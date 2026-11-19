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Σειρά των Τεξανών της Chevron να φέρουν σκάφος για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Μετά τους Γάλλους της Meridiam, οι οποίοι ήδη με το Abeille Marengo εκτελούν εργασίες βυθομέτρησης για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, η Chevron αποφασίζει να σκανάρει… το υπέδαφος της χώρας προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι σε γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες.

Η χώρα μπαίνει στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων της περιοχής της Μεσογείου και τα βλέμματα όλων των γειτόνων καθώς και άλλων γεωπολιτικών παραγόντων στρέφονται στους Αμερικανούς και το σκάφος που θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες. Πρόκειται για το Ramform Tethys του μεγάλου Ομίλου στις γεωφυσικές έρευνες TGS (πρώην PGS). Το σκάφος έχει ναυλωθεί από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY (operator είναι η αμερικανική Big Oil) και οι σεισμικές θα εκτελεστούν στα δύο θαλάσσια blocks που της έχουν παραχωρηθεί «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

Η αίτηση στο Λιμενικό και το αίτημα για NAVTEX

Για το Ramform Tethys και τα συνοδευτικά αυτού σκάφη, στις έρευνες υπεράκτια της Πελοποννήσου, Thor Freyja και EDT NIOVI έχουν υποβληθεί αιτήσεις εξαίρεσης στο Λιμενικό. Ουσιαστικά αιτούνται την πλεύση τους στα εγχώρια ύδατα καθώς φέρουν ξένες σημαίες, «Μπαχάμες» το πρώτο, «Νήσων Φερόες» το δεύτερο και «Λιβερίας» το τρίτο.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με πληροφορίες, η Chevron φέρεται να έχει υποβάλλει και στην ΕΧΑΕΘ αίτημα για την αδειοδότηση των εργασιών και κυρίως για την έκδοση NAVTEX. Το Ramform Thethys με τα άλλα δύο σκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες, κι εφόσον εντός 20 ημερών λάβουν την άδεια από το υπουργείο Εξωτερικών θα εκτελέσουν γεωφυσικές έρευνες στις θαλάσσιες εκτάσεις «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου».

Οι σεισμικές έρευνες στα blocks υπεράκτια της Πελοποννήσου

Το σκάφος της TGS έχει τη δυνατότητα πρόσκτησης 3D γεωφυσικών δεδομένων. Πάντως, με βάση το πρόγραμμα που έχουν υποχρέωση από τις συμβάσεις παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο προβλέπεται σε πρώτη φάση η διενέργεια 2D γεωφυσικών ερευνών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι σεισμικές εργασίες θα διαρκέσουν ένα δίμηνο στα δύο blocks της Πελοποννήσου. Η επενδυτική απόφαση για το αν θα μπει γεωτρύπανο στα δύο θαλάσσια blocks εκτιμάται περί το 2030 με 2031.

Η έκταση της περιοχής «Νότια της Πελοποννήσου» είναι 10.211 τ.χλμ. και για το «Α2» είναι 826 τ.χλμ.

Η Chevron στην Ελλάδα και οι ενδείξεις για υδρογονάνθρακες στις παραχωρήσεις

Το «A2» βρίσκεται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Πελοποννήσου και, σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), προσέλκυσε το ενδιαφέρον της βιομηχανίας λόγω της γειτνίασής του με το «Μπλοκ 10» και το Δυτικό Κατάκολο, όπου έχουν εντοπιστεί διαρροές πετρελαίου και διαφυγές αερίου. Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασίας της τρέχουσας Φάσης περιλαμβάνει την συλλογή 750 τ.χλμ. τρισδιάστατων και 100 χλμ. δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων.

Το «Νότια της Πελοποννήσου» βρίσκεται στα ανοικτά της νότιας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα του 2012, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ, υπάρχουν ενδείξεις ανθρακικών δομών, ανάλογες με τις πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν στην Ανατ. Μεσόγειο (Αίγυπτος και Κύπρος). Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασίας της τρέχουσας Φάσης περιλαμβάνει την απόκτηση 1.300 χλμ σεισμικών δεδομένων 2D.

Οι δύο θαλάσσιες εκτάσεις παραχωρήθηκαν με σχετικές συμβάσεις μίσθωσης, οι οποίες κυρώθηκαν από τη Βουλή και έλαβαν ΦΕΚ στις 16 Μαρτίου 2026. Η Chevron κέρδισε σε διαγωνισμό με την HELLENiQ ENERGY τα δύο υπεράκτια blocks όπως κι εκείνα της Κρήτης «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» μετά από διεθνή διαγωνισμό τον Οκτώβριο του 2025. Στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στελέχη της Chevron υπέγραψαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τις συμβάσεις μίσθωσης με το ελληνικό δημόσιο.

Προσώρας παραμένει χωρίς επιβεβαίωση για το αν οι γεωφυσικές έρευνες θα επεκταθούν και στα άλλα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης.

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για τις σεισμικές έρευνες

Την ίδια στιγμή για σήμερα έχει προγραμματιστεί η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των συνολικά τριών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Πρόκειται για θαλάσσιες περιοχές που είτε δεν έχουν ερευνηθεί είτε έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.