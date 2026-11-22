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Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο Βασίλης Κικίλιας σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ της Κυριακής τοποθετείται για το πολιτικό τοπίο, τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία και τις προκλήσεις της οικονομίας.

Στη συνέντευξή του, ο υπουργός χαρακτηρίζει «εκ του πονηρού» και «εκλογικά ηττοπαθή» κάθε συζήτηση περί διαδοχής ή μετεκλογικών συνεργασιών, επιμένοντας ότι η αυτοδυναμία αποτελεί πολιτικό μονόδρομο.

Κρατά ενωτικούς τόνους σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η πατρίδα είναι πάνω απ’ όλους και απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές συγκλίσεις, συνεργασίες και ενότητα στα πολύ κρίσιμα, σημαντικά και δυσεπίλυτα εθνικά θέματα.

Τέλος ο ίδιος εξηγεί πώς οι κυβερνητικές επιδοτήσεις συγκράτησαν το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων απέναντι στις πιέσεις των γεωπολιτικών κρίσεων.

Όλη η συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια

Σας ακούμε να δηλώνετε σε κάθε ευκαιρία ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί να αλλοιωθεί από κανέναν» και πως «το DNA της ΝΔ είναι η κοινωνία και οι πολλοί». Πιστεύετε ότι η κυβερνητική στρατηγική του «ανοίγματος» προς το Κέντρο αδίκησε ή αποξένωσε ένα τμήμα της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς βάσης, με αποτέλεσμα να μετακινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας;

«Η παράταξή μας ανήκει στους πολλούς, στηρίζεται στην κοινωνία και για πέντε και πλέον δεκαετίες υπερασπίστηκε τις αξίες και τα αιτήματα των απλών ανθρώπων, των οικογενειαρχών της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι το DNA της Νέας Δημοκρατίας, που επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια και κυριάρχησε όλων των άλλων ιδεολογιών και πολιτικών κομμάτων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έδωσε το παράδειγμα με την προσωπική του ζωή: έντιμη, λιτή, απέριττη. Κοινωνία και παράταξη έγιναν ένα γιατί η παράταξη εξέφραζε την κοινωνία. Και έτσι οι πολίτες πίστεψαν στην παράταξη και στήριξαν τη χώρα, μας στήριξαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές και σε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μέσα από τη δική τους δύναμη, τις στερήσεις και την υπομονή μάς βοήθησαν να βγάλουμε τη χώρα στο ξέφωτο και να προχωρήσουμε δυναμικά. Η διεύρυνση της ΝΔ οφείλει να είναι αμφίπλευρη, να προσθέτει δυνάμεις, κάνοντας νέα ανοίγματα, χωρίς όμως να χάνει τη φυσιογνωμία της. Οι αξίες και οι αρχές μας, που μας έφεραν μέχρι εδώ, οφείλουν να γίνονται σεβαστές και αποδεκτές. Είμαστε μια μεγάλη, λαϊκή, πατριωτική, κοινωνικά φιλελεύθερη και ευρωπαϊκή παράταξη. Τους συμπολίτες μας που αισθάνθηκαν ότι απομακρυνθήκαμε από αυτούς, απογοητεύτηκαν ή αποξενώθηκαν από εμάς οφείλουμε να τους επαναπροσεγγίσουμε, να τους ακούσουμε και να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους με πράξεις. Αυτός είναι ένας κοπιαστικός και εργώδης αλλά έντιμος και αποτελεσματικός τρόπος να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τις πλατιές μάζες της κοινωνίας».

Η εσωκομματική συζήτηση γύρω από τα εθνικά θέματα και τη φυσιογνωμία του κόμματος έχει αναζωπυρωθεί και οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή προκαλούν συχνά αναταράξεις. Ως στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, πώς κρίνετε αυτή τη διάσταση απόψεων; Υπάρχει περιθώριο γεφύρωσης ή το χάσμα έχει πλέον παγιωθεί;

«Η πατρίδα μας είναι πάνω από όλους. Πάνω από πρόσωπα, κόμματα και παρατάξεις. Γι’ αυτό απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές συγκλίσεις, συνεργασίες και ενότητα στα πολύ κρίσιμα, σημαντικά και δυσεπίλυτα εθνικά μας θέματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη γειτονιά. Τιμώ και σέβομαι τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Υπηρέτησαν την Ελλάδα και ο πατριωτισμός τους δεν αμφισβητείται. Πιστεύω ότι κάθε διαφορετική πολιτική εκτίμηση δεν καταλήγει απαραίτητα σε πολιτική αντιπαράθεση. Η ελευθερία και η σύνθεση των απόψεων, άλλωστε, είναι η πεμπτουσία του πολιτικού διαλόγου στην παράταξή μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί διαρκώς να ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας, να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, να υποστηρίζει τα εθνικά συμφέροντα στα διεθνή φόρα, να επανεξοπλίζει τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας».

Επειτα από επτά και πλέον συναπτά χρόνια διακυβέρνησης, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία; Η κόπωση των πολιτών από τα πρόσωπα ή η αίσθηση αλαζονείας που συχνά γεννά η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία;

«Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη για καμία κυβέρνηση. Δεν χαρίζεται, κερδίζεται μετά από σκληρή δουλειά, αυτοπειθαρχία και διαρκή διάδραση με την κοινωνία. Οι συνάνθρωποί μας έχουν απαιτήσεις από εμάς, μας κρίνουν καθημερινά, ζητώντας τα αυτονόητα: να βελτιωθεί η ζωή τους, των παιδιών τους, της οικογένειάς τους. Μετά από 52 χρόνια η σύγχρονη δημοκρατία μας αισθάνομαι ότι είναι ώριμη, ομοίως και η κοινωνία. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν λύνονται όλα μεμιάς. Οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν τους πολιτικούς που κοπιάζουν και προσπαθούν, τους αγωνιστές, τους μαχητές από τους φαύλους, τους αλαζόνες, τους λαϊκιστές. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή προ της προκήρυξης των εκλογών να υπηρετούμε πραγματικά με τις πολιτικές μας τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Οποιος θέλει να είναι δημόσιος λειτουργός, πραγματικός υπηρέτης των συμφερόντων των συμπολιτών του, οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος, κοπιαστικός, με ακριβό τίμημα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε δημόσια έναν σαφή πήχη, λέγοντας ότι ένα ποσοστό κάτω του 25% θα αποτελούσε αποτυχία, και είπε επίσης πως όταν κλείσει ο κύκλος του στην πρωθυπουργία, θα αποχωρήσει και από τη Βουλή. Αυτή η δήλωση λειτουργεί ως έναυσμα συσπείρωσης για τη βάση σας ή ανοίγει πρόωρα και επικίνδυνα τη συζήτηση της διαδοχής εντός της ΝΔ;

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με αίσθημα ευθύνης για το πώς ο ίδιος θα έκρινε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, όμως, δήλωσε πρόσφατα ότι η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος για τη χώρα. Συμφωνώ, υπήρξα μια ζωή αγωνιστής και μαχητής στον αθλητισμό, στην ιατρική και στην πολιτική. Και άρα, πριν από τη μεγάλη εκλογική μάχη που έρχεται, επικεντρώνομαι στο να πείσουμε τους συμπολίτες μας με τη δουλειά μας, τις πολιτικές και τα θετικά αποτελέσματα που αυτές έχουν φέρει στη ζωή τους και στις ζωές των παιδιών τους. Κανείς δεν μπαίνει σε μια μάχη για να χάσει, μπαίνει για να κερδίσει. Πόσω μάλλον εμείς που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία επτά χρόνια απίστευτες κρίσεις, πολέμους, πανδημία κα παγκόσμιες αναταράξεις και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε την κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Η όποια άλλη συζήτηση πιστεύω ότι γίνεται εκ του πονηρού και μόνο ζημιά κάνει στην παράταξή μας».

Αν η κάλπη δεν βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, ενώ το ΠαΣοΚ απορρίπτει τη συγκυβέρνηση. Για εσάς ποιο είναι το πιο πιθανό ρεαλιστικό πεδίο σύγκλισης; Συμφωνείτε με τον αποκλεισμό της συνεργασίας με δυνάμεις του συντηρητικού χώρου;

«Κύριε Τζιοβάρα, σας απάντησα. Ζητείτε να σχολιάσω το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα πολιτικά κόμματα μετά τις εκλογές ενώ έχουμε ήδη πει ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος, θεωρώντας οποιαδήποτε άλλη στάση εκλογικά ηττοπαθή».

Εχετε περάσει από πέντε διαφορετικά υπουργεία πρώτης γραμμής (Προστασίας του Πολίτη επί της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, Υγείας στην πανδημία, Τουρισμού, Πολιτικής Προστασίας και Ναυτιλίας). Ποιο από αυτά σας σημάδεψε περισσότερο πολιτικά και προσωπικά;

«Ως επικεφαλής του υπουργείου Υγείας στην πανδημία και μετά του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, έδωσα και δώσαμε συγκλονιστικές μάχες για να προστατευθούν και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σημαντικό στην πολιτική από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για μαζικές και πρωτόγνωρες απειλές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαι πολύ περήφανος για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και τους πυροσβέστες μας, τα Σώματα Ασφαλείας, τα στελέχη της αυτοδιοίκησης της Πολιτικής Προστασίας. Τους ευχαριστώ θερμά για την τεράστια προσπάθεια που κάναμε μαζί».

Ανήκετε στη γενιά των πενηντάρηδων πολιτικών που έχουν πλέον συσσωρεύσει βαριά κυβερνητική εμπειρία. Οταν και όποτε ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, θα δηλώσετε «παρών»;

«Δεν υπάρχει ζήτημα ηγεσίας στη ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αδιαμφισβήτητος πρόεδρος και πρωθυπουργός. Εχω υπηρετήσει σε απαιτητικές κυβερνητικές θέσεις και έχω αναλάβει σημαντικές ευθύνες σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους για τη χώρα. Δεν θεωρώ, όμως, ότι αυτή η διαδρομή μού εξασφαλίζει αυτοδικαίως οποιαδήποτε μελλοντική θέση. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαδικασίες και τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της αποφασίζουν για την ηγεσία της. Σήμερα έχω συγκεκριμένη αποστολή και είμαι προσηλωμένος σε αυτή».

Πρόσφατα ανακοινώσατε νέα παρέμβαση για επιδότηση των ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων. Είναι βιώσιμη η πολιτική των συνεχών κρατικών επιδοτήσεων για να αντέξει ο μέσος Ελληνας το κόστος των διακοπών και της μετακίνησης στα νησιά ή απαιτούνται βαθύτερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον ανταγωνισμό της ακτοπλοΐας;

«Εξαιτίας των συνεχιζόμενων πολέμων, της ενεργειακής κρίσης και των ναυτικών αποκλεισμών, τον τελευταίο καιρό η ακτοπλοΐα αντιμετωπίζει ανυπέρβλητες συνθήκες κρίσης. Πέρυσι, όταν ανέλαβα το υπουργείο Ναυτιλίας, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν ανακοινώσει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων της τάξης του 12%-15%. Με εισήγησή μου, η κυβέρνηση μείωσε τα λιμενικά τέλη κατά 50% και οι αυξήσεις αυτές όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αλλά είχαμε ακόμη και εκπτώσεις στα ταχύπλοα που έφτασαν το 32%. Φέτος, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρξε περαιτέρω αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων. Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να συγκρατήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει έως 60 εκατ. ευρώ ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων χωρίς να τις μετακυλίσουν στους επιβάτες. Σήμερα, με τις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων να εξακολουθούν να ανεβαίνουν, κληθήκαμε πάλι να βρούμε λύση και ανακοινώσαμε νέα παρέμβαση, ύψους 32 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 16 λεπτών ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου, ώστε να στηρίξουμε τους νησιώτες, τα νησιά μας και τη μεταφορά προϊόντων. Μάλιστα, αν απαιτηθεί, η στήριξη της κυβέρνησης θα επεκταθεί».

Οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί πιέζουν ασφυκτικά τον κλάδο. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα του ελληνόκτητου στόλου;

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ότι η χώρα στηρίζει την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, αλλά αυτή πρέπει να προχωρήσει με ρεαλισμό, με μέτρα που θα εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι αναλογικά, τεχνολογικά εφικτά και οικονομικά βιώσιμα για όλους τους κλάδους της ναυτιλίας. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλουμε υπέρογκα κόστη και τιμωρητικά μέτρα στη ναυτιλία επειδή δεν χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα που ακόμη δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες. Γιατί αυτά τα κόστη θα μετακυλιστούν αναπόφευκτα στην πραγματική οικονομία, στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων που αγοράζουν καθημερινά οι πολίτες».