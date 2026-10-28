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Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%

Ποιοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στη λίστα για ηλεκτρονικές αποδείξεις

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 28.10.2026, 14:00
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Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι απειλούνται με πέναλτι 22%
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Έξτρα φορολογικό όφελος θα μπορούν να εξασφαλίσουν και για τα εισοδήματα του 2027 οι φορολογούμενοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παράλληλα, για έναν ακόμη χρόνο, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες ξυλουργού, εργασία τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., εργασία σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό τις 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει μέσα στο 2026 ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 6.000 ευρώ. Εάν οι e-αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει φτάνουν τις 5.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ, δηλαδή με 220 ευρώ. Το ποσό θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει το 2027.

Από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, καθώς και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εφόσον δεν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

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