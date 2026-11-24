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Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία στις πέντε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων που έχουν τοποθετηθεί το 2026 στους κλάδους των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, των δεξαμενόπλοιων, των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, με 455 συμβόλαια σε σύνολο 2.200 παγκοσμίως.

Συγκρίνοντας όμως το μερίδιο των Ελλήνων εφοπλιστών στις νέες παραγγελίες του 2026 με το μερίδιό τους στο σύνολο των εκκρεμών παραγγελιών παγκοσμίως, ανεξαρτήτως του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκαν, προκύπτει ότι φέτος οι έλληνες εφοπλιστές επενδύουν με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι υποδηλώνει η μέχρι σήμερα συμμετοχή τους στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου xclusiv, η συμμετοχή των ελλήνων πλοιοκτητών στις φετινές παραγγελίες υπερβαίνει το μερίδιό τους στο υφιστάμενο βιβλίο παραγγελιών και στους τρεις βασικούς κλάδους της συμβατικής ναυτιλίας. Οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν το 16,4% των νέων παραγγελιών φορτηγών πλοίων, έναντι 11,3% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών του κλάδου, το 30,7% έναντι 27% στα δεξαμενόπλοια και το 14,5% έναντι 12,6% στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημαντική συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς μεταφορικής ικανότητας της ναυτιλίας.

Σχεδόν το ήμισυ του ελληνικού βιβλίου παραγγελιών πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου αφορά συμβόλαια που υπογράφηκαν φέτος. Τα 100 πλοία που παραγγέλθηκαν το 2026 αντιστοιχούν στο 48,3% των συνολικά 207 υπό παραγγελία πλοίων, έναντι 33,3% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προτίμηση προς τα πλοία μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα Capesize και Newcastlemax αντιπροσωπεύουν το 45% των ελληνικών παραγγελιών φορτηγών πλοίων, έναντι 24% παγκοσμίως. Επιπλέον, τα 22 από τα 25 Newcastlemax που περιλαμβάνονται στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών παραγγέλθηκαν φέτος, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες τοποθέτησαν τις 23 από τις 32 παραγγελίες Capesize που καταγράφηκαν παγκοσμίως. Η συγκέντρωση αυτή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ελληνικές επενδυτικές αποφάσεις όσον αφορά τον μελλοντικό ανταγωνισμό στις μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων.

Οι επιπτώσεις στην προσφορά μεταφορικής ικανότητας διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών του ξηρού χύδην φορτίου. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έχει φθάσει στο 15,7% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου, σε όρους dwt, από 10,7% πριν από έναν χρόνο.

Ωστόσο, το συνδυασμένο βιβλίο παραγγελιών των Capesize και VLOC, με βάση τον αριθμό των πλοίων, αντιστοιχεί στο 282% του αντίστοιχου στόλου ηλικίας 21 ετών και άνω, έναντι 62% για τα Handysize. Κατά συνέπεια, στα μεγαλύτερα φορτηγά πλοία υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επέκτασης του στόλου, πέραν της αντικατάστασης των παλαιότερων πλοίων. Οι παραγγελίες Handysize παραμένουν περισσότερο συγκρατημένες, αν και η ελληνική συμμετοχή στις φετινές παραγγελίες περιορίζεται σε ένα μόλις πλοίο από τα 73 που έχουν παραγγελθεί παγκοσμίως.

Στα δεξαμενόπλοια σχεδόν μια στις δυο παραγγελίες

Στα δεξαμενόπλοια καταγράφηκαν 211 ελληνικές παραγγελίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46% του συνόλου των ελληνικών παραγγελιών στους τέσσερις κλάδους και αντιστοιχούν στο 46,1% του υφιστάμενου ελληνικού βιβλίου παραγγελιών δεξαμενόπλοιων.

Κυριαρχούν τα VLCC και τα Suezmax, με 68 και 50 παραγγελίες αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας από κοινού το 56% των ελληνικών παραγγελιών δεξαμενόπλοιων. Οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των παγκόσμιων παραγγελιών Suezmax και το 39% των παραγγελιών VLCC/ULCC κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις τους συνεπάγονται σημαντική έκθεση στη μελλοντική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις αγορές μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Η γήρανση του στόλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανανέωση των δεξαμενόπλοιων, καθώς περίπου το 48% των πλοίων είναι ηλικίας 16 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έχει αυξηθεί στο 26,1% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου σε όρους dwt, από 15,3% πριν από έναν χρόνο.

Τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων μεταθέτουν χρονικά την είσοδο μεγάλου μέρους αυτής της μεταφορικής ικανότητας στην αγορά. Περίπου το 76% της υπό παραγγελία μεταφορικής ικανότητας των VLCC/ULCC και το 73% των Suezmax, σε όρους dwt, προγραμματίζεται να παραδοθεί από το 2028 και μετά. Οι εμπορικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν εν μέρει από το μέγεθος της μεταφορικής ικανότητας των παλαιότερων πλοίων που θα αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία πριν από αυτές τις παραδόσεις.

Ευκαιρίες στα containerships

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τις ανάγκες αντικατάστασης του στόλου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες τοποθέτησαν 99 παραγγελίες φέτος, οι οποίες αντιστοιχούν στο 39,9% του συνολικού υφιστάμενου προγράμματος ναυπηγήσεών τους, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στα Feeders, Handies και Panamaxes.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το βιβλίο παραγγελιών ανέρχεται στο 44,5% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου σε TEU, από 32% πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, τα 642 υπό παραγγελία Feeders αντιπροσωπεύουν μόλις το 54% των 1.184 υφιστάμενων πλοίων ηλικίας 21 ετών και άνω. Αυτό δημιουργεί σημαντικά περιθώρια αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων σε έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική συνολική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας.

Οι παραγγελίες στα LNG Carriers

Οι επενδύσεις στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων αυξάνουν περαιτέρω την έκθεση των Ελλήνων πλοιοκτητών σε αγορές με διευρυνόμενα προγράμματα παραδόσεων νεότευκτων πλοίων. Οι ελληνικές παραγγελίες ανέρχονται σε 45, συμπεριλαμβανομένων 25 VLGC και 16 πλοίων μεταφοράς LNG, χωρητικότητας 141.000–200.000 κυβικών μέτρων.

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών VLGC αντιστοιχεί ήδη στο 48,3% της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου στόλου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται στο 36,5%.

Στο σύνολο αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων, τα έσοδα από την εκμετάλλευση των πλοίων θα επηρεάσουν τόσο την προθυμία των πλοιοκτητών να αποσύρουν παλαιότερα πλοία όσο και την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τις παραδόσεις των νεότευκτων.