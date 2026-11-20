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Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εντάθηκε, παρά την ολοκλήρωση της ιστορικής δημόσιας εγγραφής της Anthropic.

Οι πιέσεις στις εταιρείες ημιαγωγών συμπαρέσυραν τους βασικούς δείκτες, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Μάρτιο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 1,98%, στις 626 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,02%, στις 10.346 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 2,45%, στις 24.839 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,89%, στις 7,927 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Γερμανία η Scout24 υποχώρησε κατά 8,03%, ενώ στον Euro Stoxx 50, ο οποίος σημείωσε βουτιά 2,90%, ξεχώρισε η πτώση του 9,33% της ASML Holding. Στο Παρίσι, η STMicroelectronics κατέγραψε απώλειες 10,81%, ενώ στο Λονδίνο η Polar Capital Technology Trust έχασ 8,28%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Stoxx Europe 600 κατέγραψε απώλειες 5,70%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάρτιο.

Πιέσεις και στην δημιουργό του Assassin’s Creed

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η μετοχή της γαλλικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft, η οποία έχασε πάνω από 13,2%, μετά την ανακοίνωση προβλέψεων για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου που υπολείπονται σημαντικά των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η δημιουργός της σειράς παιχνιδιών Assassin’s Creed αναμένει καθαρές κρατήσεις περίπου 250 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 361 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αναλυτές της TD Cowen.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παρέμεινε η Anthropic, η οποία ανακοίνωσε ότι η δημόσια εγγραφή της και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση απέφεραν συνολικά 119,5 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της ιστορικής συναλλαγής δεν κατάφερε να ανακόψει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές τεχνολογίας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολούθησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία έως τον Ιανουάριο.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, μικρή βελτίωση παρουσίασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωζώνη, ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1 μονάδα, διαμορφούμενος στις -16,9 μονάδες. Στο σύνολο της ΕΕ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε κατά 0,8 μονάδες, στις -16,5 μονάδες.

Επίσης, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση και κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Η μεγαλύτερη πίεση προήλθε από την ενέργεια, οι τιμές της οποίας αυξήθηκαν κατά 18,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 και κατά 3,8% σε μηνιαία βάση.

Θετικότερη εικόνα παρουσίασε η κατανάλωση στη Βρετανία, καθώς ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,3% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία ONS, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, ανακάμπτοντας από την αναθεωρημένη πτώση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.