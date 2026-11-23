Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει σχετική προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων κατέληγαν στα χέρια των μελών του κυκλώματος, που φέρεται να είχε στήσει μια «καλοστημένη» επιχείρηση εξαπάτησης του Δημοσίου

Το αδίκημα της φοροδιαφυγής φέρεται να έχει τελεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους και συγκεκριμένα μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Το προφίλ των εμπλεκομένων και οι 8 εταιρείες «βιτρίνες»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων. Η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο 41 τιμολόγια, αξίας σχεδόν 31 εκατομμυρίων ευρώ, εμφάνιζαν παρακρατούμενους φόρους άνω των 6 εκατομμυρίων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο εταιρειών που μέσα σε μόλις τρεις ημέρες λειτουργίας δήλωσαν έσοδα σχεδόν 6,85 εκατομμυρίων ευρώ.

Το χρήμα έμπαινε στους λογαριασμούς και εξαφανιζόταν με αστραπιαία ταχύτητα. Στις 27 Μαΐου, μέσα σε μόλις 41 λεπτά, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αναλήψεις συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων 550 χιλιάδων ευρώ, μεταδίδει το MEGA.

Στις 20 Μαρτίου, μέσα σε δεκαέξι λεπτά, κατατέθηκαν εννέα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων σε Αγρίνιο και Γέρακα.

Το προφίλ των εμπλεκομένων

Σημαντική θέση στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρονται να κατείχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διαδικασίας εκταμίευσης των επιστροφών φόρου.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνεται και άτομο που στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να αντιμετώπισε επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να προσεγγιστεί από το κύκλωμα και να αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή εταιρείας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ορισμένοι από τους κατηγορουμένους ενδέχεται να μην είχαν γνώση της πραγματικής έκτασης των δραστηριοτήτων του κυκλώματος και να χρησιμοποιήθηκαν από άλλα πρόσωπα χωρίς να αντιλαμβάνονται τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών.

Πηγή: in.gr