Χωρίς …happy end

Όνειρο αποτελεί η απόκτηση ιδιοκτήτης στέγης για πολλούς ‘Ελληνες. Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η στέγη παραμένει απρόσιτη για ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης στο ζήτημα της προσιτότητας στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 30,9% των ελληνικών νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικό κόστος, ποσοστό που προσδίδει στην Ελλάδα μια ακόμη αρνητική πρωτιά.

Η στεγαστική κρίση βρισκεται σε έξαρση με την κυβέρνηση να λαμβάνει ανεπαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί για πολλούς μια πανάκριβη ανάγκη. Οι τιμές τραβούν συνεχώς την ανηφόρα ενώ όσοι αναζητούν να μισθώσουν ακίνητο χαρακτηρίζουν εξωπραγματικές τις τιμές ακόμη και για παλιά μικρά σπίτια.

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ευθέως λόγο για στεγαστική κρίση στη χώρα μας (όπως περιλαμβάνεται στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) προσδιορίζοντάς την ως «κρίση της προσιτότητας της κατοικίας» (housing affordability crisis).

Η στεγαστική κρίση συνεχίζει να αποτελεί ένα από το κορυφαία προβλήματα των Ελλήνων.

Τι πρέπει να γίνει; Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρα, εκτιμά ότι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτείται ευρύτερος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, που θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια και στην αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων, οδηγώντας σε μια ισόρροπη διασπορά της ζήτησης ακινήτων στο σύνολο της επικράτειας.

Η οικονομική κρίση, η πτώση των εισοδημάτων στις ηλικίες από 30 ετών μέχρι 40 ετών, η δυσκολία χορήγησης δάνειων αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ παραγόντων, το οποίο έχει δυσχεράνει την εύρεση προσιτής κατοικίας για μια ολόκληρη γενιά.

Η ιστορία με τα ακίνηταεκτιμάται ότι δεν θα έχει happy end.