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Με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, τονίζει ότι ο πρωθυπουργός αδυνατεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα της ακρίβειας και το οικονομικό αδιέξοδο της πλειοψηφίας των Ελλήνων.

Όπως επισημαίνει, αντί η κυβέρνηση να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης «επιλέγει να γίνεται διαφημιστής τραπεζών και ιδιωτικών συμφερόντων», προωθώντας ακόμη και την προσφορά της Eurobank και της ΕΚΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ώρα που τα πιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν ρεκόρ κερδών, παραμένουν σχεδόν αφορολόγητα και «δεν επιστρέφουν τίποτα στη χώρα και στους πολίτες από τους οποίους πλουτίζουν».

Παράλληλα, η κ. Κουφονικολάκου επικρίνει τον πρωθυπουργό επειδή πανηγυρίζει για τις εισπράξεις των έμμεσων φόρων και για τα «υπερπλεονάσματα της ακρίβειας και της οικονομικής εξόντωσης των πολιτών». Κλείνοντας τη δήλωσή της, απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Τις ιδιωτικές εταιρείες ίσως τις πείσετε να σας προσλάβουν. Τους Έλληνες πολίτες, όμως, δεν θα τους ξαναπείσετε».

Η δήλωσή της:

Σε μία ακόμη κυριακάτικη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τι περνούν οι πολίτες, να κατανοήσει την πραγματικότητα της ακρίβειας και να δείξει την παραμικρή ενσυναίσθηση για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελλήνων.

Αντί η κυβέρνηση να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας, ο πρωθυπουργός επιλέγει να γίνεται διαφημιστής τραπεζών και ιδιωτικών συμφερόντων. Βρήκε μέχρι και χώρο να προωθήσει την προσφορά της Eurobank και της ΕΚΟ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη στιγμή που οι τράπεζες σημειώνουν ρεκόρ κερδών, παραμένουν σχεδόν αφορολόγητες και δεν επιστρέφουν τίποτα στη χώρα και στους πολίτες από τους οποίους πλουτίζουν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πανηγυρίζει για τις εισπράξεις των έμμεσων φόρων και για τα υπερπλεονάσματα της ακρίβειας και της οικονομικής εξόντωσης των πολιτών.

Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη.

Τις ιδιωτικές εταιρείες ίσως τις πείσετε να σας προσλάβουν.

Τους Έλληνες πολίτες, όμως, δεν θα τους ξαναπείσετε.