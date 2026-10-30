Coffee Island: Tι ταμείο έκανε το 2025

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Ενίσχυση κύκλου εργασιών, διεύρυνση καναλιών πώλησης και συγκράτηση πληθωριστικών πιέσεων, σημείωσε η Coffee Island συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, με τον κύκλο εργασιών της μητρικής εταιρείας – ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. – το 2025 να διαμορφώνεται στα 40,45 εκατ., αυξημένος κατά 13,12% έναντι του 2024.

Όπως σημειώνεται, η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης των καναλιών πώλησης και της παρουσίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αλλά και σε κανάλια HORECA, παράλληλα με τη δραστηριότητα του δικτύου Coffee Island.

H κερδοφορία της Coffee Island

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τόσο τα κέρδη προ φόρων όσο και το καθαρό αποτέλεσμα σημείωσαν μείωση συγκριτικά με το 2024 ποσοστού 28,1% τα προ φόρων και 28,5% το καθαρό αποτέλεσμα – καθώς η εταιρεία απορρόφησε μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων σε κόστη πρώτων υλών, υποστηρίζοντας έμπρακτα τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Η ανάπτυξη νέων καναλιών και η συνεργασία με τον κλάδο HORECA αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία και τη βάση για μελλοντική ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει αφενός στην διευρυμένη πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα Coffee Island και αφετέρου στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός του δικτύου franchise.

Εξωστρέφεια και παραγωγική βάση

Η Coffee Island είναι μία αμιγώς ελληνική μάρκα που αναπτύσσεται παγκοσμίως από το 1999. Το 2025 είχε παρουσία σε 14 αγορές (Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελβετία, Ρουμανία, Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ινδία, Αλβανία, Ιράκ, Γαλλίας, Ισπανία) και πλέον σήμερα (2026) σε 16 με την προσθήκη της Βόρειας Μακεδονίας και Ιορδανίας, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία για καλό, ποιοτικό καφέ στο διεθνές κοινό.

Η εξωστρέφεια αποτελεί σταθερό άξονα του πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας, με έμφαση τόσο σε υφιστάμενες όσο και νέες αγορές, μέσα από συνεργασίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας. Με την Ελλάδα να παραμένει η βασική αγορά και η παραγωγική αφετηρία αυτής της πορείας.

Το αποτύπωμα της Σαπλάι Γιουνίκ ΑΕ εκτείνεται σε 560 τροφοδοτούμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου καταστημάτων με το σήμα Coffee Island σε 92 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 4600 θέσεις εργασίας στην εταιρεία και στο ελληνικό δίκτυο.

Οι 180 διεθνείς προμηθευτές

Το 2025 η εταιρεία συνεργάστηκε με 1.190 ελληνικές επιχειρήσεις προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και με 180 διεθνείς προμηθευτές, αποδίδοντας συνολικά στο δίκτυο προμηθευτών 32,2 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα η εταιρεία διέθεσε 5,93 εκατ. ευρώ σε μισθοδοσία, κοινωνική ασφάλιση και παροχές προς το προσωπικό της και απέδωσε περίπου 6,7 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποστήριξη των ανθρώπων της και του ευρύτερου οικοσυστήματος συνεργατών και προμηθευτών, αποτελεί κύρια προτεραιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Coffee Island και αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επενδύσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Εντός του 2025, η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό έργο 2,77 εκατ.ευρώ για την αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών, την εισαγωγή αυτοματισμών και την ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας.

Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην επέκταση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση της παραγωγής, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου και των λοιπών καναλιών πώλησης.