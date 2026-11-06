 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

ΕΦΚΑ: Πως εξοφλούνται παλαιές και νέες οφειλές συνταξιούχων

Το ασφαλιστικό ταμείο ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατώντας το 10% ή το 25% της σύνταξης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 06.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΕΦΚΑ: Πως εξοφλούνται παλαιές και νέες οφειλές συνταξιούχων
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον τρόπο επιστροφής στον e-ΕΦΚΑ αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που δόθηκαν στους συνταξιούχους και πλέον παρακρατούνται από τις συντάξεις τους, καθορίζει έγγραφο του υπουργείου Εργασίας (διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης) το οποίο κοινοποιήθηκε στο ασφαλιστικό ταμείο.

Η παρακράτηση διαμορφώνεται στο 10% της σύνταξης για τις νέες οφειλές, ενώ για τις παλαιότερες εξακολουθεί να ισχύει το 25%. Ως παλαιά οφειλή προσδιορίζονται τα ποσά που έχουν καταλογισθεί πριν την 6 Ιουνίου ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής διάταξης 43 του νόμου 5316/2026 με την οποία μειώθηκε το ποσοστό της παρακράτησης.

Έτσι οι οφειλές προ της 6ης Ιουνίου εξοφλούνται με παρακράτηση 25% από τη σύνταξη ενώ οι οφειλές μετά την ημερομηνία αυτή, με παρακράτηση 10% της σύνταξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για όσους συνταξιούχους έχουν ταυτόχρονα παλιές και νέες οφειλές. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, τα δύο ποσοστά δεν αθροίζονται, ώστε να επιβάλλεται συνολική παρακράτηση 35% επί της σύνταξης.

Αντίθετα, εφαρμόζεται συγκεκριμένη σειρά εξόφλησης, με προτεραιότητα στην παλαιότερη οφειλή. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να επιστρέφει το παλαιό χρέος με παρακράτηση 25%, μέχρι να εξοφληθεί πλήρως. Μόνο τότε θα αρχίσει η παρακράτηση 10% για τη νεότερη οφειλή που καταλογίστηκε μετά τις 6 Ιουλίου 2026. Κάθε χρέος, επομένως, εξοφλείται με βάση το ποσοστό που ίσχυε κατά τον χρόνο καταλογισμού του και όχι με βάση το νεότερο καθεστώς συνολικά.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ταυτόχρονη επιβολή δύο παρακρατήσεων, η οποία θα περιόριζε σημαντικά το μηνιαίο εισόδημα των συνταξιούχων που έχουν – ταυτοχρόνως – παλαιές και νέες οφειλές.

Η ρύθμιση αφορά συνταξιούχους που έχουν λάβει ποσά τα οποία δεν δικαιούνταν και υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στον ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιδόματα συζύγου και τέκνων, επιπλέον ποσά συντάξεων λόγω λανθασμένων υπολογισμών, καθώς και διαφορές μεταξύ αρχικών και επανυπολογισμένων συντάξεων.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του νόμου 5316/2026 ουσιαστικά δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στον e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο την επιστροφή χρηματικών ποσών στο ασφαλιστικό ταμείο, τα οποία δόθηκαν με λανθασμένο τρόπο στον ασφαλισμένο ή στον συνταξιούχο.

Η νομοθετική ρύθμιση καθορίζει – για πρώτη φορά – συγκεκριμένο τρόπο αποπληρωμής των οφειλών που προκύπτουν όταν διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί συντάξεις ή άλλες ασφαλιστικές παροχές, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενοποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται σήμερα και στην εξάλειψη διαφοροποιήσεων μεταξύ ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, ο e-ΕΦΚΑ θα μπορεί να εκδίδει απόφαση με την οποία τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως θα παρακρατούνται από τις μελλοντικές συντάξεις του δικαιούχου μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής.

Η παρακράτηση θα πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα ανέρχεται στο 10% του ποσού της μηνιαίας σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό για παλαιότερες οφειλές παραμένει στο 25%.

Παράλληλα τίθεται κατώτατο όριο παρακράτησης τα 50 ευρώ τον μήνα, ακόμη και στις περιπτώσεις που το 10% της σύνταξης οδηγεί σε μικρότερο ποσό.

Η νέα διαδικασία αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα, είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων. Παράλληλα, θεσπίζεται δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν αναδρομικών ποσών με τις υφιστάμενες οφειλές προς τον Φορέα. Εφόσον παραμένει υπόλοιπο χρέους, αυτό θα εξακολουθεί να εξοφλείται μέσω της παρακράτησης, ενώ σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης η οφειλή θα αναζητείται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά
Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες εξουσιοδότησης με «American Bureau of Shipping»και «Nippon Kaiji Kyokai»
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες με American Bureau of Shipping και Nippon Kaiji Kyokai
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Παράνομες οι έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Παράνομες οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου λέει η Τουρκία
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
Economy

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας
Τεχνολογία

AWS: Δοκιμή αυτονομίας για το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες
Upd: 14:04

Πως είδαν οι αναλυτές το νέο business plan της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

Διαδοχή Λαγκαρντ: Κούρσα για δύο ή... για περισσότερους;

Η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου - H μάχη δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ και το ευρωπαϊκό παρασκήνιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το μεγάλο sell off της 5ης Νοεμβρίου
Markets

Goldman Sachs: Η Wall Street αιφνιδιάστηκε, τι προκάλεσε το sell off

Σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs, η απότομη πτώση της Πέμπτης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αντιστροφή των επενδυτικών κινήσεων που είχαν προηγηθεί των εκλογών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Τι ξεχώρισε στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών
Τράπεζες

Τι ξεχώρισε η UBS στα αποτελέσματα των τραπεζών

Η UBS εκτιμά ότι οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν την πορεία του τραπεζικού κλάδου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
World

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο

Οι ισχυρές προσλήψεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες τον Οκτώβριο, με 165.000 νέες θέσεις εργασίας

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΕΕ: Αύξηση 4,3% στους μισθούς – Η θέση της Ελλάδας
Economy

Αύξηση 4,3% στους μισθούς της ΕΕ - Η θέση της Ελλάδας

Από τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες μισθολογικές απολαβές μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ καταγράφει η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία

Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που θέτει κανόνες στη χρήση της ΤΝ στην αγορά εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε διαβούλευση το ν/σ για την AI στην εργασία

Κανόνες στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας θέτει το Υπουργείο Εργασίας ενισχύοντας σημαντικά την διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας

ΕΦΚΑ: Πως εξοφλούνται παλαιές και νέες οφειλές συνταξιούχων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Πως εξοφλούνται παλαιές και νέες οφειλές συνταξιούχων

Το ασφαλιστικό ταμείο ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατώντας το 10% ή το 25% της σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Πιτσιλής: Οι επίορκοι θα εκδιωχθούν από την ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πιτσιλής: Οι επίορκοι θα εκδιωχθούν από την ΑΑΔΕ

«Δεν θα αφήσουμε τους ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα των 12.500 υπαλλήλων μας», τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής

ΕΝΦΙΑ: Χωρίς πρόστιμο οι διορθώσεις στο Ε9 από το 2014 ως 2026
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Το ΜΙΔΑ «χαρίζει» τον ΕΝΦΙΑ - Τι πρέπει να κάνετε

Το ΜΙΔΑ φέρνει αλλαγές τον ΕΝΦΙΑ - Νέα διάταξη για ιδιοκτήτες ακινήτων

ΚΕΦΙΜ: Στα επίπεδα του 2019 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα, παρά τις μειώσεις φόρων και εισφορών
Economy

ΚΕΦΙΜ: Στα επίπεδα του 2019 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα

Τέταρτη υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιβάρυνση από έμμεσους φόρους στην Ελλάδα δείχνει η ανάλυση του ΚΕΦΙΜ

Επικουρικές συντάξεις: Στην… «κατάψυξη» και το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην «κατάψυξη» και το 2027 οι επικουρικές συντάξεις

Χωρίς αυξήσεις για μία ακόμη χρονιά οι επικουρικές συντάξεις λόγω της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος

Κώστας Παπαδής
Latest News
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Δημήτρης Σταμούλης
Δασμοί Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς στον Καναδά
Κόσμος

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο στόχαστρο τους δασμούς Τραμπ στον Καναδά

Σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, το Μέιν και η Αλάσκα, η κατάργηση των δασμών έχει τύχει υποστήριξης και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες εξουσιοδότησης με «American Bureau of Shipping»και «Nippon Kaiji Kyokai»
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Συμφωνίες με American Bureau of Shipping και Nippon Kaiji Kyokai

Οι νέες διμερείς συμφωνίες έχουν τετραετή ισχύ, με έναρξη την 18η Δεκεμβρίου 2026 και την 19η Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Παράνομες οι έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Παράνομες οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου λέει η Τουρκία

Η Άγκυρα δηλώνει αποφασισμένη να «προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» και κάνει λόγο για «παράνομες έρευνες» σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
Economy

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου

Από 9 έως 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

AWS: Το ευρωπαϊκό cloud πέρασε το τεστ λειτουργικής ανεξαρτησίας
Τεχνολογία

AWS: Δοκιμή αυτονομίας για το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το AWS European Sovereign Cloud λειτούργησε για αρκετές ώρες χωρίς εξάρτηση από υποδομές εκτός ΕΕ, με τις εφαρμογές των πελατών να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Ντε Κος και Κνοτ διεκδικούν τη θέση της Λαγκάρντ

Οι δύο υποψηφιότητες στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου – Έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027 αποχωρεί η πρόεδρος της ΕΚΤ

Salesforce: Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις αγορές της εορταστικής περιόδου

Το 20% της online επισκεψιμότητας αναμένεται να προέρχεται από AI agents, ενώ το 38% της αξίας των εορταστικών πωλήσεων θα αφορά υβριδικές αγορές

Wall Street: Η ανατομία του sell-off που συγκλόνισε τις αγορές
Wall Street

Η ανατομία μιας πτώσης - Η ξαφνική αλυσιδωτή αντίδραση που συγκλόνισε τη Wall

Το μεγαλύτερο κύμα πωλήσεων από ιδιώτες επενδυτές από την κατάρρευση λόγω Covid.

Δημήτρης Σταμούλης
ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ - GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου

Τζέι Ροκφέλερ: Απεβίωσε ο κληρονόμος της διάσημης δυναστείας – Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»
World

Απεβίωσε ο Τζέι Ροκφέλερ - Υπερασπιστής «όσων είχαν ανάγκη»

Ήταν δισέγγονος του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ και απόγονος μιας οικογένειας που δημιούργησε μια πολιτική δυναστεία

Daimler Truck: Άλμα κερδών 73%, εμπόδιο οι μειωμένες παραγγελίες από Βόρεια Αμερική
Επικαιρότητα

Άλμα κερδών 73% στην Daimler Truck, «φρένο» στις παραγγελίες από Β. Αμερική

Οι παραγγελίες στην Daimler Truck για το τρίτο τρίμηνο υστέρησαν κατά 9% σε σχέση με τις προσδοκίες

Κορρές: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κοινό έλεγχο από HALCYON και HERBARIUM
Business

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την Κορρές

Η εξέλιξη για την ΚΟΡΡΕΣ αφορά κυρίως την αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία
World

Holcim: Ολοκλήρωση εξαγοράς του Burdett Group στην Αυστραλία

Η Holcim ολοκληρώνει την εξαγορά του Burdett Group, ενισχύοντας την κυκλική δόμηση στην Αυστραλία

Κρατικός Αερολιμένας Χίου: Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμισης
Κατασκευές

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αναβάθμιση του Αερολιμένα Χίου

Οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 16 Νοεμβρίου 2026 και να έχουν ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2027

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου
Ενέργεια

Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

Στην τουρκική αντι – NAVTEX αναφέρεται πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies