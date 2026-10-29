 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Crime"
    [1]=>
    string(16) "Financial Crisis"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(5) "Crime"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

«Χωριάτικο»: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι

Οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή – Για την υπόθεση «Χωριάτικο» έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

Κοινωνία 29.10.2026, 09:04
Σχολιάστε
«Χωριάτικο»: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι της υπόθεσης «Χωριάτικο», η οποία αφορά μεταξύ άλλων σε φοροδιαφυγή, μαστροπεία και χρημαστισμό κρατικών λειτουργών. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 59 άτομα για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα δύο πλημμελήματα αφορούν σε μη έγκαιρη απόδοση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και απάτη από κοινού.

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν ποιος έκανε πραγματικά κουμάντο σε εκατοντάδες εταιρείες, πίσω από ανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει ένα δαιδαλώδες δίκτυο 520 εταιριών «φαντασμάτων». Μάζευαν τα έσοδα από 200 καταστήματα, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ και μόλις τα χρέη διογκώνονταν, βάραγαν «κανόνι». Οι δραστηριότητες μεταφέρονταν αμέσως σε νέα εταιρεία – κέλυφος, αφήνοντας πίσω «μαύρη» τρύπα που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές από POS ορισμένων καταστημάτων κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ο οποίος δεν είναι άμεσα προσβάσιμος για δέσμευση από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος – που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει – απασχολούσε τις Αρχές και για άλλες υποθέσεις. Φέρεται να είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking.

Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα, όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να διαφύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία
Business

FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Επικαιρότητα

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο
Wall Street: Τεράστια κρίση σε μία από τις ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες της
World

«Βόμβα» σε κορυφαία δικηγορική της Wall Street
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και υψηλός τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένα πρόσημα και υψηλός τζίρος στο ΧΑ
Κρασί: Οργή του αμπελοοινικού τομέα για τις προειδοποιήσεις στο αλκοόλ
AGRO

Οργή του αμπελοοινικού τομέα για τις προειδοποιήσεις στο αλκοόλ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη εν αναμονή της ΕΚΤ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Μάχη Τράτσα
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κοινωνία
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Επικαιρότητα

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
«Χωριάτικο»: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι
Κοινωνία

Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι για το «Χωριάτικο»

Οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή – Για την υπόθεση «Χωριάτικο» έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

Στις ΗΠΑ ο Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Πολιτική

Στις ΗΠΑ ο Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε συζήτηση για τη διεθνή ασφάλεια

Ιράν: Επιστολή Βανς στην Τεχεράνη με απειλές για νέους βομβαρδισμούς, γράφει η Wall Street Journal
Κόσμος

WSJ: Επιστολή Βανς στην Τεχεράνη με απειλές για νέους βομβαρδισμούς

Ο Βανς αναζητεί μέσω επιστολής προς την Τεχεράνη σημεία σύγκλισης ώστε να πειστεί» ο Τραμπ «να μη δώσει τη διαταγή» να εξαπολυθεί «σύντομη» αλλά «εντατική» νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Το παρασκήνιο πίσω από τις δύο ανακοινώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Πολιτική

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Το παρασκήνιο των δύο ανακοινώσεων των ΗΠΑ

Η σημασία των διατυπώσεων και ο ρόλος των πρεσβειών της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και των ΗΠΑ στην Αθήνα στην αλλαγή του λεκτικού για το τουρκολιβυκό μνημόνιο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Tραμπ – Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία για Συμμαχία της Μέκκας και διμερείς σχέσεις
Κόσμος

Συνομιλία Tραμπ - Ερντογάν - Τι είπαν για Συμμαχία Μέκκας και διμερείς σχέσεις

Ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία
Κόσμος

Ισπανία: Βλάβη στα συστήματα ασφαλείας και ανθρώπινο λάθος – Τα πρώτα σενάρια για την τραγωδία

Ο ισπανός υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν θα παραιτηθεί, προκειμένου να επικεντρωθεί στη διαχείριση της καταστροφής

Latest News
FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία
Business

FARIA Renewables: Εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία

Το αιολικό πάρκο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 75 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως

ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Επικαιρότητα

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Τεράστια κρίση σε μία από τις ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες της
World

«Βόμβα» σε κορυφαία δικηγορική της Wall Street

Η εταιρεία της Wall Street ενημέρωσε τους εταίρους της το απόγευμα της Τετάρτης ότι η εταιρεία θα πρέπει να διαλυθεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και υψηλός τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένα πρόσημα και υψηλός τζίρος στο ΧΑ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι ο αυξημένος τζίρος ήδη από τα πρώτα λεπτά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρασί: Οργή του αμπελοοινικού τομέα για τις προειδοποιήσεις στο αλκοόλ
AGRO

Οργή του αμπελοοινικού τομέα για τις προειδοποιήσεις στο αλκοόλ

Η αφαίρεση της λέξης «κατάχρηση» στιγματίζει τη λελογισμένη κατανάλωση - Η πρόκληση για το κρασί

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κέρδη εν αναμονή της ΕΚΤ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή της ΕΚΤ

Στον απόηχο της απόφασης της Fed για τα επιτόκια, και με το βλέμμα στραμμένο στην ΕΚΤ

Frigoglass: Νέο deal με την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Business

Frigoglass: Νέο deal με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. επεκτείνεται στην Ελλάδα με ανάθεση παροχής τεχνικών υπηρεσιών από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

«Ανακαινίζω»: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την επιχορήγηση
Ακίνητα

Ξεκινάει το «Ανακαινίζω» - Πώς θα πάρετε έως 36.000 ευρώ

Ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο «Ανακαινίζω»

Toblerone: Πόλεμος στα δικαστήρια για το «κλεμμένο» σχήμα – Τι ισχυρίζεται
World

Δικαστικός «πόλεμος» για το σχήμα της Toblerone

Μια μικρή vegan σοκολατοποιία κατηγορεί η Mondelēz, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone, για αθέμιτη ιδιοποίηση φήμης και πελατείας

Αντλία θερμότητας και fan coils: περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση
Τα νέα της αγοράς

Αντλία θερμότητας και fan coils: περισσότερη άνεση, μεγαλύτερη εξοικονόμηση

Πώς ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης και ψύξης μπορεί να κάνει το σπίτι πιο άνετο και την κατανάλωση πιο διαχειρίσιμη

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα μετά την απόφαση της Fed  
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας μετά την απόφαση της Fed  

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,42%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 0,38%

Shell: Διπλάσια κέρδη το γ’ τρίμηνο
World

Ο πόλεμος διπλασίασε τα κέρδη της Shell

H Shell ανακοίνωσε τα δεύτερα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία της

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την εισφορά δακοκτονίας – Ποιοι απαλλάσσονται
AGRO

Διευκρινίσεις για την εισφορά δακοκτονίας – Ποιοι απαλλάσσονται

Πού πραγματοποιήθηκε ομαδική καταπολέμηση δάκου – Τι αναφέρει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 2ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 2ο]

Από τη FATF στην Ελληνική πραγματικότητα. Πώς δημιουργήθηκε το σύγχρονο σύστημα AML/CFT

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΗΠΑ: Μπορεί ο Τραμπ να «κλέψει» τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ;
Κόσμος

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να «κλέψει» τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ;

Φοβούμενος βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, ο Τραμπ αναμοχλεύει συνομωσιολογίες και επιστρατεύει νέες τακτικές, προλειαίνοντας το έδαφος για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος

Μαργαρίτα Βεργολιά
«Χωριάτικο»: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι
Κοινωνία

Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι για το «Χωριάτικο»

Οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή – Για την υπόθεση «Χωριάτικο» έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies