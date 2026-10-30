Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στον κλάδο των ημιαγωγών.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%, στις 63.290,11 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε πτώση 3,48%, στις 5.730,74 μονάδες.

Αντίθετα, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,18%, στις 8.908,10 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε άνοδο 1,53%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 έκλεισε με απώλειες 1,39%, στις 3.985,50 μονάδες.

Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, η SoftBank Group υποχώρησε κατά 4,66%, η Tokyo Electron, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό για την παραγωγή ημιαγωγών, έχασε 3,93%, ενώ η Advantest σημείωσε πτώση 5,43%. Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε κατά 6,36% και η Samsung Electronics κατά 3,45%.

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε, όπως αναμενόταν, το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%, με απόφαση που ελήφθη σήμερα με οκτώ ψήφους υπέρ και μία κατά. Στην έκθεση νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός βρίσκεται πλέον «γενικά σε ευθυγράμμιση» με τον στόχο του 2%.

Παράλληλα, αποφάσισε να επιταχύνει από τον Ιανουάριο του 2027 τις πωλήσεις διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της. Ο ρυθμός των πωλήσεων θα αυξηθεί σε περίπου 860 δισ. γεν, από περίπου 330 δισ. γεν, περιορίζοντας τον εκτιμώμενο χρόνο για τη ρευστοποίηση των συνολικών τοποθετήσεών της από τα 112 στα 43 χρόνια.

Τα στοιχεία για την ιαπωνική οικονομία έδειξαν υποχώρηση του λιανικού εμπορίου κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Οι εμπορικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ οι εποχικά διορθωμένες πωλήσεις στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου παρέμειναν αμετάβλητες.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή εμφάνισε ισχυρότερη δυναμική. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,2% σε μηνιαία βάση, στις 104,1 μονάδες, ενώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 σημείωσε άνοδο 1,9%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου.

Νότια Κορέα

Στη Νότια Κορέα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δεδομένων και Στατιστικής. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, υποχώρησαν κατά 0,4%.

Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της μεταποίησης, με την παραγωγή να καταγράφει άνοδο 9,9% σε σχέση με τον Αύγουστο.