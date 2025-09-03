Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Κι όμως οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία… για όσους συμμετέχουν ενεργά στο μεγάλο έργο του ΑΔΜΗΕ που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ήταν προδιαγεγραμμένο να ναυαγήσει… Η Λευκωσία ουσιαστικά από πέρυσι τέτοια εποχή, όταν και τότε το στρατηγικής σημασίας για τα κυπριακά συμφέροντα έργο έφτασε πάλι στο σημείο μηδέν και παρά το γεγονός ότι ακολούθησε μετά η συμφωνία με την Αθήνα και το θεσμικό πλαίσιο που την επικύρωνε, έδειχνε ότι δεν το ήθελε…

Και παρά τις αρνητικές διαθέσεις της κυπριακής κυβέρνησης απέναντι στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, εντούτοις ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαινε δημόσια και διαβεβαίωνε για την υλοποίηση του project ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως και το έκανε μέχρι πρόσφατα. Στις 23 Ιουλίου όταν παρά το αδιέξοδο των τεχνικών διαπραγματεύσεων ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και Κομισιόν, ο ίδιος φάνηκε ανακόλουθος….

Η ελληνική θέση απέναντι στις νέες εξελίξεις αναμένεται να διατυπωθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου το απόγευμα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην ΕΡΤ.

Η στάση της Λευκωσίας απέναντι στο έργο

Το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου στην παρούσα φάση είχε φτάσει σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο: Αφενός οι τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σηματοδοτούσαν την απόφαση της Αθήνας να υπερασπιστεί το έργο και να μην αφήσει αναπάντητες πιθανές τουρκικές προκλήσεις όταν έβγαινε ξανά το ερευνητικό σκάφος και αφετέρου η ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) είχε δεσμευτεί στις 31 Ιουλίου να εγκρίνει τις ταρίφες για τη χρηματοδότηση του μέρους του έργου που αφορά τους Κύπριους καταναλωτές.

Αυτές οι δύο εξελίξεις, σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση του project, πυροδότησαν εκ νέου τα νέα αρνητικά αντανακλαστικά της Λευκωσίας απέναντι στο έργο. Και ουσιαστικά οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που όλοι γνώριζαν ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν θέλει την επένδυση…

Ποιοι βραχυκύκλωσαν το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Όλα δείχνουν ότι η Λευκωσία δεν το θέλει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Γιατί, όμως, από τη στιγμή που αίρει την ενεργειακή απομόνωση του νησιου; Γιατί, από τη στιγμή που η Κύπρος αποκτά μία δεύτερη πηγή ενεργειακού εφοδιασμού;

Σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου, από το υφιστάμενο καθεστώς της ηλεκτροπαραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος κερδίζουν σε βάρος των καταναλωτών του νησιού η κρατική ΑΗΚ (δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού) που λειτουργεί ντιζελοκίνητες μονάδες ρεύματος και οι ελάχιστοι παραγωγοί ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν μόλις το 25% της αγοράς.

Η τιμή χονδρεμπορικής για τους ηλεκτροπαραγωγούς με ντίζελ του νησιού είναι στα 200 ευρώ/MWh, ενώ και οι τιμές των παραγωγών ΑΠΕ δεν απέχουν από την προαναφερόμενη εξωφρενική τιμή καθώς αυτές ανέρχονται στα 195 ευρώ/MWh. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου η παραγωγή των ΑΠΕ – αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 25% – υφίσταται περικοπές ισχύος προκειμένου να ικανοποιούνται οι ντιζελοκίνητες μονάδες και η ΑΗΚ.

Για να γίνει αντιληπτή η σύγκριση στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού οι παραγωγοί ΑΠΕ αποζημιώνονται με τιμές γύρω στα 57 ευρώ/MWh, ενώ και η χονδρεμπορική αγορά συνολικά κυμαίνεται κοντά στα 90 με 100 ευρώ/MWh.

Με αυτό το σύστημα, ζημιωμένοι βγαίνουν οι κύπριοι καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν ίσως και την υψηλότερη τιμή στην Ε.Ε. για το ρεύμα που καταναλώνουν: Στα 29 με 33 ευρώ/MWh.

Αντίθετα στην Ελλάδα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν το ρεύμα με ένα εύρος τιμών της τάξης των 9 με 15 ευρώ/MWh.

Η μελέτη κόστους – ωφέλους για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στα επιχειρήματα της κυπριακής πλευράς είναι η επιβάρυνση που θα επωμιστούν οι καταναλωτές της χώρας από την ηλεκτρική διασύνδεση ύψους 2 δισ. ευρώ.

Με βάση τη μελέτη κόστους – οφέλους η επιβάρυνση των κυπρίων ανέρχεται σε μόλις 0,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ταυτόχρονα μέσα από το νέο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η κυπριακή αγορά θα ωφεληθεί από τη διακίνηση πράσινης φθηνής ενέργειας που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο νησί αλλά και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Το καλώδιο για τα κατεχόμενα από τον Ερντογάν

Το ναυάγιο στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία επίσης ο Ταγίπ Ερντογάν έχει εξαγγείλει την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Τουρκίας με την κατεχόμενη Κύπρο.

Ένα έργο, που εφόσον υλοποιηθεί, θα επιτρέψει στην Άγκυρα να χτίσει… κεκτημένο στην κατεχόμενη Κύπρο θεμελιώνοντας τις αξιώσεις της για το κυπριακό. Ουσιαστικά ο Ερντογάν κάνει ακόμα ένα βήμα για την προσάρτηση των κατεχόμενων στην Τουρκία.

Η ανακολουθία Μητσοτάκη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου παρά το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στηρίζει έχοντας εκταμιεύσει πάνω από 650 εκατ. ευρώ, όλα δείχνουν πώς ναυαγεί.

Και παρά τα αρνητικά σινιάλα της Λευκωσίας εδώ κι ένα χρόνο, εντούτοις, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται είτε ανακόλουθος είτε αδιάβαστος…

Οι δηλώσεις του στις 23 Ιουλίου ότι το έργο θα γίνει και ό,τι το ζήτημα της χρηματοδότησης που θέτει η Κύπρος θα λυθεί, μάλλον φανερώνουν την αδυναμία του πρωθυπουργού να υποστηρίξει ένα τέτοιας σημασίας έργο είτε είναι πιθανόν, σύμφωνα με κάποιες πηγές, να αναζητά κι αυτός απεμπλοκή της Ελλάδας από το έργο πυροδοτώντας με τις δηλώσεις του τα αρνητικά αντανακλαστικά της Λευκωσίας…