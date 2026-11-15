Τραμπ: Πιέζει το Κογκρέσο για κονδύλια μετά το χάος στις πτήσεις

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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπασε την Κυριακή τη σιωπή του για την πανεθνική αναστολή απογειώσεων που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, αξιοποιώντας το περιστατικό για να πιέσει το Κογκρέσο να διαθέσει χρήματα για την πλήρη αναβάθμιση του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε αποφύγει εμφανώς να τοποθετηθεί για την αναστολή από την έναρξή της, το απόγευμα της Παρασκευής. Αντί γι’ αυτό, αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώσεις για εντελώς διαφορετικά ζητήματα, την ώρα που αγανακτισμένοι επιβάτες παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια και η κυβέρνησή του προσπαθούσε επειγόντως, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, να αποκαταστήσει την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων.

«Όχι με το σταγονόμετρο» η αναβάθμιση

Σε καινούρια ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει αρχίσει να αναβαθμίζει το σύστημα, υποστηρίζοντας όμως ότι το έργο δεν πρέπει να προχωρά «με το σταγονόμετρο».

Το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, ενέκρινε πέρυσι χρηματοδότηση ύψους 12,5 δισ. δολαρίων για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), στο πλαίσιο του εκτεταμένου πακέτου φορολογικών μειώσεων του κόμματος.

Ωστόσο, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το ποσό αυτό προκαταβολή για μια ευρύτερη αναμόρφωση του πεπαλαιωμένου συστήματος.

«Αν το Κογκρέσο εγκρίνει τα χρήματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο γρήγορα και αποτελεσματικά», έγραψε ο Τραμπ την Κυριακή.

«Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οπουδήποτε στον κόσμο. Μεγάλο μέρος του σημερινού μας συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι ηλικίας 50 ετών — ΓΕΛΟΙΟ!», πρόσθεσε.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Σε άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Δημοκρατικός προκάτοχός του είχε διαχειριστεί τη FAA και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ότι έκανε ένα «παλιό και προβληματικό σύστημα χειρότερο από ό,τι ήταν όταν ανέλαβε».

Το CNBC υπενθυμίζει, πάντως, ότι ο Μπάιντεν υπέγραψε κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του έναν μεγάλης κλίμακας νόμο για τις υποδομές, ο οποίος προέβλεπε 25 δισ. δολάρια για τη FAA.

Τα κονδύλια αυτά προορίζονταν για τη βελτίωση των αεροδρομίων και των πύργων ελέγχου τους, την ανάπλαση των αεροσταθμών και την «αναβάθμιση της βάσης» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.