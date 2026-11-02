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JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026

H JP Morgan διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του ΟΤΕ

Τηλεπικοινωνίες 02.11.2026, 15:13
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JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
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Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ΟΤΕ στο τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά από μισθώσεις κινήθηκαν ουσιαστικά εντός προβλέψεων, σύμφωνα με την JP Morgan.

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 21,60 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027, έναντι 18,57 ευρώ στις 29 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα έσοδα ανήλθαν σε 883 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση και κατά 1,5% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς. Τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν στα 371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1% σε ετήσια βάση, αλλά κατά 0,3% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, η κινητή τηλεφωνία συνέχισε να καταγράφει αύξηση εσόδων από υπηρεσίες, κατά 2% σε ετήσια βάση, αν και με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Αντίθετα, τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας υποχώρησαν κατά 0,6%, ενώ οι καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικότητας ήταν αρνητικές κατά 8.000. Θετική ήταν η εικόνα στις οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTH), με 52.000 καθαρές νέες συνδέσεις, καθώς και στην τηλεόραση, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% και οι νέες συνδέσεις κατά 9.000.

Παράλληλα, τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 24,1%, λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης διεθνών υπηρεσιών διαμεταγωγής με μηδενικό περιθώριο κέρδους, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Επιβράδυνση εμφάνισαν και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος έργων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA μετά από μισθώσεις ενισχύθηκαν στο 42,1%, από 41,2% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 147 εκατ. ευρώ, έναντι 115 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η βελτίωση αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από φορολογικούς παράγοντες και τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης, παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες έφτασαν τα 176 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση επανέλαβε τις προβλέψεις για το 2026, με αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA μετά από μισθώσεις περίπου 3% και επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Για τις ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις προβλέπει 750 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων φορολογικών ωφελειών περίπου 130 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας στη Ρουμανία και 40-50 εκατ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου στην Ελλάδα. Εξαιρουμένων αυτών των ωφελειών, η εκτίμηση διαμορφώνεται στα 570-580 εκατ. ευρώ, καθώς τα φορολογικά οφέλη αναμένεται να αντιστραφούν το 2027.

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