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Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανατρέψει τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι οικονομικοί έλεγχοι, καθώς έχει τη δυνατότητα να εξετάζει οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίζει ασυνέπειες και να θέτει ερωτήματα που ενδέχεται να παραβλέψουν οι άνθρωποι ελεγκτές. Αυτό έδειξε πιλοτικό πρόγραμμα της KPMG στη Βρετανία, κατά το οποίο περισσότεροι από 100 ψηφιακοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης συμμετείχαν στον έλεγχο μιας εισηγμένης εταιρείας του δείκτη FTSE 250.

Το πείραμα, με την κωδική ονομασία Project Exponential, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τον συμβατικό έλεγχο από την ομάδα λογιστών της εταιρείας. Σύμφωνα με την Κάθ Μπέρνετ, επικεφαλής ελεγκτικών υπηρεσιών της KPMG στη Βρετανία, που μίλησε στους Financial Times, σε αρκετές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να εμβαθύνει περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα και να διατυπώσει καλύτερα ερωτήματα από την παραδοσιακή ομάδα ελέγχου.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία πολυάριθμων νεότερων λογιστών, οι οποίοι αναλαμβάνουν χρονοβόρες διαδικασίες συλλογής και επαλήθευσης στοιχείων υπό την εποπτεία πιο έμπειρων στελεχών.

Από τη συλλογή στοιχείων έως τα συμπεράσματα

Σε αντίθεση με προηγούμενες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες περιορίζονταν σε επιμέρους εργασίες, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις φάσεις του ελέγχου. Οι ψηφιακοί πράκτορες συγκέντρωσαν δεδομένα, ανέλυσαν και κατέγραψαν πληροφορίες, διαμόρφωσαν αρχικά συμπεράσματα και υπέβαλαν παρατηρήσεις. Παράλληλα, μπορούσαν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προτείνουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η ομάδα της KPMG χρειάστηκε τέσσερις μήνες για να αναπτύξει τους πράκτορες. Στο έργο συμμετείχαν δύο εταίροι, ένας διευθυντής και στελέχη διαφορετικών βαθμίδων. Το αποτέλεσμα εγκρίθηκε από εταίρο της εταιρείας, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την επίσημη ελεγκτική γνώμη της KPMG σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Η ανθρώπινη εποπτεία παρέμεινε απαραίτητη. Οι εργαζόμενοι καθόρισαν τους στόχους των συστημάτων, τους παρείχαν πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας και προηγούμενους ελέγχους, εξέταζαν περιοδικά τα αποτελέσματα και αμφισβητούσαν τα συμπεράσματά τους. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, χρειάστηκε ανθρώπινη παρέμβαση επειδή ένας ψηφιακός πράκτορας δεν κατάφερε να αντιστοιχίσει σωστά συγκεκριμένους κανονισμούς με τα έγγραφα της επιχείρησης.

Εξοικονόμηση χρόνου, αλλά όχι ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις για πελάτες της KPMG

Η KPMG αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι με τη χρήση AI προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης χρόνου. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερες αμοιβές για τους πελάτες. Η PwC, ανταγωνιστική εταιρεία του κλάδου, πραγματοποιεί επίσης παράλληλα πιλοτικά προγράμματα, προκειμένου να αξιολογήσει την απόδοση της τεχνολογίας χωρίς να εξαρτάται από αυτήν.

Η KPMG σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα σε έως και 20 μεγαλύτερους ελέγχους, με στόχο να προσφέρει σταδιακά την υπηρεσία στους πελάτες της. Η τεχνολογία, πάντως, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στην κλίμακα που απαιτείται για χιλιάδες ελέγχους. Επιπλέον, αρκετές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκώς οργανωμένα και καθαρά δεδομένα, ώστε οι ψηφιακοί πράκτορες να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Οι προειδοποιήσεις των εποπτικών αρχών

Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί προβληματισμό για την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Το βρετανικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (FRC) προειδοποίησε ότι η χρήση AI μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ακεραιότητα των ελεγκτικών διαδικασιών, ιδίως εάν οι εταιρείες αξιοποιούν τα συμπεράσματα των ψηφιακών πρακτόρων για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ίδιους πελάτες που ελέγχουν.

Ο Μαρκ Μπάμπινγκτον, στέλεχος του FRC, υπογράμμισε στους FT ότι η τελική ευθύνη παραμένει πάντοτε στον ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να μπορεί να εξηγήσει τη χρήση της τεχνολογίας, να αμφισβητεί τα αποτελέσματά της και να τεκμηριώνει την ελεγκτική του γνώμη.

Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνονται η υπερβολική εμπιστοσύνη στα συστήματα, η εξασθένηση της επαγγελματικής κριτικής σκέψης, τα προβλήματα ασφάλειας δεδομένων και οι λεγόμενες «παραισθήσεις» της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή η παραγωγή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Για την KPMG, η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά τον έλεγχο, αλλά δεν καταργεί την ανάγκη ανθρώπινης κρίσης και λογοδοσίας.