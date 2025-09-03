Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Κι όμως οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία… για όσους συμμετέχουν ενεργά στο μεγάλο έργο του ΑΔΜΗΕ που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ήταν προδιαγεγραμμένο να ναυαγήσει… Η Λευκωσία ουσιαστικά από πέρυσι τέτοια εποχή, όταν και τότε το στρατηγικής σημασίας για τα κυπριακά συμφέροντα έργο έφτασε πάλι στο σημείο μηδέν και παρά το γεγονός ότι ακολούθησε μετά η συμφωνία με την Αθήνα και το θεσμικό πλαίσιο που την επικύρωνε, έδειχνε ότι δεν το ήθελε…

Και παρά τις αρνητικές διαθέσεις της κυπριακής κυβέρνησης απέναντι στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, εντούτοις ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαινε δημόσια και διαβεβαίωνε για την υλοποίηση του project ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως και το έκανε μέχρι πρόσφατα. Στις 23 Ιουλίου όταν παρά το αδιέξοδο των τεχνικών διαπραγματεύσεων ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και Κομισιόν, ο ίδιος φάνηκε ανακόλουθος….

Η ελληνική θέση απέναντι στις νέες εξελίξεις αναμένεται να διατυπωθεί σήμερα 3 Σεπτεμβρίου το απόγευμα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην ΕΡΤ.

Η στάση της Λευκωσίας απέναντι στο έργο

Το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου στην παρούσα φάση είχε φτάσει σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο: Αφενός οι τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σηματοδοτούσαν την απόφαση της Αθήνας να υπερασπιστεί το έργο και να μην αφήσει αναπάντητες πιθανές τουρκικές προκλήσεις όταν έβγαινε ξανά το ερευνητικό σκάφος και αφετέρου η ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) είχε δεσμευτεί στις 31 Ιουλίου να εγκρίνει τις ταρίφες για τη χρηματοδότηση του μέρους του έργου που αφορά τους Κύπριους καταναλωτές.

Αυτές οι δύο εξελίξεις, σύμφωνα με πηγές που εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση του project, πυροδότησαν εκ νέου τα νέα αρνητικά αντανακλαστικά της Λευκωσίας απέναντι στο έργο. Και ουσιαστικά οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που όλοι γνώριζαν ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν θέλει την επένδυση…

Ποιοι βραχυκύκλωσαν το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Όλα δείχνουν ότι η Λευκωσία δεν το θέλει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Γιατί, όμως, από τη στιγμή που αίρει την ενεργειακή απομόνωση του νησιου; Γιατί, από τη στιγμή που η Κύπρος αποκτά μία δεύτερη πηγή ενεργειακού εφοδιασμού;

Σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δεδομένα της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου, από το υφιστάμενο καθεστώς της ηλεκτροπαραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος κερδίζουν σε βάρος των καταναλωτών του νησιού η κρατική ΑΗΚ (δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού) που λειτουργεί ντιζελοκίνητες μονάδες ρεύματος και οι ελάχιστοι παραγωγοί ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν μόλις το 25% της αγοράς.

Η τιμή χονδρεμπορικής για τους ηλεκτροπαραγωγούς με ντίζελ του νησιού είναι στα 200 ευρώ/MWh, ενώ και οι τιμές των παραγωγών ΑΠΕ δεν απέχουν από την προαναφερόμενη εξωφρενική τιμή καθώς αυτές ανέρχονται στα 195 ευρώ/MWh. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς, στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου η παραγωγή των ΑΠΕ – αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 25% – υφίσταται περικοπές ισχύος προκειμένου να ικανοποιούνται οι ντιζελοκίνητες μονάδες και η ΑΗΚ.

Για να γίνει αντιληπτή η σύγκριση στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού οι παραγωγοί ΑΠΕ αποζημιώνονται με τιμές γύρω στα 57 ευρώ/MWh, ενώ και η χονδρεμπορική αγορά συνολικά κυμαίνεται κοντά στα 90 με 100 ευρώ/MWh.

Με αυτό το σύστημα, ζημιωμένοι βγαίνουν οι κύπριοι καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν ίσως και την υψηλότερη τιμή στην Ε.Ε. για το ρεύμα που καταναλώνουν: Στα 29 με 33 ευρώ/MWh.

Αντίθετα στην Ελλάδα οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν το ρεύμα με ένα εύρος τιμών της τάξης των 9 με 15 ευρώ/MWh.

Η μελέτη κόστους – ωφέλους για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στα επιχειρήματα της κυπριακής πλευράς είναι η επιβάρυνση που θα επωμιστούν οι καταναλωτές της χώρας από την ηλεκτρική διασύνδεση ύψους 2 δισ. ευρώ.

Με βάση τη μελέτη κόστους – οφέλους η επιβάρυνση των κυπρίων ανέρχεται σε μόλις 0,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ταυτόχρονα μέσα από το νέο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η κυπριακή αγορά θα ωφεληθεί από τη διακίνηση πράσινης φθηνής ενέργειας που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο νησί αλλά και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Το καλώδιο για τα κατεχόμενα από τον Ερντογάν

Το ναυάγιο στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία επίσης ο Ταγίπ Ερντογάν έχει εξαγγείλει την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Τουρκίας με την κατεχόμενη Κύπρο.

Ένα έργο, που εφόσον υλοποιηθεί, θα επιτρέψει στην Άγκυρα να χτίσει… κεκτημένο στην κατεχόμενη Κύπρο θεμελιώνοντας τις αξιώσεις της για το κυπριακό. Ουσιαστικά ο Ερντογάν κάνει ακόμα ένα βήμα για την προσάρτηση των κατεχόμενων στην Τουρκία.

Η ανακολουθία Μητσοτάκη για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου παρά το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στηρίζει έχοντας εκταμιεύσει πάνω από 650 εκατ. ευρώ, όλα δείχνουν πώς ναυαγεί.

Και παρά τα αρνητικά σινιάλα της Λευκωσίας εδώ κι ένα χρόνο, εντούτοις, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται είτε ανακόλουθος είτε αδιάβαστος…

Οι δηλώσεις του στις 23 Ιουλίου ότι το έργο θα γίνει και ό,τι το ζήτημα της χρηματοδότησης που θέτει η Κύπρος θα λυθεί, μάλλον φανερώνουν την αδυναμία του πρωθυπουργού να υποστηρίξει ένα τέτοιας σημασίας έργο είτε είναι πιθανόν, σύμφωνα με κάποιες πηγές, να αναζητά κι αυτός απεμπλοκή της Ελλάδας από το έργο πυροδοτώντας με τις δηλώσεις του τα αρνητικά αντανακλαστικά της Λευκωσίας…

Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόμβος
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόμβος

Το 2005 το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν από λιγνίτη, ενώ σήμερα οι ΑΠΕ βρίσκονται κοντά στο 60%, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων
Ενέργεια

Στο γήπεδο της Κύπρου η μπάλα για τον GSI

Το έντονο παρασκήνιο από την Αθήνα στη Λευκωσία και από τις Βρυξέλλες έως την Κοπεγχάγη

Ναταλία Δανδόλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι προτάσεις για τη νέα χρωματική σήμανση στα ευέλικτα τιμολόγια
Ηλεκτρισμός

Aπό τα κόκκινα στα μωβ τιμολόγια ρεύματος - Τι ζητούν οι πάροχοι

Τα αιτήματα των προμηθευτών ενέργειας στη ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα «κόκκινα» ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος

Μάχη Τράτσα
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία
Ενέργεια

Τι «ψάχνει» η ευρωπαϊκή εισαγγελία για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Η έρευνα αφορά στο προηγούμενο καθεστώς υπό την Eurasia

Τσάφος (ΥΠΕΝ): Κομβικός ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων
Ενέργεια

Τσάφος (ΥΠΕΝ): Κομβικός ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Τι δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος ο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Κοπεγχάγη

Καλώδιο Ελλάς – Κύπρου: Blame game Αθήνας – Λευκωσίας – Νέα παρέμβαση Κομισιόν
Ενέργεια
Upd: 17:12

Blame game για τον GSI - Nέα παρέμβαση της Κομισιόν

Σε τεντωμένο σχοινί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου - Το τετ-α-τετ στη Δανία

Ναταλία Δανδόλου
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

