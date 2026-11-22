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Καθυστερήσεις στις πτήσεις της Delta Air Lines προς την Ατλάντα σημειώθηκαν την Κυριακή λόγω προβλήματος με το σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον υπολογισμό του βάρους και της ισορροπίας των αεροσκαφών, καθώς οι ταξιδιώτες αναχωρούσαν εν όψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις με προορισμό την Ατλάντα το πρωί της Κυριακής, και στη συνέχεια αντικατέστησε την απαγόρευση απογείωσης με ένα πρόγραμμα που επέτρεπε στις πτήσεις να αναχωρούν σε κλιμακωτές ώρες. Το πρόγραμμα καθυστερήσεων, κατόπιν αιτήματος της Delta, ίσχυε για την αεροπορική εταιρεία και τις περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες της που πραγματοποιούσαν πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FAA προέβλεψε καθυστερήσεις κατά μέσο όρο 57 λεπτών και έως 1 ώρα και 51 λεπτά. Το πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 12:50 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Delta Airlines: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Η Delta Airlines δήλωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση του αυτοματοποιημένου συστήματος που υπολογίζει το βάρος ενός αεροσκάφους και τον τρόπο κατανομής αυτού του βάρους πριν από την απογείωση. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι συντονίζεται με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την αποφυγή συμφόρησης στις πύλες και στον διάδρομο προσγείωσης στην Ατλάντα, αναφέρει το NBC.

Το αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson ανέφερε ότι η διαταραχή περιοριζόταν στη Delta και δεν επηρέαζε γενικά τις λειτουργίες του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο προέτρεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία και να φτάνουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τις πτήσεις εσωτερικού και τρεις ώρες πριν από τις διεθνείς πτήσεις.

Στον απόηχο της γενικής απαγόρευσης

Οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson σημειώθηκαν μετά την έκδοση από την FAA μιας γενικής απαγόρευσης απογείωσης σε εθνικό επίπεδο στις 13 Νοεμβρίου, λόγω τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της. Οι πτήσεις επαναλήφθηκαν αργότερα το ίδιο βράδυ, αλλά οι διαταραχές στις μετακινήσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μια ξεχωριστή διακοπή λειτουργίας του συστήματος προκάλεσε καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις της United Airlines στις 16 Νοεμβρίου, διακόπτοντας τις επικοινωνίες του πληρώματος και την ικανότητα της αεροπορικής εταιρείας να αποστέλλει στους πιλότους τα τελικά στοιχεία σχετικά με το βάρος του αεροσκάφους, σύμφωνα με το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους πιλότους της United. Η United δήλωσε ότι έλυσε το πρόβλημα την ίδια μέρα.