Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να βρει τις στηρίξεις που χρειάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,09% στις 2.550,49 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,03% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.541,99 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,30% στις 3.054,79 μονάδες.

Ανάκτηση εδαφών

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να έχει συμπληρώσει επτά εβδομάδες εναλλαγής ανοδικών και πτωτικών εβδομαδιαίων κλεισιμάτων, χωρίς να καταφέρνει να ξεφύγει από το εύρος συσσώρευσης. Η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει και την Αθήνα, παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά έχει περιορισμένη άμεση έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, από τον οποίο ξεκίνησαν οι τελευταίες αναταράξεις.

Μεγάλο μέρος των πιέσεων συνδέεται με τις κινήσεις των διεθνών χαρτοφυλακίων, τα οποία περιορίζουν την έκθεσή τους στο ρίσκο, προχωρώντας σε ρευστοποιήσεις κυρίως στις τράπεζες και στους μεγαλύτερους τίτλους του ΧΑ. Η εικόνα πάντως για την ελληνική αγορά και ειδικά των θεμελιωδών μεγεθών είναι διαφορετική, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, καθώς η κερδοφορία των εισηγμένων εξαρτάται περισσότερο από την πιστωτική επέκταση, τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τα μεγάλα έργα, παρά από τις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο εξωτερικό, η αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών, οι ανησυχίες για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και οι φόβοι για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα έχουν οδηγήσει σε ανακατανομή κεφαλαίων. Οι πιέσεις έχουν επεκταθεί πέρα από τις μετοχές, επηρεάζοντας ακόμη και τον χρυσό και το bitcoin, ενώ μέρος των επενδυτών στρέφεται σε πιο αμυντικές επιλογές ή διατηρεί αυξημένη ρευστότητα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil χάνει 2,10%, με τις ΔΕΗ, Jumbo και Allwyn να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Λάμδα, Helleniq Energy, Aegean, Κύπρου, Eurobank, Aktor, Optima Bank, ΟΤΕ και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσφέρουν σημαντικές στηρίξεις με τα άνω του 1% κέρδη τους, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Credia Bank, Cenergy, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική και Metlen. Χωρίς μεταβολή είναι οι Optima Bank και ΕΥΔΑΠ.