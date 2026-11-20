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Με μικτά πρόσημα κινείται σήμερα η Wall Street, καθώς η νέα πτώση της Anthropic μετά την ιστορική χρηματιστηριακή της πρεμιέρα επιταχύνει τις ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,45% στις 49.319 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,44% στις 7.144 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,34% στις 24.559 μονάδες.

Η αμερικανική αγορά οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με τον Dow Jones, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, να πλησιάζει πλέον την περιοχή της διόρθωσης και τον δείκτη μεταβλητότητας VIX να ξεπερνά τις 30 μονάδες.

Οι απώλειες

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 6,2% μέχρι τώρα, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά 5% έκαστος μέσα στην εβδομάδα, με τους δύο δείκτες να βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Anthropic, η οποία υποχωρεί κατά 9% μετά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Nasdaq.

Η πτώση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης συμπαρασύρει και άλλους μεγάλους τίτλους του κλάδου. Η Advanced Micro Devices (AMD) χάνει σχεδόν 6%, η Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 2%, ενώ η Micron Technology καταγράφει απώλειες άνω του 4%.

Παρά το έντονα αρνητικό κλίμα, ο Binky Chadha, στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, εκτιμά ότι η αμερικανική αγορά έχει πλέον φτάσει σε ιδιαίτερα υπερπουλημένα επίπεδα, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης και εταιρικής κερδοφορίας παραμένουν ισχυρές.

Μιλώντας στο CNBC, ο Chadha υποστήριξε ότι τόσο οι τοποθετήσεις των επενδυτών όσο και οι αποτιμήσεις δείχνουν πως η αγορά έχει υποστεί εκτεταμένες ρευστοποιήσεις.

Όπως εξήγησε, η πτώση ξεκίνησε από τη μεγάλη μετατόπιση κεφαλαίων εκτός του τεχνολογικού κλάδου, αλλά στην πορεία προστέθηκαν αρκετοί αρνητικοί καταλύτες, οι οποίοι επέκτειναν τις πιέσεις και στην υπόλοιπη αγορά.

Κατά τον αναλυτή της Deutsche Bank, η διόρθωση δεν περιορίζεται πλέον στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έχει επηρεάσει συνολικά την επενδυτική διάθεση, παρά τη διατήρηση θετικών θεμελιωδών μεγεθών.

Η ανησυχία

Η ένταση της ανησυχίας αποτυπώνεται και στην πορεία του δείκτη μεταβλητότητας VIX του CBOE, ο οποίος είναι γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street.

Ο VIX ενισχύεται στις 30,99 μονάδες, ξεπερνώντας το όριο των 30 μονάδων και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Στο μεταξύ, η αναζήτηση ασφαλέστερων τοποθετήσεων οδηγεί παράλληλα σε άνοδο των τιμών των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και υποχώρηση των αποδόσεών τους.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου μειώνεται κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,989%. Πρόκειται για βασικό επιτόκιο αναφοράς που επηρεάζει το κόστος στεγαστικών και άλλων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόδοση του διετούς ομολόγου, που είναι περισσότερο ευαίσθητη στις προσδοκίες για τις αποφάσεις της Federal Reserve, υποχωρεί επίσης κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,713%.

Αντίστοιχα, η απόδοση του τριακονταετούς αμερικανικού ομολόγου μειώνεται κατά 4 μονάδες βάσης, στο 5,361%.