορά αναμένει την επίσημη εβδομαδιαία έκθεση αποθεμάτων της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ταυτόχρονα με ενδιαφέρον περιμένουν οι επενδυτές τη συνάντηση των χωρών-μελών του OPEC+ κατά την οποία αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η παραγωγή των περισσότερων από τις επτά βασικές χώρες του OPEC+ —της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, της Αλγερίας, του Καζακστάν και του Ομάν— βρίσκεται κάτω από τους προβλεπόμενους στόχους παραγωγής τους.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τα ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας ενδέχεται να μειωθούν τον επόμενο μήνα, καθώς τα εγχώρια διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή ντίζελ, μετά από συμφωνία με την Ουάσιγκτον που επιτεύχθηκε αυτόν τον μήνα, ανέφεραν traders.