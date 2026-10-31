 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.10.2026, 11:18
Σχολιάστε
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά όρια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για χιλιάδες δικαιούχους, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, για να διαπιστωθεί ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που σχετίζονται με την κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων

Η επιστροφή ενοικίου

Η ενίσχυση χορηγείται κατά κανόνα αυτόματα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, βάσει των φορολογικών στοιχείων. Γι’ αυτό οι ενοικιαστές χρειάζεται να ελέγξουν την ετήσια δαπάνη που έχουν αναγράψει, τα στοιχεία της μίσθωσης και τον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η διάκριση μηνιαίου και ετήσιου ποσού. Ενοίκιο 700 ευρώ για δώδεκα μήνες σημαίνει ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ. Αν στον υπολογισμό χρησιμοποιηθεί ετήσιο ποσό μόλις 700 ευρώ, το ένα δωδέκατο αντιστοιχεί σε 58,33 ευρώ.

Για την πίστωση απαιτείται γνωστοποιημένος IBAN στην ΑΑΔΕ. Η δήλωσή του γίνεται μέσω myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω myAADEapp. Για διευκρινίσεις λειτουργεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521.

Τα εισοδηματικά όρια

Η βασική αλλαγή σε σχέση με την περσινή χρονιά αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τα οποία φέτος διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για άγαμους από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.
  • Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το μέγιστο ποσό της επιστροφής ενοικίου φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα.

Στη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση μπορεί επίσης να φτάσει έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις της «διπλής ενίσχυσης» το ποσό φτάνει ως τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σ’ ό,τι αφορά στο περιουσιακό κριτήριο, αυτό μένει ως έχει, δηλαδή η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των στοιχείων που σχετίζονται με την κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που διαθέτει από τις φορολογικές δηλώσεις και τα λοιπά αρχεία της.

Στο πλαίσιο των ελέγχων θα εξεταστούν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια συμβόλαια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, οι δηλώσεις υπεκμίσθωσης, τα ανείσπρακτα ενοίκια και κάθε άλλο διαθέσιμο φορολογικό στοιχείο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο
Κόσμος

Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο στο Κίεβο
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η συμβολή στο ΑΕΠ, το «άλμα» ψηφιακών αγοραστών και η «απειλή» από Κίνα
Economy

Τα νέα δεδομένα στο e-commerce και η κινεζική… απειλή
Get Ready, Halloween is Here
English Edition

Get Ready, Halloween is Here
«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο
Επικαιρότητα

Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο του «Χωριάτικο»
Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026
Τηλεπικοινωνίες

Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026

Ο Όμιλος ΟΤΕ (Telekom) επανέλαβε κατά την ενημέρωση των αναλυτών τις προβλέψεις για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ και CapEx άνω των 600 εκατ. ευρώ το 2026

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος

Η πίεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κορυφώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.513 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
LC Waikiki: Η εκτόξευση των καθαρών κερδών, το «μάζεμα» του κόστους και η προειδοποίηση του ορκωτού
Business

Οι Τούρκοι της LC Waikiki και η φλέβα χρυσού στην Ελλάδα

Πολλαπλασιασμό κερδών και αύξηση του κύκλου εργασιών πέτυχε η LC Waikiki το 2025 - Τα πλάνο για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα εισοδηματικά όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα - Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

ΑΑΔΕ: Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

Καταβολή 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την τρίτη καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΚΑΔ: Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΚΑΔ: Τέλος χρόνου σήμερα για έλεγχο και διορθώσεις - Τα SOS

Τελευταία ευκαιρία για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ - Ποιους αφορά - Τα πρόστιμα

Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Latest News
Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο
Κόσμος

Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο στο Κίεβο

Δραματική η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση του Κιέβου, μετά από τα νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η συμβολή στο ΑΕΠ, το «άλμα» ψηφιακών αγοραστών και η «απειλή» από Κίνα
Economy

Τα νέα δεδομένα στο e-commerce και η κινεζική… απειλή

Με 5% «έτρεξε» το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2025 στην Ελλάδα - Στο 7,69% ο λόγος E-GDP - Το 55% των ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για τις πωλήσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Get Ready, Halloween is Here
English Edition

Get Ready, Halloween is Here

Celebrated every October 31, Halloween traces its roots to the ancient Celtic festival of Samhain — a night marking the end of harvest and the beginning of winter’s “dark half”

«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο
Επικαιρότητα

Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο του «Χωριάτικο»

Τοκύκλωμα του «Χωριάτικο» είχε επεκταθεί και στη Ρόδο, όπου τα μέλη του είχαν αναπτύξει μηχανισμούς εκμετάλλευσης παραλιών και επιχειρήσεων εστίασης

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Κατατέθηκε η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» - Στις 52.000 οι θέσεις του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ και το «γεωπολιτικό τετράγωνο».

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Τι προβλέπει για τα συμβόλαια ρεύματος
Ενέργεια

Στη Βουλή το σ/ν του ΥΠΕΝ - Τι προβλέπει για τα συμβόλαια ρεύματος

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά

Η ΕΛΑΣ συγκροτεί οργανώσεις στην επικράτεια – Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ συγκροτεί οργανώσεις στην επικράτεια – Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, έστειλε από το Αγρίνιο και τη συνάντηση των μελών και φίλων της Συμπαράταξης που πραγματοποιήθηκε εκεί, το μήνυμα της έναρξης της πολιτικής εξόρμησης με στόχο την επαφή με τους πολίτες

Γαλλία: Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον προϋπολογισμό
World

Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον γαλλικό προϋπολογισμό

Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, πριν από τους υπόλοιπους μεγάλους οίκους αξιολόγησης

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers στον κόσμο
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers

Το πλοίο είναι ένα από τα γιγαντιαία Q-Max του Κατάρ, της μεγαλύτερης κατηγορίας πλοίων μεταφοράς LNG στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά
Kρυπτονομίσματα

Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια μέσα σε 30 λεπτά

Το χρονικό της μεγαλύτερης κυβερνοκλοπής στον κόσμο και πώς αυτή πιθανά να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων

ΑΑΔΕ: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση «Χωριάτικο»
Economy

«Χωριάτικο»: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Παρέμβαση Πιτσιλή - Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για την υπόθεση «Χωριάτικο»

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
Business

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025

Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο - Το μήνυμα Γιαννίτση

Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στην Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι

Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τουσκ με την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της χώρας κλιμακώνεται με φόντο την απομάκρυνση δικαστών από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ
Ηλεκτρισμός

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ

Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου - Ο Οκτώβριος έκλεισε με 26% ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική - Τι ετοιμάζει η ΔΕΗ - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies