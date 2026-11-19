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Σε 9,7 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώθηκε το 2025 το μέσο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Παρά τη μικρή βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τις υψηλότερες αποκλίσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιφερειών της να βρίσκονται στην ομάδα με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Έμφυλη εργασιακή ανισότητα στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας στην ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας για το 2025, 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας κατέγραψαν χάσμα απασχόλησης τουλάχιστον 18 ποσοστιαίων μονάδων, καταλαμβάνοντας τις χαμηλότερες θέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι μόνες ελληνικές περιφέρειες που εξαιρούνται από αυτή την αρνητική κατηγορία και παρουσιάζουν μικρότερη απόκλιση είναι η Αττική, η Ήπειρος και η Κρήτη. Συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις 26 περιφέρειες ξεπέρασαν το όριο των 18 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που αναδεικνύει ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό περιοχών με ακραίο χάσμα απασχόλησης (μαζί με 8 περιφέρειες στην Ιταλία, 5 στη Ρουμανία, δύο αυτόνομες πόλεις στην Ισπανία και μία υπερπόντια περιφέρεια στη Γαλλία).

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα και ο στόχος του 2030

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε το 2025 στο 80,9%, ενώ για τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας περιορίστηκε στο 71,2%. Η διαφορά των 9,7 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει μια οριακή πρόοδο σε σύγκριση με το 2024, όταν το χάσμα βρισκόταν στις 10,0 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Σχεδίου Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει τη συνολική απασχόληση στο 78% έως το 2030 και να μειώσει στο μισό το έμφυλο χάσμα, φέρνοντάς το στις 5,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρότι ο μέσος όρος της ΕΕ απέχει ακόμη αρκετά από αυτό το ορόσημο, 65 από τις 244 ευρωπαϊκές περιφέρειες (επιπέδου NUTS 2) είχαν ήδη πετύχει τον στόχο του 2030 από το 2025. Οι περιφέρειες αυτές εντοπίζονται κυρίως στη Γαλλία (14 περιφέρειες), τη Γερμανία (12 περιφέρειες) και τη Σουηδία (7 από τις 8 περιφέρειες της χώρας), επιβεβαιώνοντας το χάσμα που χωρίζει τον ευρωπαϊκό Βορρά από τον Νότο στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας