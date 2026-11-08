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Accenture και Big Four: Στροφή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επόμενη πηγή ανάπτυξης

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανοίγει την αγορά σε μικρότερες εταιρείες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με οικονομικά βιώσιμο τρόπο από τις Big Four.

World 08.11.2026, 23:33
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Accenture και Big Four: Στροφή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την επόμενη πηγή ανάπτυξης
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Οι μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων και λογιστικών υπηρεσιών στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναζητώντας νέες πηγές ανάπτυξης σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το παραδοσιακό επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η αυτοματοποίηση εργασιών απελευθερώνει ανθρώπινο δυναμικό, περιορίζει τον χρόνο εκτέλεσης έργων και επιτρέπει την προσφορά υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές.

Η στρατηγική αυτή αποτελεί στοίχημα για την Accenture και τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες —KPMG, PwC, EY και Deloitte— οι οποίες επιδιώκουν να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση πέρα από τις μεγάλες πολυεθνικές, σημειώνουν με νόημα οι Financial Times. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν σημαντικές ανάγκες σε τεχνολογία, φορολογικές υπηρεσίες, ελέγχους και επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους για να αγοράσουν τις ακριβές υπηρεσίες των μεγάλων συμβούλων.

Η Accenture δημιούργησε τον Ιούνιο νέα μονάδα, με την ονομασία Accenture Edge, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα από 300 εκατ. έως 3 δισ. δολάρια. Η συγκεκριμένη αγορά αντιπροσωπεύει ήδη το 8% των εσόδων της εταιρείας, αλλά για πρώτη φορά αναδεικνύεται σε σαφή προτεραιότητα ανάπτυξης. Για τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας προηγήθηκαν δύο χρόνια προετοιμασίας, κατά τα οποία η Accenture εξαγόρασε οκτώ εξειδικευμένες επιχειρήσεις.

Accenture

Οι μικρότερες επιχειρήσεις πιο επιδέξιες στην υιοθέτηση ΑΙ

Ο Μανίς Σάρμα, επικεφαλής στρατηγικής και υπηρεσιών της Accenture, υποστηρίζει μιλώντας στους Financial Times ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τους μεγάλους οργανισμούς. Το μικρότερο μέγεθός τους επιτρέπει την εφαρμογή νέων εργαλείων σε ολόκληρη τη λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα συχνά δεν διαθέτουν την εσωτερική τεχνογνωσία για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοιες αλλαγές. Έτσι, δημιουργείται χώρος για εξωτερικούς συμβούλους.

Ανάλογη κινητικότητα καταγράφεται στην KPMG. Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Πέο, αντιπρόεδρο της εταιρείας στις ΗΠΑ για τον έλεγχο και τη διασφάλιση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της πελατειακής βάσης της στους τομείς του ελέγχου, της φορολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία προχώρησε μάλιστα σε διαχωρισμό των ομάδων ελεγκτών που εξυπηρετούν εισηγμένες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε οι μικρότεροι πελάτες να έχουν πιο εξειδικευμένη υποστήριξη.

Η KPMG επιδιώκει επίσης να διευκολύνει την πρόσβαση των υφιστάμενων πελατών της σε περισσότερες υπηρεσίες μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ πραγματοποίησε διαφημιστική καμπάνια σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ για την προσέλκυση μικρότερων ιδιωτικών εταιρειών.

Η EY και η PwC ενισχύουν επίσης τις δραστηριότητές τους στη μεσαία αγορά, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ρατζ Σάρμα, επικεφαλής ανάπτυξης και καινοτομίας της EY, ανέφερε στους FT ότι η τεχνολογία επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει, για παράδειγμα, υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας με χαμηλότερο κόστος. Εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν περισσότερους συμβούλους και περισσότερο χρόνο μπορούν πλέον να εκτελούνται αποδοτικότερα, καθιστώντας τις προσιτές σε μικρότερες επιχειρήσεις.

Anthropic

Νέος ανταγωνισμός και ερωτήματα για το μέλλον

Η διεκδίκηση των μεσαίων επιχειρήσεων δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς ομίλους. Εξειδικευμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, χρηματοδοτούμενες από επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και οι ίδιοι οι δημιουργοί μοντέλων AI αναπτύσσουν συμβουλευτικές δραστηριότητες. Η Anthropic, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει την κοινοπραξία «Ode with Anthropic» με επενδυτικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων η Blackstone, με στόχο να διαθέσει τις δυνατότητες του Claude σε μεσαίες επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό για εταιρείες όπως η RSM και η Grant Thornton, οι οποίες έχουν παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά. Η RSM έχει ενισχύσει την αναζήτηση εξαγορών, ενώ η Grant Thornton έχει πραγματοποιήσει τρεις εξαγορές τεχνολογικού χαρακτήρα μέσα στους τελευταίους 18 μήνες.

Το στοίχημα, πάντως, δεν είναι καινούργιο. Όπως επισημαίνει στους FT η Φιόνα Τζερνιάφσκα, επικεφαλής της Source Global, οι συμβουλευτικές εταιρείες στρέφονται συχνά προς τη μεσαία αγορά όταν επιβραδύνονται οι δαπάνες των μεγάλων πελατών. Η αμερικανική αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών αναμένεται να αναπτυχθεί περίπου 8% φέτος, ρυθμός υψηλότερος από εκείνον των δύο προηγούμενων ετών, αλλά χαμηλότερος από τη διψήφια ανάπτυξη της περιόδου μετά την πανδημία.

Παραμένει, επίσης, ανοιχτό το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα τις συμβουλευτικές εταιρείες ή αν θα επιτρέψει στους πελάτες να υποκαταστήσουν μέρος των υπηρεσιών τους. Για την ώρα, οι μεγάλοι όμιλοι ποντάρουν ότι η μείωση του κόστους θα διευρύνει την αγορά. Η πρόκληση θα είναι να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στις μικρότερες επιχειρήσεις όχι απλώς φθηνότερες, αλλά και ουσιαστικά αποτελεσματικές υπηρεσίες.

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