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Πλήγμα στις φιλοδοξίες της BYD για περαιτέρω διείσδυση στην Ευρώπη αποτελεί η προκαταρκτική απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι το νέο SUV Ti7 παραβιάζει τα δικαιώματα σχεδιασμού της Jaguar Land Rover (JLR) για το εμβληματικό Defender. Η απόφαση απαγορεύει στην κινεζική εταιρεία να διαθέτει το συγκεκριμένο μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές. Οι μετοχές της BYD στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν τη Δευτέρα έως και 4%.

Η εταιρεία με έδρα τη Σεντζέν δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με την κρίση και θα ασκήσει έφεση. Υποστηρίζει ότι το Ti7 αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης σχεδιαστικής εργασίας και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα της JLR. Η δικαστική διαμάχη αναμένεται να συνεχιστεί, με την οριστική κρίση για την υπόθεση να τοποθετείται χρονικά μέσα στο επόμενο έτος, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι ομοιότητεςτου BYD Ti7 με το Defender

Σύμφωνα με το δικαστήριο της Χάγης, οι διαφορές που επικαλέστηκε η BYD δεν ήταν επαρκείς ώστε να αναιρέσουν την ομοιότητα των δύο οχημάτων. Οι δικαστές έκριναν ότι χαρακτηριστικά και διακριτά στοιχεία του σχεδιασμού του Defender αντανακλώνται στο Ti7, καταλήγοντας ότι το κινεζικό μοντέλο παραβιάζει το καταχωρισμένο ευρωπαϊκό σχέδιο της JLR.

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στον ινδικό όμιλο Tata Motors, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη νωρίτερα μέσα στη χρονιά, επιδιώκοντας να προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία της. Τον Αύγουστο, δικαστικοί επιμελητές πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της BYD στην Ολλανδία και κατάσχεσαν αρχεία. Σε μεταγενέστερη απόφαση, ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υπερέβη τα επιτρεπτά όρια και διέταξε την καταστροφή των αρχείων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JLR, Π. Μπ. Μπαλάτζι, είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία. Η JLR επανέλαβε ότι θα προσφεύγει στη δικαιοσύνη όταν το κρίνει αναγκαίο, χωρίς να διευκρινίσει εάν σχεδιάζει αντίστοιχη αγωγή στη Βρετανία.

Εμπόδιο στα σχέδια επέκτασης

Το Ti7 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην ΕΕ, αλλά η BYD σχεδίαζε να ξεκινήσει τις πωλήσεις του το 2027. Στη Βρετανία διατίθεται προς περίπου 47.995 στερλίνες, τιμή χαμηλότερη κατά περίπου 20.000 στερλίνες από ένα συγκρίσιμο Defender. Η ολλανδική απόφαση δεν καλύπτει τη βρετανική αγορά, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί της θυγατρικής της BYD στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τα παραγωγικά σχέδια του ομίλου, καθώς η δικαστική απαγόρευση αφορά και την κατασκευή του μοντέλου στην υπό σχεδιασμό μονάδα της BYD στην Ουγγαρία, όσο εκκρεμεί η διαμάχη.

Η κινεζική εταιρεία επιταχύνει την επέκτασή της στο εξωτερικό, καθώς η επιβράδυνση στην εγχώρια αγορά πιέζει την κερδοφορία της. Ετοιμάζει μαζική παραγωγή στην Ουγγαρία και εξετάζει δεύτερη εγκατάσταση στην Ισπανία ή στη Γαλλία. Το μερίδιό της στην αγορά της ΕΕ και της Βρετανίας έφθασε φέτος το 2,7%, από 1,2% πέρυσι, ξεπερνώντας το 0,9% της JLR. Η δικαστική αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο ένα μοντέλο, αλλά και τη δυνατότητα της BYD να συνεχίσει απρόσκοπτα την ευρωπαϊκή της ανάπτυξη.