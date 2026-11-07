ΕΕ: Πέντε μέλη καλούν τις Βρυξέλλες σε συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με το Λονδίνο

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Οι ηγέτες πέντε χωρών της ΕΕ κάλεσαν τις Βρυξέλλες να υπογράψουν «γρήγορα» μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε επιστολή που είδε το Politico και στάλθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου αναφέρουν ότι η σύνοδος κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ αυτού του μήνα θα πρέπει να χαράξει «μια πορεία» για την ολοκλήρωση των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

Πέρυσι, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η πρόοδος είναι αργή και οι συνομιλίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τη συνάντηση της 20ής Νοεμβρίου.

Μια ομάδα χωρών καλεί τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει τις συζητήσεις μέχρι το τέλος του 2027, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ.

Οι υποστηρικτές λένε ότι το σχέδιο θα απελευθερώσει νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα και θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλά η ΕΕ λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεισφέρει στα ταμεία συνοχής της ΕΕ το τίμημα της συμμετοχής στην αγορά, ένα πολιτικά δύσκολο αίτημα για το Λονδίνο.

Κόμβος καθαρής ενέργειας

Οι ηγέτες γράφουν ότι η συμφωνία είναι «απαραίτητη για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό της Βόρειας Θάλασσας» και να «μετατραπεί στον μεγαλύτερο κόμβο καθαρής ενέργειας στον κόσμο».

«Μια συμφωνία θα ενισχύσει έτσι την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συμβάλει σε μια ανταγωνιστική οικονομία που θα επικεντρώνεται στην πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια», αναφέρει η επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Αυτά τα οφέλη υπογραμμίζουν τη σημασία της ταχείας ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Σας καλούμε εσάς και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμφωνήσετε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής σε μια πορεία προς την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων.».

Η ενεργειακή βιομηχανία της Βρετανίας αναφέρει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ όσον αφορά το κόστος ζωής.

Η Energy UK, το αντιπροσωπευτικό όργανο του κλάδου, αναφέρει ότι η έξοδος από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα δημιουργήσει «επιπλέον κόστος έως και 10 δισεκατομμυρίων λιρών σε αυτό το Κοινοβούλιο μέσω υψηλότερων λογαριασμών ενέργειας και χαμηλότερων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

Ο ίδιος διπλωμάτης της ΕΕ που αναφέρθηκε παραπάνω, από μια χώρα που υποστηρίζει μια ταχεία συμφωνία, δήλωσε ότι η οικονομική συνεισφορά που απαιτείται για την επανένταξη στην αγορά θα ισοδυναμούσε με «επένδυση» στην πρόσβαση στην αγορά.

«Μια μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει επί του παρόντος πολύ υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφεραν.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επενδύσει στην πρόσβαση σε μια πιο ολοκληρωμένη, ασφαλή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, φέρνοντας χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεγαλύτερη επενδυτική βεβαιότητα και τεράστιες ευκαιρίες για τις βρετανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Η μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, η μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών και η μεγαλύτερη βεβαιότητα για τους επενδυτές θα ήταν επίσης βασικά οφέλη, ανέφεραν.

Ενώ οι συνομιλίες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής αυτού του μήνα, στη συνάντηση της 20ής Νοεμβρίου αναμένεται να υπογραφούν και οι δύο πλευρές τρεις ακόμη συμφωνίες για την κινητικότητα των νέων, την εμπορία εκπομπών και την ευθυγράμμιση των κανόνων για τα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο αναμένεται επίσης να εκδώσουν «κοινή δήλωση» στη συνάντηση, η οποία θα ασχοληθεί με άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος των συνομιλιών για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.