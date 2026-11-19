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Τη συνεργασία της με την Εβροφάρμα, την ελληνική γαλακτοβιομηχανία με ισχυρή παραγωγική παρουσία στον Έβρο, καθετοποιημένο παραγωγικό μοντέλο και πολυετή εμπειρία στον κλάδο, ανακοίνωσε η Danone, με στόχο την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού στην Ελλάδα και τη διάθεσή του σε διεθνείς αγορές.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει την ποιότητα και την τεχνογνωσία της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού διεθνώς. Αποτελεί επίσης μία ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της Danone στις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής και στη συμβολή της χώρας στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που απευθύνονται σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Τι φέρνει η συνεργασία Danone-Εβροφάρμα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Εβροφάρμα παράγει τα προϊόντα Danone Greco Autentico 0% 480g και Danone Greco Autentico 2% 480g, τα οποία διατίθενται στην ιταλική αγορά. Τα προϊόντα αξιοποιούν την ελληνική παράδοση και τεχνογνωσία στην παραγωγή γιαουρτιού, προσφέροντας στους καταναλωτές μία αυθεντική γευστική και διατροφική εμπειρία.

H επιλογή της Εβροφάρμα βασίστηκε στον συνδυασμό τεχνογνωσίας, παραγωγικής επάρκειας και σύγχρονων υποδομών που διαθέτει η εταιρεία. Ως ελληνική γαλακτοβιομηχανία με καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, από το χωράφι έως το τελικό προϊόν, η Εβροφάρμα επενδύει διαχρονικά σε καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές. Η προσέγγιση αυτή της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της στον Έβρο αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής περιφέρειας στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς παραγωγικής δραστηριότητας.

Η συνεργασία αναδεικνύει παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως χώρα παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας για διεθνείς αγορές. Μέσω της παρουσίας και της δυναμικής ενός παγκόσμιου οργανισμού όπως η Danone, το ελληνικό γιαούρτι αποκτά πρόσβαση σε νέους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας μιας κατηγορίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική διατροφική παράδοση.

Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί διεθνώς μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και δημοφιλείς κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς συνδυάζει γεύση, θρεπτική αξία και ευελιξία στην καθημερινή διατροφή. Η προώθησή του σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές ευθυγραμμίζεται με την αποστολή της Danone να «φέρνει υγεία μέσω της διατροφής σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», προσφέροντας ποιοτικές διατροφικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προτιμήσεις.

Ο Σίμος Λουλούμαρης, Country Manager Danone Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε:

«Η Danone πιστή στην αποστολή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, και πιστεύοντας στις συνεργασίες με τους τοπικούς προμηθευτές, προχωράει στην παραγωγή του Danone Greco Autentico με την Εβροφάρμα. Αυτή η συνεργασία αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία και μέσα από τα δίκτυα της DANONE θα φέρει το ελληνικό γιαούρτι σε περισσότερους καταναλωτές, ξεκινώντας από την ιταλική αγορά».

Ο Χρήστος Παπαζηλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εβροφάρμα, δήλωσε:

«Η συνεργασία με τη Danone αποτελεί σημαντική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της παραγωγικής μας επάρκειας και των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζουμε διαχρονικά. Για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ακριτική περιοχή του Έβρου και επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή, η επιλογή μας από έναν κορυφαίο διεθνή οργανισμό όπως η Danone επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Παράλληλα, ενισχύει τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω προβολή του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές».

Με αφετηρία την Ιταλία, η συνεργασία της Danone με την Εβροφάρμα συμβάλλει στην περαιτέρω προβολή του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές και αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.