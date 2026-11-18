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Η επικείμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον κόσμο των venture capital, δημιουργώντας μια νέα ομάδα εξαιρετικά κερδισμένων επενδυτών. Μια σχετικά μικρή ομάδα εταιρειών και ιδιωτών που στήριξαν από νωρίς την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται να αποκομίσει συνολικά κέρδη που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές επιτυχίες στην ιστορία της Silicon Valley.

Η Anthropic αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση τουλάχιστον 1,4 τρισ. δολαρίων. Ένα τέτοιο επίπεδο θα ήταν περίπου 2.300 φορές υψηλότερο από την αξία της εταιρείας το 2021, όταν ο επενδυτής και ιδρυτής της AMP PBC, Αντζνέι Μίντχα, τοποθέτησε για πρώτη φορά κεφάλαια σε αυτήν, σημειώνουν οι Financial Times. Η δική του επένδυση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πρώιμες τοποθετήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν αποδόσεις εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους.

Οι μικρότεροι παίκτες ανεβαίνουν στην κορυφή

Μεταξύ των επενδυτών που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο συγκαταλέγεται η Spark Capital, η οποία θα μπορούσε να διαθέτει μετοχές αξίας περίπου 11 δισ. δολαρίων, ενώ η Factorial Funds αναμένεται να έχει συμμετοχή λίγο μεγαλύτερη των 10 δισ. δολαρίων. Και οι δύο είχαν επενδύσει στον γύρο χρηματοδότησης Series C, που ολοκληρώθηκε το 2023, όταν η Anthropic αποτιμούνταν μόλις στα 4 δισ. δολάρια. Η Γιάσμιν Ραζαβί της Spark συμμετέχει, μάλιστα, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σημαντικά οφέλη αναμένονται και για μεγαλύτερα επενδυτικά σχήματα. Η Iconiq Capital, ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός επενδυτής της Anthropic, θα μπορούσε να δει τη συμμετοχή της να αποτιμάται σε περίπου 28 δισ. δολάρια. Η Lightspeed Ventures, που έχει επενδύσει περίπου 3,2 δισ. δολάρια, αναμένεται να κατέχει μετοχές αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων. Για τη Menlo Ventures, η αρχική επένδυση του 1 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να μετατραπεί σε συμμετοχή αξίας περίπου 21 δισ. δολαρίων.

Ανάμεσα στους επενδυτές που ξεχωρίζουν βρίσκεται και ο Γκάι Οσέρι, μάνατζερ της Μαντόνα, ο οποίος μέσω της Sound Ventures, που ίδρυσε μαζί με τον ηθοποιό Άστον Κούτσερ, αναμένεται να αποκομίσει περίπου 7 δισ. δολάρια από αρχική τοποθέτηση λίγο πάνω από 400 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχου ύψους αποδόσεις προβλέπονται για την Bessemer Venture Partners.

Η μάχη για πρόσβαση στην Anthropic

Η άνοδος της Anthropic έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επενδυτικών κεφαλαίων. Η αύξηση των εσόδων της, που πλέον έχουν ξεπεράσει εκείνα της ανταγωνίστριας OpenAI, έχει προσελκύσει ακόμη και επενδυτές που είχαν ήδη στηρίξει την τελευταία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Altimeter του Μπραντ Γκέρστνερ, η Sequoia Capital και η Founders Fund του Πίτερ Τιλ.

Η εξέλιξη είναι ασυνήθιστη για τη Silicon Valley, όπου τα venture capital funds συχνά αποφεύγουν να χρηματοδοτούν ανταγωνιστικές εταιρείες στον ίδιο κλάδο. Αντίθετα, ορισμένα μεγάλα ονόματα, όπως η Thrive Capital και η Andreessen Horowitz, δεν επένδυσαν στην Anthropic. Ο ιδρυτής της Thrive, Τζος Κούσνερ, είχε περιγράψει τη στρατηγική του ως προσήλωση σε μία εταιρεία κάθε φορά.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται η Amazon και η Google, οι οποίες έχουν προσφέρει στην Anthropic τόσο κεφάλαια όσο και υπολογιστικούς πόρους. Μετά την IPO, οι δύο τεχνολογικοί όμιλοι αναμένεται να κατέχουν συνολικά σχεδόν το 30% της εταιρείας.

Μια ιστορική εισαγωγή με χαμηλούς τόνους

Η εισαγωγή θα μπορούσε επίσης να μετατρέψει χιλιάδες εργαζομένους της Anthropic σε εκατομμυριούχους. Ωστόσο, η διοίκηση σχεδιάζει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς μεγάλη γιορτή ή εκτεταμένη δημοσιότητα. Παρά τις τεράστιες αποδόσεις που προσδοκούν οι επενδυτές, η ηγεσία της εταιρείας παρουσιάζει την άντληση κεφαλαίων ως αναγκαίο μέσο για την ανάπτυξη προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης με υπεύθυνο τρόπο και με μακροπρόθεσμο όφελος για την ανθρωπότητα.