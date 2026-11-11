Wall Street: Άνοδος του Nasdaq με την CoreWeave να ηγείται

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Οι μετοχές κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά την Τετάρτη στην Wall Street, ωθούμενες από τα έντονα κέρδη της CoreWeave και την ανάκαμψη της Nvidia

μετά από δύο συνεχόμενες συνεδρίες με απώλειες για τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών.

Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,6% κλείνοντας στις 25.466,189 μονάδες, ενώ ο S&P 500 είχε άνοδο 1,31% κλείνοντας στις 7.619,43 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 254,60 μονάδες, ή 0,49% και έκλεισε στις 52.486,49 μονάδες.

Η μετοχή της CoreWeave, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του cloud, σημείωσε άνοδο 20% μετά την ανακοίνωση των εσόδων του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Η CoreWeave αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κέρδη και τα έσοδα για το 2026.

Η Nvidia, εν τω μεταξύ, σημείωσε άνοδο άνω του 4% μετά από πτώση σχεδόν 10% στην αρχή της εβδομάδας, όταν ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ επιβεβαίωσε ότι είχε σχέση με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο. Η πτώση της Nvidia επηρέασε αρνητικά την ευρύτερη αγορά την Τρίτη, με τους κύριους δείκτες να κλείνουν τη συνεδρίαση σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε την Τρίτη, σε επικαιροποιημένη δήλωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ότι θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές στο πλαίσιο μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την πενταετή εταιρεία σε έως και 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος που προέρχεται από τα αποτελέσματα της CoreWeave και τη ζήτηση για την IPO της Anthropic βοηθά το ευρύτερο οικοσύστημα», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στη Baird Private Wealth Management, στο CNBC. «Οι αγορές συνεχίζουν να ανακάμπτουν από την υπερβολική πτώση της περασμένης εβδομάδας, με τη σαφέστερη τοποθέτηση των επενδυτών να αποτελεί πλέον θετικό παράγοντα και τις ελκυστικές προοπτικές αποτίμησης και κερδών βραχυπρόθεσμα σε πολλές μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης».

Οι μετοχές σημείωσαν πτώση προηγουμένως την Τρίτη, αφού τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, τα οποία ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο, ανανέωσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει εκ νέου σε αύξηση των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίαση χάραξης πολιτικής του έτους, τον Δεκέμβριο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, σήμανε συναγερμό για το τελευταίο αυτό στοιχείο του δείκτη τιμών καταναλωτή. «Είναι μια ακόμη ανησυχητική έκθεση — σχεδόν ανησυχητική», δήλωσε ο Γκούλσμπι την Τρίτη σε συνέντευξή του στο «PBS NewsHour».

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον επόμενο μήνα αυξήθηκαν σε περίπου 90% μετά τη δημοσίευση των στοιχείων από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

«Παρά την τεχνική αβεβαιότητα, τα υψηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα πληθωρισμού αναμένεται να διατηρήσουν τη Fed σε στάση δυσαρέσκειας, καθώς η πρόοδος στον τομέα του πληθωρισμού παραμένει ανεπαρκής· επομένως, η αύξηση του επιτοκίου πολιτικής των Fed Funds τον Δεκέμβριο αποτελεί το βασικό σενάριο τόσο για εμάς όσο και για την αγορά», έγραψε ο Ρικ Ρίντερ, Διευθύνων Σύμβουλος (CIO) του τμήματος παγκόσμιων τίτλων σταθερού εισοδήματος της BlackRock. «Το ερώτημα πλέον αφορά περισσότερο το μέγεθος της αύξησης».

Οι δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, σε συνέδριο της Τράπεζας της Αγγλίας στο Λονδίνο την Τρίτη οδήγησαν επίσης τους επενδυτές να αποτιμήσουν μεγαλύτερη πιθανότητα για αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ παραμένει κλειστή την Τετάρτη λόγω της Ημέρας των Βετεράνων.