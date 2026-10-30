Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 

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Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων της για το 2027 προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκησή της να βλέπει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας, χάρη στην πιστωτική επέκταση, στην αυξημένη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στα έσοδα και στη θετική επίδραση των επιτοκίων.

Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2026, ο CEO της Χρήστος Μεγάλου επιβεβαίωσε το σχεδιασμό για διανομή 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τα κέρδη της εφετινής χρήσης.

Από αυτά τα 124 εκατ. ευρώ ή 10 λεπτά ανά μετοχή προγραμματίζεται να καταβληθούν ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα ανέβασε το στόχο για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) σε πάνω από 2,4% το 2027, ενώ προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 10% και δείκτη CET1 υψηλότερο του 13,5%.

Μάλιστα, ερωτηθείς εάν ο στόχος για αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10% είναι συντηρητικός, ο κ. Μεγάλου αναγνώρισε ότι υπάρχει ανοδικό ρίσκο σε αυτήν την πρόβλεψη.

«Είναι πιθανό να έχουμε περιθώριο υπέρβασης, αλλά θα επανεξετάσουμε τις εκτιμήσεις μας καθώς πλησιάζουμε στα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα επιτόκια

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα για τα καθαρά έσοδα από τόκους, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι θα ξεπεράσουν τον στόχο των 2 δισ. ευρώ το 2026.

Ο CFO της Πειραιώς, Θεόδωρος Γναρδέλλης, στάθηκε στην ισχυρή αύξηση των καταθέσεων, η οποία ξεπερνά σημαντικά τις αρχικές παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέποντας δεδομένου του χαμηλού κόστους τους, την ταχύτερη μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Όπως είπε, «ο λόγος αύξησης των καταθέσεων προς την πιστωτική επέκταση ξεπερνά πλέον το 150% το 2026, όταν η αρχική παραδοχή του σχεδίου μας ήταν 60%».

Η διοίκηση θεωρεί μάλιστα ότι η επιστροφή κεφαλαίων και καταθέσεων στην Ελλάδα αποτελεί την αρχή μιας νέας τάσης, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και το 2027.

Ως προς την ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στις μεταβολές του κόστους χρήματος, αναφέρθηκε πως παραμένει περίπου στα 40 εκατ. ευρώ για κάθε μεταβολή των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η πιστωτική επέκταση

Κατά τα άλλα, η πιστωτική επέκταση έφθασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026, με την τράπεζα να διατηρεί τον στόχο για διαμόρφωσή της πάνω από τα 3 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2026.

Για το 2027, αναμένει συνέχιση της ανάπτυξης, με έμφαση στις υποδομές, την ενέργεια, τον τουρισμό και τις κατασκευές.

Στη ναυτιλία, η οποία είχε σημαντική συμβολή στις νέες χορηγήσεις, η προσέγγιση θα παραμείνει επιλεκτική, λόγω της κυκλικότητας του κλάδου, επισημάνθηκε σχετικά.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Επιπλέον, ο κ. Μεγάλου υποστήριξε ότι πρόσθετη ώθηση στην κερδοφορία αναμένεται από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ήδη εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τις αρχικές προβλέψεις, κυρίως χάρη στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και στη θετική εξέλιξη των αποζημιώσεων στον κλάδο υγείας.

Η διοίκηση διευκρίνισε ότι η αρχική εκτίμηση για συνεισφορά 210 εκατ. ευρώ το 2027 δεν ενσωματώνει τις αυξημένες φιλοδοξίες για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω του δικτύου της Πειραιώς.

Οι νέες εκτιμήσεις θα ποσοτικοποιηθούν με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου στις αρχές του 2027, μαζί με τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου 2026.

Ως προς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ο κ. Μεγάλου ξεκαθάρισε ότι ο στόχος για CET1 άνω του 13,5% το 2027 στηρίζεται στην οργανική δημιουργία κεφαλαίου και δεν προϋποθέτει την εφαρμογή του Danish compromise, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει πρόσθετο όφελος περίπου 70 μονάδων βάσης.

Παράλληλα, σε ερώτηση για τη μορφή των μελλοντικών διανομών, η διοίκηση διευκρίνισε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει αποκλειστικά μετρητά και όχι επαναγορές μετοχών.