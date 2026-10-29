«Χωριάτικο»: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι

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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι της υπόθεσης «Χωριάτικο», η οποία αφορά μεταξύ άλλων σε φοροδιαφυγή, μαστροπεία και χρημαστισμό κρατικών λειτουργών. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, Παρασκευή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 59 άτομα για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται ο 57χρονος ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τα δύο πλημμελήματα αφορούν σε μη έγκαιρη απόδοση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και απάτη από κοινού.

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν ποιος έκανε πραγματικά κουμάντο σε εκατοντάδες εταιρείες, πίσω από ανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει ένα δαιδαλώδες δίκτυο 520 εταιριών «φαντασμάτων». Μάζευαν τα έσοδα από 200 καταστήματα, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ και μόλις τα χρέη διογκώνονταν, βάραγαν «κανόνι». Οι δραστηριότητες μεταφέρονταν αμέσως σε νέα εταιρεία – κέλυφος, αφήνοντας πίσω «μαύρη» τρύπα που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές από POS ορισμένων καταστημάτων κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ο οποίος δεν είναι άμεσα προσβάσιμος για δέσμευση από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος – που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει – απασχολούσε τις Αρχές και για άλλες υποθέσεις. Φέρεται να είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking.

Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα, όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να διαφύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.

Πηγή: in.gr