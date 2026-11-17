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Δίκτυο ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία, που φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δολοφονία ατόμου στην Ελλάδα αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της γειτονικής χώρας (NSA), έπειτα από κοινή επιχείρηση με την ΕΥΠ.

Για την υπόθεση συνελήφθη στην Ελλάδα υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας και εκδόθηκε στη γειτονική χώρα, ενώ τέσσερις ομοεθνείς του συνελήφθησαν στα Σκόπια.

Ο σχεδιασμός φέρεται να έγινε υπό τις οδηγίες Ιρανού, που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο διευθυντής της Εθνική Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χρίστοφσκι, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου στα Σκόπια δήλωσε ότι εντοπίστηκε δίκτυο ατόμων με διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία φέρονται να λάμβαναν απευθείας εντολές από τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh.

Κατά την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας , ο συγκεκριμένος Ιρανός συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας. Μεταξύ των διασυνδέσεών του αναφέρεται και ο Naji Sharifi Zindashti, πρόσωπο που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Μπόγιαν Χρίστοφσκι ανέφερε ότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου εννέα έως δέκα μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχουν πληροφορίες πως το δίκτυο προετοίμαζε επιθέσεις στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης, τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί, ένα άτομο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, από τις αρχές του 2026 η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες.

Πηγή: in.gr