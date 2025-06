Κρίσιμα ορυκτά: Πιθανή μια συνεννόηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, λέει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μιλήσουν σύντομα για να διευθετήσουν εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της διαφοράς για κρίσιμα ορυκτά, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Παρασκευή την Κίνα ότι παραβιάζει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για αμοιβαία μείωση των δασμών και των εμπορικών περιορισμών για κρίσιμα ορυκτά.

«Αυτό που κάνει η Κίνα είναι ότι συγκρατεί προϊόντα που είναι απαραίτητα για τις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού της Ινδίας, της Ευρώπης. Και αυτό δεν είναι κάτι που κάνει ένας αξιόπιστος εταίρος», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του την Κυριακή στο “Face the Nation” του CBS.

«Είμαι βέβαιος ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος του κόμματος Σι θα έχουν ένα τηλεφώνημα, ότι αυτό θα εξομαλυνθεί. Αλλά το γεγονός ότι παρακρατούν (οι Κινέζοι) ορισμένα από τα προϊόντα που συμφώνησαν να απελευθερώσουν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας μας – ίσως είναι μια δυσλειτουργία στο κινεζικό σύστημα, ίσως είναι σκόπιμο. Θα το δούμε αφού ο Πρόεδρος μιλήσει με τον πρόεδρο του κόμματος».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι βέβαιος ότι θα μιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ. Η Κίνα δήλωσε τον Απρίλιο ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν συνομιλήσει πρόσφατα.

Ερωτηθείς αν μια συζήτηση με τον Σι ήταν στο πρόγραμμα του Τραμπ, ο Μπέσεντ είπε: «Πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πολύ σύντομα».

Χθες, ο αμερικανος υπουργός είχε μακρα συνάντηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του Ριοσέι Ακαζάουα για το εμπόριο των δυο χωρών, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν οι δασμοί. Οπως δηλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ , κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συνεχίσαμε τις ειλικρινείς συζητήσεις μας σχετικά με το δίκαιο και αμοιβαίο εμπόριο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησής μας, τόνισα τη σημασία της αντιμετώπισης των δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων, της αύξησης των επενδύσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής ασφάλειας και άλλων ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

