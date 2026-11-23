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Απότομη άνοδο σημειώνουν τη Δευτέρα οι τιμές στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, καθώς η προβλεπόμενη ψύχρα τις επόμενες εβδομάδες ενίσχυσε τους φόβους σε ολόκληρη την ήπειρο για την υπερβολική εξάντληση των αποθεμάτων αυτό το χειμώνα και για τα υψηλά κόστη των λογαριασμών των νοικοκυριών.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν πληγεί από την επιβράδυνση των εξαγωγών από το Κατάρ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το ολλανδικό συμβόλαιο με λήξη σε ένα μήνα – το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες – σημείωσε άνοδο έως και 8,6% στα 96,08 ευρώ, πριν κλείσει με άνοδο 4% στα 92,50 ευρώ.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έρχεται την ώρα που μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για έναν σκληρό χειμώνα, όταν η ζήτηση ενέργειας βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν πληγεί από την επιβράδυνση των εξαγωγών από το Κατάρ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από την αύξηση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την τροφοδοσία συστημάτων ψύξης και κλιματισμού κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου καύσωνα.

Τα επίπεδα των αποθεμάτων στο φυσικό αέριο

Τα επίπεδα αποθεμάτων στην ήπειρο βρίσκονται πλέον αρκετά κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο, καθώς τα αποθέματα καλύπτουν περίπου το 69% της χωρητικότητας, έναντι ενός τυπικού επιπέδου 80%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαχειριστές των ενεργειακών συστημάτων έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τη ζήτηση κατά τους πιο κρύους μήνες, εν μέρει επειδή καταβάλλουν υψηλότερες τιμές αγοράς σε σχέση με τις γειτονικές χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν τις εισαγωγές.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι τα βρετανικά νοικοκυριά θα πληρώσουν πιθανώς από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα, όπως εκτιμά σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Αυτή την εβδομάδα, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση κατά 26% στο τριμηνιαίο ανώτατο όριο τιμών από τον Ιανουάριο, προσθέτοντας επιπλέον 443 λίρες στον μέσο ετήσιο λογαριασμό ενός νοικοκυριού που χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας. Θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις τιμών που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Citizens Advice δήλωσε ότι αναμένει ένα κύμα αυξημένου αριθμού ατόμων που θα αναζητήσουν επείγουσα βοήθεια. Η διευθύνουσα σύμβουλός της, Clare Moriarty, ανέφερε ότι κάθε μέρα οι «σύμβουλοί της συναντούν ανθρώπους των οποίων ο προϋπολογισμός έχει εξαντληθεί πλήρως από χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων».

«Εκατομμύρια νοικοκυριά εισέρχονται στους πιο κρύους μήνες του έτους χωρίς να τους έχει απομείνει τίποτα», είπε.